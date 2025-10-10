María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz por su labor en la promoción de derechos democráticos de Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, tal y como lo ha anunciado este viernes el Comité Noruego del Nobel.

La distinción, una de las más esperadas y polémicas de esta edición, reconoce su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

El anuncio se realizaba a las 11:00 de la mañana en Oslo, ciudad donde, por deseo expreso de Alfred Nobel, se entrega el único de los seis premios que no se otorga en Suecia.

Este año, el comité —integrado por cinco miembros designados por el Parlamento noruego— decidió reconocer la figura de Machado en un escenario global marcado por los conflictos bélicos, intentos fallidos de paz y múltiples violaciones de los derechos humanos.

El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, no quiso perder su oportunidad de destacar la política venezolana. Pues, dice, "mantiene encendida la llama de la democracia durante una oscuridad creciente", una referencia directa a la crisis política y social que atraviesa bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

A su vez, Frydnes comentó que Machado se ha erguido como "una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba dividida", describiéndola como una clara inspiración en tiempos que la democracia está amenazada.

Componente político

La elección de Machado se inscribe en una larga tradición de premiados con fuerte contenido político. Y es que, desde sus inicios en 1901, el galardón ha generado debate sobre su interpretación de los deseos de Alfred Nobel.

El químico e ingeniero sueco estipuló que debía otorgarse a quienes hubiese contribuido "a la eliminación o reducción de armamento, al hermanamiento de los pueblos y contribuir a la paz en el último año".

Sin embargo, con el paso del tiempo, esa definición se amplió, abarcando causas vinculadas a los derechos humanos, la democracia y el medioambiente. Y, en ese sentido, el caso de Machado sigue la línea de premiar a activistas que simbolizan la resistencia frente a régimen autoritario.

María Corina Machado durante un acto de campaña el año pasado en Caracas. Efe

En 2023, el reconocimiento recayó en la iraní Narges Mohammadi, encarcelada por su lucha por los derechos de las mujeres, mientras que en 2024 fue otorgado al grupo japonés Nihon Hidankyo, asociación de sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki que milita por la abolición de las armas nucleares.

Antes que ellos, nombres emblemáticos como Desmond Tutu, Andréi Sájarov o Teresa de Calcuta también fueron distinguidos por su defensa pacífica de la justicia social. No obstante, el Nobel de la Paz ha sido también fuente de controversia.

Entre sus ganadores figuran el expresidente estadounidense Barack Obama, la birmana Aung San Suu Kyi o el primer ministro etíope Abiy Ahmed Ali, galardonado en 2019 y posteriormente acusado de crímenes de guerra en Tigray.

