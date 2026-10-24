Patricia Pérez, directora de la Fundación Atresmedia: "La tecnología conlleva riesgos sobre los que hay que educar"

El premio León de EL ESPAÑOL 2026 en la categoría de solidaridad reconoce el compromiso de la Fundación Atresmedia con quienes representan el futuro de este país, los niños y jóvenes.

Según un informe de Atresmedia, el 50% de los jóvenes españoles no son capaces de distinguir entre un hecho y una opinión. En un mundo cada vez más complejo, la fundación apuesta por la alfabetización mediática, informacional y digital, que no es otra cosa que dotar a niños y jóvenes de las competencias necesarias para acceder a los contenidos de manera crítica, ética y segura.

ENCLAVE entrevista a su directora, Patricia Pérez, sobre los retos, oportunidades y peligros de este nuevo mundo digital. Reconocida entre 'Las Top 100 Mujeres Líderes', en dos ocasiones, es, además, directora general corporativa de Atresmedia.

Con el apoyo decisivo del presidente, José Creuheras, y del consejero delegado, Javier Bardají, Pérez asumió la dirección de la fundación para reorientar su estrategia hacia los nuevos retos: "Nuestro objetivo es educar a los niños y jóvenes para que puedan participar en la sociedad con mayor autonomía y responsabilidad".

El 96,5% de los menores de 10 a 15 años usa internet y el 67,9% teléfono móvil. Pudiera parecer que corren más riesgo en internet que en el mundo real: ciberacoso, cesión de datos o fotos, contacto con desconocidos, exposición temprana a contenidos violentos o pornográficos, uso excesivo, cuando no adictivo, de dispositivos móviles…

Pérez evita ser alarmista: "Los jóvenes necesitan herramientas, no prohibiciones. La tecnología ofrece muchas oportunidades, pero conlleva riesgos sobre los que hay que educar. Las medidas de protección son necesarias, pero sin alfabetización mediática se quedan cortas".

La Fundación Atresmedia forma a docentes y familias, y crea contenido que contribuye a la alfabetización mediática, informacional y digital de niños y jóvenes con su lenguaje. Y, para que estos mensajes lleguen a la sociedad, cuenta con la colaboración de todos los medios del Grupo Atresmedia.

Pregunta: Según distintos informes que maneja la Fundación Atresmedia, el 50% de los jóvenes españoles no son capaces de distinguir entre un hecho y una opinión.

Respuesta: Es un dato que debería preocuparnos a todos. No porque los jóvenes sean menos capaces, sino porque crecen en un entorno donde una noticia, una opinión, un anuncio o un bulo llegan con el mismo formato y a la misma velocidad. Hoy a todos nos cuesta distinguir lo verdadero de lo falso.

Nosotros trabajamos para que aprendan a buscar quién cuenta la información, cómo lo sabe y quién responde por ello. Porque sin pensamiento crítico no hay sociedad libre.

Patricia Pérez en Mentes AMI. Cedida

P.: Vuestra labor se centra en niños y adolescentes, pero todos necesitamos educación digital.

R.: Sin duda. Y no debemos pensar únicamente en las habilidades técnicas. La educación digital incluye saber proteger nuestros datos, reconocer una manipulación, gestionar el tiempo de conexión, comunicarnos con respeto, comprender cómo funcionan los algoritmos y saber qué hacer cuando aparece un problema.

Por eso, aunque la fundación centra prioritariamente su labor en niños y jóvenes, entendemos que el cambio debe implicar a toda la sociedad.

P.: Ha aparecido una serie de patologías y circunstancias asociadas al uso de internet: adicción, ciberacoso, cesión excesiva de información e imágenes personales, estafa, polarización… ¿Cómo aborda la Fundación Atresmedia este contexto complejo?

R.: Lo primero es evitar tanto el alarmismo como la banalización. Si a un adolescente solo le hablamos de peligros, no se desconectará de internet, se desconectará de nosotros. Y entonces perdemos lo más importante, que nos cuente lo que le pasa. Los jóvenes necesitan herramientas, no prohibiciones; acompañamiento, no vigilancia; ser escuchados, no alarmas.

P.: ¿Qué riesgos les cuesta comprender más? Supongo que el ciberacoso lo entienden.

R.: La cesión de datos o el envío de fotos, tanto a conocidos como a desconocidos. Muchas veces no son conscientes de las consecuencias que puede tener compartir determinados contenidos, ni de cómo afecta a su privacidad. Lo que parece un juego puede acabar convirtiéndose en un problema importante.

También nos preocupa la presión que ejercen las redes sociales sobre la imagen personal, especialmente entre los adolescentes y cómo determinados modelos de belleza pueden afectar a su autoestima y favorecer conductas de riesgo.

P.: La fundación aborda este contexto con diferentes proyectos. Se acaba de celebrar la 5ª edición de los Premios y Encuentros MENTES AMI. ¿Cómo ha ido?

Muy bien. Es un encuentro dirigido a docentes comprometidos con la alfabetización mediática e informacional (AMI), para que niños y jóvenes aprendan a desenvolverse en un entorno digital cada vez más complejo. Hemos tenido casi 300 proyectos de colegios, institutos, FP y educación especial, un 12% más que el año pasado.

Este año la IA ha estado en todas las conversaciones, junto con la desinformación y la educación emocional. Y lo bonito de MENTES AMI es que los profesores cuentan lo que les funciona en las aulas para que otros profesores puedan aplicarlo en las suyas.

