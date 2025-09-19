Una carrera solidaria por la educación financiera o cursos gratuitos de áreas protegidas: los planes ODS de la semana

Una semana más, ENCLAVE ODS hace un repaso de las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan al espíritu de la Agenda 2030 y a alguno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, localidades como Madrid acogerán en sus agendas culturales conciertos, carreras e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes.

Pulse of Gaia

Cartel de Pulse of Gaia.

El próximo 20 de septiembre, la Universidad Autónoma de Madrid será el escenario de la primera edición de Pulse of Gaia, un festival que combina música, arte y conciencia ambiental.

Organizado por Zamna Group, el evento promete una experiencia inmersiva que celebra la conexión con la naturaleza a través del sonido y la luz, con la ciudad preparándose para vibrar al ritmo del planeta.

La gran atracción será Gorillaz, que ofrecerá su único concierto en Europa este año como cabeza de cartel. Junto a ellos, un line-up de alto nivel incluirá artistas como Thundercat, Maceo Plex, Reinier Zonneveld y Âme B2B Echonomist, repartidos en dos escenarios: The Bloom y The Roots, que recorrerán desde sonidos mestizos hasta el underground global.

Además, Pulse of Gaia tiene un fuerte compromiso ambiental. En colaboración con la ONG Re:wild, el festival donará parte de sus ingresos a proyectos de conservación y biodiversidad.

Esta iniciativa convierte el evento en algo más que un festival. Es una plataforma de arte, innovación y conciencia ecológica que busca reconectar a los asistentes con el latido del planeta. Las entradas están disponibles en su web.

Dónde: Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Cuándo: 20 de septiembre.

Premios Cátedra Aquae

Cartel de la XII Edición de Premios Cátedra Aquae de Economía del Agua.

Organizada por la UNED, la Cátedra Aquae de Economía del Agua ha lanzado la convocatoria para la XII edición de sus premios, cuyo objetivo es reconocer los mejores Trabajos de Fin de Grado (TFG), Trabajos de Fin de Máster (TFM) y Tesis Doctorales que aborden la economía y gestión sostenible del agua.

Esta iniciativa busca fomentar la investigación en áreas clave como el cambio climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la sostenibilidad hídrica, contribuyendo así a una gestión más responsable de este recurso esencial.

Los premios están dotados con 5.000 euros para la mejor Tesis Doctoral, 2.500 euros para el mejor TFM y 1.000 euros para el mejor TFG.

Podrán presentarse trabajos defendidos con calificación de Sobresaliente durante los últimos tres años en cualquier institución académica, tanto nacional como internacional, siempre y cuando no hayan sido inscritos en ediciones anteriores.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 1 de octubre de 2025 y la participación se realizará de forma online, a través de formularios específicos para cada categoría.

Con esta nueva edición, la Cátedra Aquae refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible y la promoción del talento joven, apostando por la innovación académica como herramienta para afrontar los desafíos ambientales y mejorar la gestión integral del agua.

Dónde: Online.

Cuándo: hasta el 1 de octubre.

Carrera solidaria

Cartel de la IX Carrera Solidaria por la Educación Financiera y la Inclusión.

La Fundación ONCE y la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) celebran la novena edición de la Carrera Solidaria por la Educación Financiera y la Inclusión.

El evento tendrá lugar el domingo 28 de septiembre en el Parque Felipe VI de Madrid (Valdebebas), con inicio a las 10:00 h, y busca promover valores de inclusión y concienciación social.

La carrera ofrece dos recorridos principales de 5 y 10 kilómetros, pensados para distintos niveles de preparación, además de carreras infantiles y de superación, lo que la convierte en una actividad inclusiva y familiar. El evento está diseñado para fomentar la participación de personas de todas las edades y capacidades.

El coste de inscripción es de solo 5 euros (3 euros en el caso de las carreras infantiles y de superación). La recaudación íntegra será destinada al programa de educación financiera para personas con discapacidad intelectual de Fundación ONCE, reforzando así el compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Dónde: Parque Felipe VI, Valdebebas, Madrid.

Cuándo: 28 de septiembre.

Cursos de áreas protegidas

Escuela de Áreas Protegidas.

La Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez (FUNGOBE), en colaboración con EUROPARC-España, ofrece una serie de cursos gratuitos en modalidad online a través de su Escuela de Áreas Protegidas.

Lo hace con el objetivo de fomentar la formación y el desarrollo profesional de quienes trabajan o desean trabajar en el ámbito de las áreas protegidas. Las inscripciones están abiertas hasta el 10 de octubre de 2025.

Durante los meses de octubre y noviembre de 2025, se impartirán dos cursos dirigidos a personas desempleadas residentes en España.

El primero, "Introducción a la gestión de áreas protegidas", está disponible para desempleados de todo el país; el segundo, "Introducción a la gestión de áreas marinas protegidas", está orientado específicamente a desempleados de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla.

Además, se ofrecen los mismos cursos para personas trabajadoras en activo, con fechas y contenidos idénticos: del 20 de octubre al 7 de diciembre de 2025.

Estas formaciones suponen una oportunidad clave para mejorar la empleabilidad y la capacitación en el sector ambiental, especialmente en la gestión y conservación de espacios naturales protegidos.

Dónde: Online.

Cuándo: inscripción hasta el 10 de octubre.