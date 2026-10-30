Manel Sans Segarra, ex-jefe de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Bellvitge y profesor de Cirugía General y del Aparato Digestivo de la Universidad de Barcelona. Cedida

El diagnóstico del médico Sans Segarra para una sociedad en crisis: "Hemos convertido el ego en nuestro rector"

El papa Francisco quiso saber por qué el doctor Manuel Sans Segarra llena auditorios mientras las iglesias se vaciaban. Así recuerda el cirujano aquella conversación privada. Según cuenta, al despedirse, el pontífice le pidió que rezara por él porque tenía "muchos enemigos".

La escena abre una pregunta que va más allá de la popularidad de un médico: ¿qué busca la gente en esos encuentros que ya no encuentra en algunas instituciones?

Sans Segarra cree que busca sentido. "Yo hablo de la Verdad, estudio las ECM (experiencias cercanas a la muerte) de pacientes clínicamente muertos y reanimados en quirófano de forma sistemática, identificando elementos que se repiten en quienes las relatan mediante el método científico".

A partir de estas investigaciones, defiende una idea central en su obra: "Somos energía que no se crea ni se destruye, sino que se transforma, y la muerte no sería un final, sino un tránsito".

En La humanidad en crisis. La Supraconciencia es la oportunidad para el cambio (Editorial Planeta, 2026) plantea que el vacío, la soledad y la pérdida de referencias no se resuelven únicamente con más tecnología, consumo o éxito. Su explicación parte de una tesis espiritual: "La humanidad está dominada por el ego, y el ego es insaciable".

La crisis del ser humano

Para Sans Segarra, la búsqueda de poder, riqueza, fama y reconocimiento convierte el interés individual en medida de todas las cosas. "Esto es lo que ha provocado la crisis", sostiene.

Su diagnóstico invita a preguntarse qué valores orientan nuestras decisiones, aunque la crisis mundial no tenga una única causa. Conflictos, desigualdad, deuda y cambio climático frenan el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según Naciones Unidas.

La mirada del doctor añade una dimensión ética a ese análisis, pero no sustituye las causas políticas, económicas y ambientales.

El doctor Manuel Sans Segarra, durante una audiencia privada con el papa Francisco. Cedida

El médico no propone eliminarlo. "El ego lo necesitamos en la dimensión humana, pero es nuestro servidor y lo hemos transformado en nuestro rector", dice. El problema comienza cuando la identidad construida alrededor de lo que tenemos, hacemos o aparentamos, desplaza otras formas de reconocernos y relacionarnos.

A ese ego contrapone la 'supraconciencia', una identidad espiritual que, según él, nos conecta con una conciencia universal y con valores como la bondad, la justicia, la belleza y el amor.

Otra conciencia

"La meditación es una técnica que permite contactar con la supraconciencia. También la naturaleza, el silencio, la música y las relaciones afectivas son experiencias que ayudan a estar en nuestra verdadera identidad".

La propuesta invita a recuperar espacios de atención y reflexión. No hace falta aceptar una explicación sobrenatural para plantearse preguntas útiles: ¿qué guía nuestras decisiones?, ¿qué lugar damos al cuidado?, ¿cómo distinguimos lo que deseamos de lo que se espera de nosotros?

Sans Segarra cuenta que también se reunió con el dalái lama en la India. "Usted está demostrando que somos cuerpo, mente y espíritu y lo está haciendo científicamente. Y la cultura occidental necesita esto". explica el doctor. También recuerda que el dalái lama le habló de la meditación como una vía para conectar con la supraconciencia.

La política mundial

Sans Segarra duda de que el cambio llegue desde quienes ya concentran el poder. "No cambiará nunca desde arriba", afirma. "Esto tiene que empezar de abajo, cuando haya una masa crítica suficiente". Su crítica apunta a una política que, a su juicio, sirve a intereses particulares y no al bien común.

El malestar entre los jóvenes tiene también datos concretos. El informe Jóvenes Españoles 2026, de la Fundación SM, señala que el 68% de las personas encuestadas de entre 15 y 29 años está poco o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia.

Portada de La humanidad en crisis, el libro en el que Sans Segarra analiza el predominio del ego y propone recuperar valores como la empatía, la justicia y el altruismo. Cedida

El estudio recoge, además, dificultades para acceder a una vivienda, lograr independencia económica o encontrar un trabajo que les guste. La desconfianza política convive con obstáculos muy concretos para construir un proyecto de vida.

¿Qué sentido y qué futuro se están ofreciendo a los jóvenes? Sans Segarra responde con una llamada a la autocrítica y a una educación que enseñe a pensar. "Educar no es lo mismo que formar", sostiene.

Su esperanza está en cambiar las prioridades: que el ego deje de dirigir y que valores como la empatía y el altruismo influyan en la vida colectiva. Para que esa esperanza no se quede en una apelación individual, debe traducirse también en decisiones públicas: más oportunidades, instituciones fiables y respuestas compartidas a problemas que ningún cambio interior puede resolver por sí solo.

Sans Segarra lleva su crítica también a la educación. Distingue entre formar para ejercer una profesión y educar para pensar: "Educar no es lo mismo que formar". Defiende recuperar la filosofía y el razonamiento crítico: "La filosofía es fundamental. Nos enseña a razonar con lógica, nos enseña a gustar la verdad".

A los políticos "no les interesa que se desarrolle el espíritu, la supraconciencia, porque entonces la población no se dejará engañar, tendrán autocrítica, no serán rebaños".