Mentes AMI 2026. Cedida

P.: Entre las muchas iniciativas que tenéis me ha sorprendido por su eficacia narrativa EFECTO MIL, en la que los adolescentes hacen vídeos de un minuto donde reflexionan sobre los riesgos digitales.

R.: Esa es justo la clave: eficacia narrativa. Si un adulto le dice a un adolescente «cuidado con los retos virales», desconecta a los cinco segundos. Si se lo cuenta otro joven, en su lenguaje y en un minuto, le escucha.

En la última edición se inscribieron más de 1.000 jóvenes y recibimos 500 proyectos. Podían elegir entre cinco temas: bulos, discurso de odio, adicción a las redes, retos virales y ciberacoso.

Los 15 finalistas cuentan además con formación especializada impartida por profesionales de Atresmedia. Así aprenden a expresarse mejor, pero también a analizar los contenidos que consumen y a entender cómo funcionan los mensajes en el entorno digital.

P.: Entre los nuevos canales y campañas de divulgación habéis lanzado el podcast Amor en tiempos de wifi dirigido a familias.

R.: Nos dimos cuenta de que las familias tenían muchas preguntas y pocos espacios donde plantearlas sin sentirse juzgadas: ¿a qué edad le doy el móvil?, ¿debo mirar sus mensajes?, ¿qué hago si descubro que le están acosando?

El podcast, presentado por Helena Resano, aborda estos temas con rigor, pero también con un lenguaje cercano y sin alarmismo. Cada episodio parte de situaciones muy concretas y trata de ofrecer contexto, herramientas y criterios para que las familias puedan acompañar mejor a sus hijos.

Amor en tiempos de wifi. Cedida

P.: En un episodio del podcast, un psicólogo advierte que el control parental evita un 60% de acceso a la pornografía accidental, pero que muchos chicos saben cómo desactivarlo. De hecho, seguramente tengan mayores habilidades tecnológicas que sus padres.

Ese ejemplo lo dice todo. Por eso nos equivocamos si pensamos que la solución es solo técnica. La herramienta tiene que ir acompañada de algo que no se descarga: la conversación.

Que tu hijo entienda por qué hay contenidos que no le convienen y que sepa que, si se encuentra con algo que le incomoda, puede contártelo sin miedo a la bronca o a que le quites el móvil. Porque el riesgo real no es que vea algo que no debe. Es que lo vea y no se lo cuente a nadie. La tecnología protege; la confianza protege aún más.

P.: Otro reto es el uso de la IA generativa. Un 18% de las chicas y un 12% de chicos recurren a ella para hablar y contarle sus cosas.

R.: Para mí es uno de los datos más significativos. Que una chica de 14 años le cuente sus cosas a una inteligencia artificial muestra hasta qué punto estas herramientas forman ya parte de su vida cotidiana y pueden generar una sensación de escucha y confianza. Pero también nos obliga a reflexionar sobre la soledad, las relaciones personales y los referentes de nuestros jóvenes.

No hay que demonizar la IA; puede ser una aliada enorme para aprender, pero no es una amiga ni un psicólogo. Por eso ya forma parte de todo lo que hacemos, desde MENTES AMI hasta el podcast.

P.: Pudiera parecer que niños y adolescentes corren más riesgo en internet que en el mundo real. Pero prohibir no basta.

R.: La tecnología ofrece muchas oportunidades, pero conlleva riesgos sobre los que hay que educar. Prohibir parece la respuesta más sencilla, pero no resuelve el problema. El acceso a la información también forma parte de sus derechos.

La tecnología no es el problema: el problema es crecer sin guía. Yo lo comparo con enseñar a un niño a cruzar la calle. No le prohibimos salir; le enseñamos a mirar a los dos lados y le damos la mano hasta que pueda ir solo.

P: Usted ocupa el cargo de directora general corporativa del Grupo Atresmedia y es miembro del Comité de Dirección y Negocio, responsable de Recursos Humanos, Sistemas, Data, Infraestructuras, Servicios Generales, Archivo y Gestión Documental, de la Responsabilidad Social Corporativa, así como la dirección de la Fundación Atresmedia. ¿Cómo llega a todo?

Con un equipo extraordinario. Nadie llega a todo solo. Mi forma de trabajar consiste en estar cerca de las personas, escucharlas, confiar en ellas y darles autonomía para asumir responsabilidades. Los buenos resultados son siempre fruto de un esfuerzo colectivo.

Además, todo está más conectado de lo que parece. Personas, tecnología, datos, responsabilidad social… son piezas de lo mismo: de cómo se comporta una compañía y de lo que deja en la sociedad. La fundación es, en el fondo, la parte más humana de todo eso. No la vivo como un cargo más, sino como el lugar donde todo lo demás cobra sentido.

20 Aniversario Fundación Atresmedia. Cedida

P.: ¿Cuáles son los principales desafíos para la fundación?

El primero es la velocidad. Lo que hoy preocupa a un adolescente puede cambiar en seis meses, y tenemos que anticiparnos sin caer en el alarmismo.

El segundo, llegar a todos con el lenguaje de cada uno: a los niños y jóvenes, pero también a las familias y a los docentes. Y el más importante: que la alfabetización mediática e informacional deje de ser opcional en la educación.

Atresmedia puede crear contenidos y proyectos, pero el cambio de verdad necesita que escuela, familias, administraciones y medios vayamos en la misma dirección. Una sociedad que no sabe distinguir lo verdadero de lo falso es fácil de manipular. Queremos una sociedad más crítica y libre. Que los niños y jóvenes se conviertan en adultos con criterio es la base de cualquier democracia.