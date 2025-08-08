De una ruta ornitológica por el monte a la observación de las Perseidas en un resort: estos son los planes ODS de la semana

Una persona observa las Perseidas, la lluvia de estrellas. shutterstock

Una semana más, ENCLAVE ODS hace un repaso de las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan al espíritu de la Agenda 2030 y a alguno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, localidades como Segovia, Valencia o Madrid acogerán en sus agendas culturales exposiciones, festivales e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes.

Perseidas en La Pinilla

La Pinilla Mountain Resort se prepara para ofrecer una experiencia astronómica excepcional durante la lluvia de estrellas de las Perseidas 2025, que tendrá su máximo de actividad la noche del 12 al 13 de agosto.

La estación de esquí segoviana, ubicada a menos de una hora de Madrid por la A-1, se ha consolidado como uno de los mejores enclaves para el astroturismo gracias a sus cielos oscuros y protegidos de la contaminación lumínica.

Las actividades astronómicas están organizadas por El Nocturnario, empresa especializada en astroturismo, e incluyen un programa integral que combina:

Observación e interpretación del cielo : Los participantes podrán admirar la belleza del cielo nocturno recostados en cómodos puffs, mientras aprenden sobre las constelaciones que pueblan el firmamento.

Charla especializada sobre las Perseidas : Un experto en astronomía explicará el origen de esta lluvia de estrellas y las mejores técnicas de observación, incluyendo meteoritos reales como material didáctico.

Observación con telescopios profesionales: Los asistentes podrán contemplar nebulosas, galaxias, cúmulos y estrellas a través de equipos especializados.

Las actividades de observación de Perseidas 2025 en La Pinilla tienen un precio de 40€ para adultos y están programadas para los días de máxima actividad de la lluvia de estrellas. Es apta para todas las edades y no requiere conocimientos previos de astronomía.

La Pinilla Mountain Resort se encuentra a aproximadamente 60 km de Segovia y a unos 160 km de Burgos, convirtiéndola en un destino ideal no solo para madrileños sino también para habitantes de otras ciudades cercanas.

El entorno natural privilegiado de La Pinilla, resguardado por el perfil de la montaña y alejado de núcleos urbanos, proporciona cielos oscuros impresionantes que la convierten en un escenario perfecto para vivir una noche bajo las estrellas.

Lluvia de Perseidas en una imagen de archivo. Shutterstock

Esta ubicación permite una observación astronómica óptima, especialmente durante las Perseidas, conocidas como las lágrimas de San Lorenzo.

Dónde: La Pinilla (Segovia).

Cuándo: La noche del 12 al 13 de agosto.

Estiu Diveractiu

El Ayuntamiento de Valencia, a través de la Fundació València Clima i Energia, está desarrollando durante julio y agosto el programa Estiu Diveractiu 2025, una iniciativa que combina diversión y aprendizaje ambiental dirigida a niños de 3 a 12 años.

Los talleres gratuitos se realizan en diversas ubicaciones estratégicas de la ciudad: las sedes de l'Oficina de l'Energia (Parc de l'Oest, Ayora y Torrefiel), el Observatori del Canvi Climàtic, mercados municipales y la playa de la Malvarrosa.

El mes de agosto mantiene una intensa actividad con propuestas como Les lletres del canvi el 13 de agosto, que explora la relación entre lenguaje y medio ambiente; el Panel de degradación de residuos el 20 de agosto; y El cambio climático en vivo el 27 de agosto, con experimentos científicos para mayores de 8 años.

El Observatori del Canvi Climàtic complementa la oferta con actividades específicas sobre cambio climático, contaminación y biodiversidad, incluyendo talleres como Detectives del mar para el muestreo de residuos marinos y 'Vampiros de la energía' sobre consumo oculto de electrodomésticos.

Vistas de la playa de la Malvarrosa desde el espacio Veles e Vents, imagen de archivo. Europa Press / Jorge Gil

El programa combina juegos, ciencia y experimentos sobre sostenibilidad, adaptando cada actividad a las diferentes edades de los participantes. Incluye propuestas como el Juego de la biodiversidad, el Abecedario climático y la Ludoteca climática, diseñadas para hacer accesible la educación ambiental a través del entretenimiento.

Dónde: Valencia (varias localizaciones).

Cuándo: Hasta el 27 de agosto.

Ruta ornitológica

El Ayuntamiento de Madrid continúa su programa de educación ambiental con un itinerario ornitológico en el Monte de El Pardo programado para el domingo 10 de agosto de 2025 a las 9:00 horas.

Esta actividad gratuita forma parte del programa Madrid Ambiental y está organizada por el Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

La actividad está dirigida a familias con niños a partir de 7 años, siempre acompañados de un adulto responsable, y tiene una duración estimada de 3 horas (de 9:00 a 12:00 horas). Se recomienda llevar prismáticos para una mejor experiencia de observación.

Durante el paseo guiado los participantes podrán reconocer las aves más comunes de este espacio verde madrileño, con especial atención a las especies relacionadas con el ecosistema fluvial del río Manzanares a su paso por la zona.

El Monte de El Pardo alberga especies emblemáticas como águilas imperiales ibéricas, buitres negros, milanos reales y diversas aves acuáticas. Representa el 26,4% de la superficie municipal de Madrid y está considerado uno de los bosques mediterráneos mejor conservados de Europa.

Este espacio protegido cuenta con 120 especies vegetales diferentes y casi 200 especies vertebradas (125 aves, 35 mamíferos, 19 reptiles y 13 anfibios).

Declarado Zona Especial de Protección para Aves (ZEPA) en 1987 y catalogado en la Red Natura 2000 desde 2014, el Monte de El Pardo forma parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Para participar en esta actividad gratuita, es necesario realizar reserva previa a través del correo electrónico proambiental@madrid.es o del teléfono 91 547 84 73.

El programa incluye otros itinerarios ornitológicos durante agosto en diferentes espacios verdes de Madrid, como el Parque Emperatriz María de Austria (22 de agosto), el Parque del Manzanares - Madrid Río (30 de agosto) y múltiples opciones durante septiembre.

Dónde: Monte de El Pardo (Madrid).

Cuándo: 10 de agosto.