Alba Aguilera, la última generación de una pesca que se muere: "El trasmallo será como un documental de recuerdo"

El padre de Alba Aguilera se quitaba las botas para ir al festival del colegio. La ropa de pescar se la dejaba puesta. Los bailes de fin de curso solían empezar a las cinco de la tarde, justo a la hora de la subasta del pescado.

Así lo recuerda su hija, vestido de faena entre los padres que llegaban de trabajar en traje. Años después, cuando Alba anunció en casa que quería ser pescadora, le advirtieron de lo sacrificado que era. Para entonces ya sabía qué significaban las cinco de la tarde.

Hoy tiene 25 años, es la cuarta generación de su familia que pesca con trasmallo y gobierna su propia embarcación. En conversación con ENCLAVE, confiesa que ha empezado a ponerse nerviosa en el tren en cuanto ha dejado de ver el mar para llegar al VII Congreso Nacional del Atún. En agosto suele discutir con su pareja a cuenta de las vacaciones. La que quiere quedarse trabajando es ella. "Mi barco es mi familia. Es mi casa", dice.

En Barcelona, Alba defiende que solo quedan dos barcas que salen a faenar con el arte que le enseñó su padre. Una la lleva él. La otra es la de ella. El censo de la Generalitat permite hacerse una idea de lo que ocupan en el puerto: en diciembre de 2025 registraba 22 embarcaciones, de las cuales solo dos pertenecían a la categoría de artes menores, que incluye el trasmallo.

Alba tiene su propia manera de medir lo que ha cambiado. Antes, explica, su padre se ganaba la vida con veinte piezas de red. Ahora tiene que mover ochenta y gana menos. Cada pieza exige trabajo también después de izarla. El trasmallo está hecho con tres paños superpuestos: al empujar la malla fina del centro a través de una de las exteriores, el pez queda atrapado en una bolsa. Luego hay que sacarlo y dejar la red lista para volver a calarla. Buena parte de ese trabajo se hace a mano.

Hija de una pionera

La primera mujer de la familia que se abrió camino en el puerto fue su madre. Conducía un camión de pescado y, según recuerda Alba, fue la primera transportista que hizo allí ese trabajo. A la hija le tocó otro estreno. El año que fue a recoger su ropa de agua salieron a verla los trabajadores de la cofradía. Era la primera vez que le entregaban el equipo a una pescadora.

En el muelle todavía hay quien, después de oírla decir que es pescadora, le pregunta si de verdad es ella quien manda en el barco. " Soy patrona", tiene que precisar. Su propio carné tardó más en reconocerlo. Alba denuncia como hasta este año y después de seis años figuraba en él como "marinero pescador" y no como "marinera pescadora".

Una ayuda de la Generalitat para jóvenes le permitió comprar su primera embarcación, el Ponte de Rande, de diez metros y medio de eslora. Hace tres semanas, cuenta, firmó la compra de la segunda. La llevará su pareja. Si las cosas van bien, dentro de unos años le gustaría hacerse con una tercera.

Es la misma mujer que, unos minutos después, pronuncia la frase más difícil de la entrevista: "La pesca del trasmallo se perderá". Cree que un día este oficio suyo quedará "como un documental de recuerdo". Se considera la pesca más sostenible desde el punto de vista del medioambiente pero la más insostenible si hablamos de alimentar a una familia.

Un euro en la lonja

En temporada de rape, Alba sale entre las cuatro y las cinco de la madrugada. Regresa a puerto hacia las tres de la tarde, vende en subasta a las cuatro y a las seis sigue con el diario de pesca y el papeleo de la embarcación. Llega a casa a las ocho de la noche. A las tres vuelve a levantarse.

Algunas de las jornadas más caras son las que pasa en tierra. Cuenta que los mecánicos que antes atendían a los pesqueros encuentran trabajo en los yates y que una avería puede dejarla un mes pendiente de una reparación.

Mientras espera, tiene salarios y cotizaciones que pagar. Cuando por fin puede salir, toca llenar el depósito. Según sus cuentas, el gasóleo de una semana le costaba entre 200 y 300 euros. Ahora cifra el gasto en 800. Conoce a pescadores de trasmallo que ya salen solos porque la barca no da para otro sueldo.

