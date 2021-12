10 consejos sostenibles para iniciar el cambio hacia una vida más 'verde'

"Compramos antiguo, rehabilitamos y creamos". Ese es el lema de The BrickInvest. Su fundadora y CEO, Cristina Valls Taberner, restaura pisos antiguos para convertirlos en auténticas obras de arte. Todo un ejemplo de economía circular aplicada al mercado inmobiliario.

Cristina Valls Taberner, empresaria

1. La magia de reutilizar

En el sector de la moda, esta filosofía está empezando a despertar. El slow fashion está comenzando a retar al fast fashion para abrir paso a prendas y productos sostenibles, que cumplen con determinados estándares y que ayudan a reducir el impacto medioambiental.

Cada vez son más las compañías que se están sumando a la producción sostenible, desterrando el comprar y tirar para dar paso a la reutilización. Algo que, también, ha llegado al sector de la rehabilitación de edificios y el diseño de interiores.

2. Viajar y conocer

Viajar nunca ha dejado de ser la mejor manera de aprender y conocer diferentes culturas, personas, idiomas o productos. El viaje siempre será acertado cuando se base en experiencias eco, que respeten el medio ambiente, la cultura y las tradiciones del lugar al que se viaja.

Actualmente, el ecoturismo propone opciones saludables e innovadoras para disfrutar de viajes plenamente reconfortantes. ¿Le damos una oportunidad?

3. Dar importancia a lo cercano

El trabajo de los artesanos, aquel que siempre conoció o que acaba de conocer, y que sabe, a ciencia cierta, que es sublime. Es importante dar prioridad a los productos de proximidad, los negocios que tenemos cerca. Apostemos por proveedores locales, pero no sólo para nuestras empresas, también para nuestro día a día.

4. Entender las etiquetas

Y es que no hay mejor forma de saber lo que compra que mirando las etiquetas. Dejemos atrás el consumo compulsivo. Paremos un segundo para entender de dónde viene un producto, cómo está fabricado o con qué materiales. Después preguntémonos, ¿es lo que quiero?

5. Una dieta sostenible

La elección sobre lo que comemos es determinante, no sólo por nuestro bienestar y salud, sino también por el del medio ambiente. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas Para la Alimentación y la Agricultura (FAO), "los sistemas alimentarios del planeta son responsables de más de un tercio de las emisiones antropogénicas mundiales de gases de efecto invernadero (GEI)".

6. Adiós pereza, hola compromiso

Solemos comprometernos con acciones como el reciclaje, pero todavía hay pequeños actos en nuestro día a día que tienen alternativas más sostenibles que, en demasiadas ocasiones, terminamos descartando, Y es que ya lo dijo Terencio: "Cuando no se puede lograr lo que se quiere, mejor cambiar de actitud". Informarse para reducir residuos y evitar el desperdicio de alimentos es esencial.

7. Leer y documentarse

No hay consejo más seguro que este. Hoy tenemos más fuentes que nunca para poder aprender y adquirir conocimiento sobre cualquier tema, ¿por qué no hacerlo sobre sostenibilidad? Busque fuentes fiables y lea, lea mucho y comience a aplicar pequeños cambios en su vida diaria.

8. Consumo (energético) con cabeza

Nos hemos obsesionado con el más es mejor, pero no es sostenible para nuestra salud ni la de nuestro entorno. El menos es más hace referencia a la capacidad de gestionar y organizar nuestra rutina diaria. Y ahí también entra nuestro consumo eléctrico: ¿es necesario dejar todos los aparatos electrónicos conectados a la corriente cuando no estamos en casa o el portátil –o la tablet– encendido o en standby si no lo estamos usando?

9. Priorizar es la clave

Deberíamos comenzar a hacer nuestras compras teniendo en cuenta criterios y reglas marcados en casa. Pensar en lo que verdaderamente nos hace falta y poner en la balanza conceptos que nos ayuden a establecer una prioridad a la hora de adquirir determinados productos.

Sin embargo, no solo ocurre cuando vamos al mercado, también debemos dar prioridad a elecciones sostenibles en nuestras alternativas para de ocio, por ejemplo.

10. Quien no arriesga, no gana

Investigue nuevas marcas, nuevos planes y nuevas rutinas. No tenga miedo a probar, si crees que es sano para el bienestar de uno mismo, adelante. Porque para iniciar el cambio, debemos encontrar cuales son las opciones que más se adapten a nuestros principios.

