El director Rubén Ríos rompe el estigma del acné con su último corto documental: "Queremos cambiar los ojos de la sociedad"

Rubén Ríos (Ourense, 1980) llegó a comprarse camisas de seda para cubrirse los brazos. Las placas de psoriasis que aparecían en su piel le hacían sentirse observado y condicionaban su seguridad. También recuerda los comentarios de personas cercanas y cómo, en algunos castings, las miradas se detenían en sus lesiones. Aquello cambió su forma de entender el estigma.

De esa experiencia personal nace parte de El filtro de tu mirada, un cortometraje documental sobre el acné y sus consecuencias emocionales. La producción propone invertir los papeles habituales de una consulta dermatológica. Varios especialistas experimentan mediante maquillaje de efectos especiales qué significa recibir las miradas que afrontan sus pacientes.

El proyecto pone el foco en una enfermedad especialmente presente durante la adolescencia, una etapa marcada por la construcción de la identidad y la necesidad de aceptación. Daniela, una de las jóvenes participantes, llegó a pedir a sus padres que retirasen los espejos de casa. El acné y el acoso escolar habían convertido su imagen en una fuente de malestar.

Durante la preparación del documental, Ríos conversó con distintos pacientes y encontró tres preocupaciones recurrentes. "Nuestro mayor enemigo es el espejo", resume. A ello se sumaban el temor a las miradas ajenas y el deterioro de la autoestima, agravado por comentarios familiares que restaban importancia a la enfermedad.

"Eso son cuatro granos, venga, espabila", recuerda sobre algunas de las respuestas que reciben quienes intentan explicar su malestar. El director considera que no hay que dramatizar el acné, pero tampoco minimizarlo. Sus consecuencias pueden afectar a las relaciones personales, la vida social y la percepción que los adolescentes construyen de sí mismos.

Las redes sociales añaden otra presión. La exposición constante a imágenes retocadas y modelos de belleza idealizados puede intensificar las inseguridades de quienes ya sienten que su aspecto no encaja. Ríos también advierte de la circulación de consejos sanitarios sin respaldo profesional. "Las RRSS son una herramienta de doble filo", sostiene.

Compromiso social

Antes de dedicarse a la dirección, Ríos se formó como actor. Su trayectoria cambió al incorporarse a Libro de familia, una serie de Televisión de Galicia en la que interpretó a Marcos, el hijo de la familia protagonista. Entró para trabajar tres meses y permaneció casi diez años, entre 2003 y 2013.

Aquella popularidad le permitió descubrir el alcance de la exposición pública y la posibilidad de utilizarla para acercar otras realidades a la sociedad. Durante esos años colaboró con asociaciones y fundaciones vinculadas a colectivos vulnerables. "Me encontraba con otro mundo, con padres y madres de personas con discapacidad", recuerda.

Rubén Ríos, creador de 'El filtro de tu mirada', un documental sobre el acné y el estigma. León Núñez Figaredo

El punto de inflexión llegó en 2013, cuando una amiga le invitó a una representación teatral protagonizada por personas con discapacidad en el auditorio de Ourense. Aquella experiencia le llevó a impulsar Vida y Mais ca vida, un cortometraje y un documental protagonizados por quince personas con discapacidad.

Los trabajos, desarrollados entre 2014 y 2015, marcaron el inicio de su trayectoria audiovisual vinculada a la inclusión. A partir de aquella experiencia y de la colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela, desarrolló un método que utiliza el cine como herramienta de inclusión social y laboral.

Desde entonces, Claqueta Coqueta ha trabajado con personas con discapacidad, autismo, parálisis cerebral, sordera, trastornos de salud mental y víctimas de violencia de género, entre otros colectivos. "La sociedad, en general, no actúa por amor ante la diferencia humana. Actúa por desconocimiento", afirma.

Del otro lado de la mirada

En 2016, Ríos recibió el diagnóstico de psoriasis. Después de años acompañando a personas que convivían con enfermedades visibles, comenzó a experimentar personalmente el efecto de las miradas ajenas. Su profesión como actor acentuaba esa preocupación, porque la imagen también forma parte de su trabajo.

Las lesiones llegaron a condicionar su seguridad y sus relaciones personales. También recuerda los comentarios de su entorno, generalmente pronunciados sin intención de hacer daño. "Una persona que es segura de sí misma empieza a no serlo. Empecé a tener problemas de autoestima por unas placas de psoriasis", relata.

"¿Quién te puede hacer más daño? Alguien que te quiere", plantea. Para Ríos, el desconocimiento explica buena parte de esas situaciones, aunque no elimina sus consecuencias. La enfermedad le permitió comprender desde dentro aquello que llevaba años intentando transmitir a través de sus proyectos audiovisuales.

El encuentro con Raúl de Lucas, responsable de Dermatología Pediátrica del Hospital La Paz, terminó de dar forma a la iniciativa. Ambos conectaron por su interés en humanizar la atención sanitaria y acercar la experiencia de los pacientes a los profesionales.

