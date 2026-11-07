Emily Bender, profesora de la Universidad de Washington y coautora del ensayo 'La estafa de la IA'. Cedida

Emily Bender, experta en IA: "Necesitamos más educación no para entenderla, sino para entendernos nosotros"

Emily Bender es la creadora del término "loro estocástico" para definir los chat conversacionales de la inteligencia artificial generativa como ChatGPT. Básicamente, que ha aprendido a repetir lo más probable en cada conversación, pero no entiende nada de lo que dice.

Junto con Álex Hanna ha escrito un ensayo que admite poca interpretación en su título: La estafa de la IA (Paidós, 2026).

Lingüista computacional de la Universidad de Washington, su actual cruzada es que dejemos de tomarnos en serio tanto lo que dicen los LLM (Large Language Model, o Gran Modelo de Lenguaje, los chats mencionados) como los empresarios del sector con sus avisos tanto apocalípticos como utópicos.

Pregunta: ¿Todos estos avisos apocalípticos son una estrategia económica?

Respuesta: Sí. Como yo lo veo, la narrativa de los apocalípticos (AI doomers), que dice que esta tecnología nos va a matar a todos, es la misma que la de los utópicos (AI booster), que dicen que va a resolver todos nuestros problemas.

Ambos dicen que la inteligencia artificial es inevitable e inminente, se basan en la idea de que han construido máquinas todopoderosas o están a punto de hacerlo.

Los medios lo plantean como que las únicas posiciones posibles son decidir si esas supermáquinas son buenas o malas, nadie busca el punto intermedio. Pero es ficción. Todo esto es una fantasía para que quede la idea de que tienen una supertecnología y lo mejor es que se la compres cuanto antes.

P.: ¿Somos víctimas de nuestra tendencia a humanizar las cosas?

R.: Sí. Creo que ponemos humanidad en estas máquinas de un par de formas diferentes. El resultado es que nos deshumanizamos a nosotros mismos y a otras personas. Para empezar, estas cosas hablan nuestro lenguaje porque están programadas a partir de muchísimos datos que son resultado de personas hablando.

De nuestras conversaciones en línea o los libros que escribimos. Es más, sabemos que estas empresas han contratado a personas para escribir diálogos y posibles respuestas.

Por otra parte, vemos humanidad en estas máquinas por cómo entendemos el lenguaje. Imaginamos que hay una mente detrás del texto porque cuando las personas producimos el lenguaje lo hacemos empleando contexto y conocimientos. Pero en este caso, esa mente no existe.

No hay una conexión, así que si establecemos un vínculo, de alguna forma estamos degradando lo que significa ser humano.

Iconos de inteligencia artificial aplicación. iStock

P.: ¿Lo que tenemos que cambiar es nuestra percepción?

R.: Hay una ilusión en la forma en la que interpretamos el lenguaje que fue una decisión de diseño de las empresas. Que usen pronombres en primera persona cuando no existe un yo dentro del sistema, para empezar, o que aparezcan los puntitos cuando procesa la respuesta, como en los mensajes de texto cuando la otra persona está escribiendo.

Como individuos podemos resistir, por ejemplo, vigilando cómo hablamos de estos sistemas. En inglés es más fácil, tenemos el pronombre it, en español parece que tiene que ser un él o una ella. Usamos un lenguaje que los antropomorfiza, por decirlo así. Podríamos decir que introducimos texto, pero decimos que le hablamos o le escribimos a ChatGPT.

También podríamos recurrir a las personas en lugar de las máquinas. Pregunta a alguien que conozcas, ve a la biblioteca, crea una conexión. Además, ya sabes que no siempre el modelo te da información real o útil.

P.: ¿Sería mejor con una interfaz que nos muestre sus fuentes?

No creo que poner enlaces resuelva todo. ¿Estaría garantizado que sean una fuente fiable? Incluso, si no haces clic, no sabrás si la respuesta coincide con ellos. Creo que estamos mucho mejor con sistemas anticuados de acceso a la información, en los que nosotros hagamos el trabajo de dar sentido a la información entendiendo de dónde vienen las respuestas. ¿Qué es ese enlace? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió?

Un ejemplo trivial sería si me interesa a qué hora abre la tienda que hay calle abajo de mi casa. Si lo busco en Google, me sale un pequeño resumen de IA que me dice que hoy cierra a las 6 p.m., pero sé que a veces falla, que puede depender del día. Quizás prefiero verlo en la web de la propia tienda, porque ellos son los que saben realmente si abren o no.

Y es un ejemplo tonto. Si piensas en política, se vuelve todavía más importante saber de dónde viene la opinión que estás leyendo. Creo que es evidente que no ganamos nada con sistemas que pueden darnos respuestas a cualquier pregunta, sea o no cierta.

Nos beneficiaríamos de un software que nos ayudase a navegar hacia fuentes de información y entender cuál es su contexto.

P.: ¿Y cuando las empresas presumen de contratar a filósofos para entrenar a sus modelos?

R.: Suena a cuento de hadas. Anthropic ha contratado a la filósofa Amanda Askell, ha hecho giras todo este año como una especie de guía espiritual de Claude. Pero es ficción interactiva. Se cuenta una historia a sí misma y la máquina remezcla texto. Que sepa combinar palabras no significa que sea una criatura moral.

Creo que sería muy interesante leer los prompts del sistema. Lo que no vemos nunca son las historias que los ingenieros se cuentan a sí mismos cuando programan estos sistemas.

P.: ¿Necesitamos más educación para entender mejor cómo funciona la IA?

R.: La necesitamos para entendernos mejor a nosotros mismos, no a la IA. Para que podamos resistir cuando las empresas tecnológicas digan que la máquina puede hacer nuestro trabajo o ser nuestra amiga... o que puede escribir literatura, y decirles: no es cierto.

P.: ¿Sería un error tomar a la IA como capaz de "pensar" en el sentido humano a la hora de regularla?

R.: En mi opinión, sí. Estas narrativas sobre inteligencia artificial general o máquinas pensantes solo desvían el foco. No se trata de regular las acciones de la tecnología, sino de las empresas, y debemos hacerlo con el objetivo de proteger los derechos de las personas.

Por ejemplo, en el tema de la privacidad. O contra el fraude, la desinformación, el cibercrimen, etcétera. O más regulaciones medioambientales para los centros de datos. Necesitamos leyes para proteger a las personas de otras personas que manejan la IA, no para una máquina mágica pensante.