Hay un pescado que le sirvió para explicar todo esto fuera del muelle. Es la melva, que a veces entra en sus redes junto a las lechas. Alba recuerda que en la lonja le pagaban entre cincuenta céntimos y un euro por el kilo.

Después la vio en una pescadería a 12 euros. Lo que la llevó a contarlo en redes fue escuchar a consumidores que atribuían el precio del pescado a lo bien que vivían los pescadores.

Entre lo que ella cobró y lo que vio en aquel mostrador hay un recorrido cuyos costes desconoce. Lo que sí sabe es cuánto llegó a su barco. De ahí una petición que cualquiera que compre pescado puede entender: quiere que la etiqueta que acompaña a la captura desde la lonja siga a la vista en la pescadería.

Que el cliente pueda saber qué barco la trajo, qué día se pescó y con qué arte. Si alguien quiere apoyar a una de las dos familias que siguen calando el trasmallo en Barcelona, primero tiene que poder reconocer su pescado.

Lo que vuelve al mar

Alba explica lo que le enseñó su padre con estas palabras: "Cuidar la mar para que el día de mañana podamos seguir trabajándola". Para entender qué significa eso a bordo hay que mirar también la parte de la captura que nunca llega a la pescadería.

En Mallorca, un equipo de investigación siguió 23 jornadas de pesca de sepia con trasmallo. Los científicos registraron hasta 104 especies capturadas que no se comercializaron. Entre las más frecuentes había holoturias, conocidas como pepinos de mar, y tembladeras, un tipo de raya eléctrica.

Al subir las redes seguían vivas todas las holoturias y solo una de cada cinco tembladeras. El estudio, publicado en Scientia Marina, describe aquella pesquería mallorquina. Para conocer el efecto de las redes de Barcelona habría que observar qué animales quedan atrapados y en qué condiciones vuelven al agua.

Preguntada por el arrastre, Alba sale en defensa de los compañeros que trabajan con un arte muy distinto del suyo. Cree que sin ellos habría menos pescado de proximidad y que sería más caro para las familias.

Devuelve la pregunta: "¿Tú crees que dos trasmallos podemos abastecer a todo un país?". Tampoco ve sentido a obligar a otros a adoptar su modalidad para conservarla. Ella sabe lo que pesan ochenta piezas de red.

"Con los peces no hablo latín"

Le pregunto si verla al frente de un barco puede animar a una niña a seguir sus pasos. "Yo creo que estás equivocada, Ana", me contesta. Yo le hablaba de la importancia de tener un referente. Ella quiere saber qué pasa con los niños que, a diferencia de ella, nunca han visto llegar a su padre al colegio con la ropa de pescar.

En clase estudió matemáticas, sociales, hasta latín. "Con los peces no hablo latín", dice con guasa. Echa de menos una asignatura dedicada al sector primario. Un lugar en el horario escolar donde alguien explique de dónde viene lo que hay en el plato y donde una niña escuche que también puede ser pescadora, agricultora o ganadera.

A los jóvenes se les pide que tomen el relevo, viene a decir Alba, pero ¿en qué momento les ha contado alguien que esos oficios existen y que pueden ganarse la vida con ellos?

Lleva seis años siendo noticia por joven y por mujer. Le gustaría que llegaran otras. Ante la pregunta de qué pasaría si su hija quisiera dedicarse a la pesca, vuelve, casi sin darse cuenta, a la medida con la que empezó esta historia. Se imagina comprándole una barca con veinte piezas de red. Las que bastaban para que su padre se ganara la vida.

"Pero costará mucho, Ana, mucho".

Desde hace tres años, cuenta Alba, trabaja con una bióloga marina en un proyecto de recuperación de caballitos de mar. Sitúa el primer biotopo, una estructura concebida para ofrecerles refugio, cerca del hotel Vela de Barcelona.

Las dos preparan un segundo. El resultado que queda por documentar está bajo el agua: cuántos caballitos ocupan esos refugios y durante cuánto tiempo permanecen en ellos.