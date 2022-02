Deusto Business School: mejorar las relaciones con los clientes y usuarios a través de la educación

Paco Bree, el profesor y director de programas de innovación de la Universidad de Deusto, aborda una nueva caja dentro de su lienzo de modelo de negocio (Business Model Canvas) sostenible: las relaciones con clientes. Y para ello utiliza el ejemplo de la universidad Deusto Business School.

DEUSTO BUSINESS SCHOOL COMO EJEMPLO PARA MEJORAR LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES Y USUARIOS A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN

Con relaciones con clientes, el profesor se refiere a qué se tiene que hacer para mantener una comunicación constante, "no sólo para la venta de productos y servicios sino para comunicar otro tipo de cuestiones de mantenimiento o recuerdo".

La Deusto Business School, donde imparte clases el profesor, es la universidad privada más antigua de España. Esta universidad, con un factor humanista muy importante, amplió durante los dos últimos años sus canales para las relaciones con los clientes y las acciones.

Esta entidad organizó en una ocasión una serie de webinars gratuitos que, bajo el nombre Keep It Up, trató de animar a la sociedad ofreciendo espacios en los que distintos expertos hablaban de temáticas variadas. Esto fue un ejemplo de cómo Deusto, a través de su enseñanza, tuvo impacto en varios ODS.

En definitiva y tal como señala Bree, la Deusto Business School "es un buen ejemplo para reforzar las relaciones con los clientes".

