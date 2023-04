Gádor Muntaner, la sabia de los océanos: "Me detectaron el 'síndrome de Cousteau' y me gano la vida con ello"

El mundo en el que vivimos está mal llamado: ¿cómo puede ser el planeta Tierra cuando está formado por un 70% de agua? Del mar, además, obtenemos más del 50% del oxígeno que respiramos. Sobre ello, ENCLAVE ODS habla con Gádor Muntaner (Barcelona, 1991), la oceanógrafa española más reconocida en nuestro país.

Su trabajo científico y capacidad divulgativa le han llevado a convertirse en embajadora de National Geographic, imagen de Aqualung y contar con más de cien mil seguidores a los que muestra el mar a través de su cuenta de Instagram.

“La ciencia por sí sola no alcanza todo el público que realmente necesitamos para que se produzca un cambio, por eso me dedico también a la comunicación. Es muy importante traducir el lenguaje científico al resto de personas no formadas en él”, aclara la oceanógrafa.

¿Cuál es su compromiso con el mar?

Lo es todo. El ser humano vive de espaldas al mar y mi misión es enseñárselo. La gente debería salir más de su rutina y dejar de dar la espalda al mar del que tanto dependemos. De hecho, una de cada dos respiraciones nos la regala el mar.

¿Qué retos ha tenido que superar hasta poder dedicarse al mar?

Soy hija única y parecía que todo estaba escrito para que yo gestionara la farmacia de mi madre, pero mi pasión siempre fue el mar. Decidí dar un salto familiar, a pesar de que nadie me apoyase, y dejar los estudios de farmacia para entrar en ciencias ambientales, donde parecía que tampoco lo iba a tener fácil. Un profesor me diagnosticó síndrome de Cousteau: gran pasión por la preservación de los fondos y sus especies. Algo que para él tenía poca salida profesional y no me iba a dar de comer.

Agradezco profundamente a este profesor haberme detectado el síndrome de Cousteau porque sí que es verdad que lo tengo, pero no es verdad que no pudiera ganarme la vida con la exploración y conservación marina. A veces en la vida hay gente que te hace creer que no vas a poder trabajar de lo que te gusta y hay que vencer esos obstáculos.

De hecho, es buceadora y ha participado en expediciones y estudios para la preservación de los fondos marinos. ¿De cuáles se siente más orgullosa?

Haber participado en que hoy el archipiélago de Revillagigedo sea Patrimonio Mundial es una gran satisfacción. Fue mi primer estudio con tiburones, estudiamos si los tiburones punta plateada de este archipiélago era una población fija o un grupito que viajaban entre islas.

Finalmente, mediante un estudio de patrones de movimiento descubrimos que viajan entre islas e identificamos cuáles eran sus áreas de crianza. Por lo cual de nada servía proteger individualmente cada una si luego, en el trayecto entre unas y otras los pescaban. Mi estudio junto a muchos otros consiguió que Revillagigedo sea hoy Patrimonio Mundial, que es el grado de protección máximo. En la ciencia todo es un trabajo en equipo.

Fotografía de Muntaner. Cedida

Los humanos contaminamos por donde pasamos y usted precisamente acaba de investigar los químicos en el mar.

Mi último estudio desvela que, en lugares paradisiacos como la Isla Guadalupe (México), donde aparentemente no hay contaminación, sí que la hay y más de la que imaginamos. Llega a través de pesticidas que he descubierto en los tejidos del tiburón blanco. ¡Pesticidas de hace incluso más de 70 años, que a día de hoy ni se utilizan!

También la presa favorita del tiburón blanco, el elefante marino del norte, los posee. De este estudio han salido dos publicaciones que muestran que ambos tienen mucha más contaminación que la que esperábamos.

El tiburón es su animal fetiche.

La primera vez que buceé con un tiburón sentí paz y es mi favorito, pero mi amor hacia el mar me hace mirar por cada una de las especies y aprender todos los días algo de él.

¿Por qué cree que sus fotografías enganchan a tantas personas en Instagram?

Por la vista es por donde nos entra la información hoy en día. Además de rápida, es una muy buena manera de acercarnos a un mundo desconocido como es el submarino, al que no todo el mundo tiene acceso y que yo acerco de forma atractiva. El premio de foto subacuática del que estoy más orgullosa es una foto que se llama hijos de una misma madre y que precisamente hizo mi madre.

¿Qué significa para usted ser embajadora de National Geographic e imagen de Aqualung?

Comparto valores con ambos. Yo mediante la ciencia, National Geographic mediante la divulgación y Aqualung mediante el buceo tenemos el objetivo común de la conservación marina e ir mejorando hacia un mundo más sostenible. Aqualung, además, es la marca de buceo que fundó Jacques Cousteau.

Desde pequeña me imaginaba ser una exploradora y era un sueño poder colaborar con National Geographic, sus documentales fueron los que a mí me abrieron los ojos. Una ventana al mundo de divulgación en un lenguaje bastante científico para la conservación del planeta.

Y qué mejor manera que descubrir el mundo submarino que buceando y Aqualung es una marca de material de buceo que se esfuerza con nuevos materiales cada vez más respetuosos con el medio ambiente.

Promover el buceo es algo importantísimo. Como decía Cousteau, "la gente solo protege aquello que ama y solo podemos amar lo que conocemos".