La propuesta consistía en utilizar maquillaje de efectos especiales para reproducir lesiones cutáneas y situar a los dermatólogos frente a su propia imagen transformada. El equipo contó con la caracterización de Eva Fonterra. El espejo adquirió un papel central porque era uno de los elementos que más inseguridad generaba entre los pacientes.

Raúl de Lucas, jefe de Dermatología Pediátrica del Hospital Universitario La Paz, y Lucía Galán, sobre crianza y salud infantil, durante la grabación del corto documental. Cedida

"En el espejo todos nos miramos con el perfil que más nos gusta. Pero cómo nos queremos ver nosotros no es cómo nos mira la sociedad", explica el director. La experiencia buscaba mostrar esa diferencia entre la imagen que cada persona construye de sí misma y la percepción que puede generar en los demás.

El documental reunió al propio De Lucas y a las dermatólogas Ana Molina y Marta Vilavella. También contó con la participación de Lucía Galán, conocida por su labor divulgativa sobre crianza y salud infantil. La elección respondió a su capacidad para generar conocimiento y acercar información sanitaria a públicos diferentes.

Ríos destaca especialmente la intervención de Molina, que reconoce en el documental que no siempre estuvo a la altura de las necesidades de una paciente. Para el director, esa capacidad de autocrítica era fundamental. "Si no tenemos capacidad de autocrítica, no avanzamos", defiende.

Marta Vilavella, dermatóloga, durante la grabación del corto documental dirigido por Rubén Ríos. Cedida

Vilavella aportó su propia experiencia con el acné, que padeció desde los 14 años. La dermatóloga explica cómo el maquillaje llegó a convertirse en una forma de protección frente a las miradas ajenas. Su testimonio conecta la vivencia personal con la práctica médica y la necesidad de escuchar a cada paciente.

La inversión de papeles persigue que los profesionales incorporen esa dimensión emocional a su trabajo. El maquillaje no reproduce los años de convivencia con una enfermedad, algo que Ríos considera importante no confundir. La intención es abrir una ventana a esa experiencia y modificar la forma de escuchar y atender.

"Cuando la medicina y la creatividad se dan la mano, dejamos de tratar pacientes y empezamos a comprender personas", sostiene De Lucas en el documental. Tanto Molina como Vilavella coinciden en que este tipo de experiencias podría incorporarse a la formación universitaria de los futuros dermatólogos.

El juicio de las miradas

La dimensión social del proyecto cuenta con el respaldo de Eucerin a través de su estrategia de Social Mission, que vincula la actividad de la marca con iniciativas de sensibilización y educación. Ríos destaca la importancia de que las empresas destinen recursos a generar conocimiento y favorecer conversaciones sobre salud.

Los profesionales sanitarios participaron altruistamente en la producción. El cortometraje, de 18 minutos, tiene prevista su distribución en Prime Video, una ventana que permitirá ampliar el alcance de la campaña. El director espera que llegue tanto a pacientes como a especialistas y espectadores que nunca hayan convivido con una patología dermatológica.

La dermatóloga Ana Molina tras ser maquillada para el corto documental 'El filtro de tu mirada'. Cedida

Una de las dermatólogas recuerda en la película que la palabra mirada lleva implícitos un juicio y una evaluación. Ríos conecta esa reflexión con otra idea de Vilavella. "Todos somos víctimas y verdugos", recuerda. Quienes desean comprensión cuando atraviesan una dificultad también pueden reproducir prejuicios cuando desconocen la realidad de otras personas.

Para el cineasta, cambiar esa conducta exige aprender a distinguir la divulgación sanitaria rigurosa de los contenidos sin respaldo profesional y cuestionar los cánones estéticos difundidos en internet. "Tenemos que aprender a mirarnos y que antes de hablar la mirada ya esté coordinada con la empatía", explica.

Salud mental

La siguiente parada de Claqueta Coqueta será la salud mental. Ríos lleva dos años trabajando en Expedición Mental, un documental sobre el suicidio apadrinado por el actor Luis Tosar y cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año. La producción abordará una realidad que el director considera necesario acercar a la sociedad.

Su mensaje parte de una idea que quiere trasladar a quienes se acerquen al proyecto. "La gente no quiere dejar de vivir. La gente lo que quiere, cuando llega a ese punto, es dejar de sufrir", afirma. Una declaración que resume la intención de abordar el sufrimiento desde la escucha y la comprensión.

Mientras prepara ese nuevo trabajo, Ríos mantiene el foco en los 18 minutos de El filtro de tu mirada. Un documental que comienza frente a un espejo y que aspira a cambiar lo que sucede después, cuando alguien se encuentra con una persona cuya piel no responde a los cánones establecidos.

Su propósito es que, antes del siguiente comentario, el espectador aprenda a mirar de otra manera.