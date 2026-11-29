A primera vista, parece una pregunta agresiva. Una de esas frases que utilizamos para cortar una conversación, marcar distancias o dejar claro que la opinión del otro no nos interesa. Una pregunta que, en realidad, no espera respuesta.

Pero ¿qué pasaría si cambiáramos el tono? ¿Si la formuláramos desde la curiosidad, la empatía y las ganas genuinas de escuchar? ¿Y si, en lugar de cerrar una conversación, la utilizáramos para abrir otra?

Eso es precisamente lo que nos hemos propuesto desde Ashoka España. Porque, en un momento en el que parece que tenemos más motivos para discrepar que para encontrarnos, quizá necesitemos empezar por algo tan sencillo (y tan poderoso) como preguntarnos qué nos importa de verdad.

Este año, Ashoka cumple 20 años en España. Dos décadas encontrando, conectando y apoyando a personas que no se conforman con aceptar los problemas tal y como son, sino que imaginan nuevas maneras de resolverlos.

Siendo la mayor red mundial de emprendimiento social (con 4.000 emprendedores sociales en 99 países), trabajamos con personas extraordinarias que deciden que un problema también es asunto suyo y se atreven a dedicarse en cuerpo y alma a resolverlo.

En algunos casos, es porque han vivido el problema en ellos mismos.

Por ejemplo, Luz Rello, que desde pequeña encontraba trucos para disimular su dislexia en el colegio. Tras licenciarse en Lingüística y doctorarse en Informática, creó Dytective, una herramienta que ayuda a niños y niñas a mejorar su lectura y escritura. Hoy, todos los centros de primaria y secundaria de España pueden ofrecerla a sus estudiantes de forma gratuita.

También fue el caso de Ana Bella Estévez, que tuvo la fuerza y la valentía de liberarse de una situación de violencia de género y se propuso que ninguna mujer tuviera que vivir el victimismo que eso conlleva. Ahora cuenta con una red de más de 44.000 supervivientes.

En otros casos, la indignación, y sobre todo la empatía, les moviliza. Como a Mireia Barba, fundadora de Espigoladors, que, indignada por el desperdicio de toneladas de alimentos mientras miles de personas tenían dificultades para acceder a una alimentación saludable, decidió actuar.

Transformó ese sinsentido en una solución de triple impacto: combatir el desperdicio alimentario, garantizar el acceso a alimentos saludables y generar oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad.

También es el caso de Elena Parras Durán, a quien le frustraba ver cómo las personas mayores quedaban relegadas a un segundo plano, desaprovechando su talento y experiencia y favoreciendo situaciones de soledad y aislamiento.

Esa preocupación la llevó a fundar 55mais, una iniciativa que conecta a personas mayores de 55 años con nuevas oportunidades para seguir aportando a la sociedad, tanto en Portugal como en España.

Aquello que nos importa puede convertirse en una solución capaz de transformar la vida de miles de personas.

Pero el cambio no pertenece solo a quienes lideran grandes proyectos o emprendedores sociales que pueden verse como inalcanzables. También comienza en las aulas, en los barrios, en las asociaciones y en cada persona que decide actuar ante una realidad que considera injusta.

Escuchar también transforma

Le preguntamos a cientos de personas qué les importaba.

El acceso a la vivienda, la inclusión y participación social de las personas con discapacidad, la integración de las personas migrantes, el acceso gratuito a la salud mental, una mejor calidad de vida para los mayores, la mejora de la educación, las oportunidades en el ámbito rural, la sanidad, el cambio climático o la reducción de la polarización fueron algunas de las respuestas recibidas durante estas semanas de campaña.

"¿A ti qué te importa?" es una iniciativa que parte de una idea sencilla: antes de proponer respuestas, tenemos que escuchar las inquietudes, las preocupaciones y las aspiraciones de las personas.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), las tres principales preocupaciones de los españoles son la vivienda, la crisis económica y el Gobierno y los partidos políticos.

Desde Ashoka hemos querido preguntar directamente a las personas, conocer sus preocupaciones y despertar posibilidades. Porque detrás de cada "esto debería cambiar" puede existir una idea capaz de movilizar a otras personas.

¡Sé parte de los próximos 20 años!

En Ashoka España queremos seguir escuchando, conectando e impulsando a quienes se atreven a cambiar las cosas. Lo hacemos acompañando a emprendedores sociales, trabajando con jóvenes y comunidades educativas y construyendo alianzas con líderes de diferentes sectores.

Y si quieres seguir conociendo nuestro trabajo, te invitamos a descubrir a algunas de las personas que ya están transformando la sociedad en el Ashoka Changemakers Day, que celebraremos el próximo 1 de diciembre a las 19:00 h y que podrás seguir en directo por streaming.

Veinte años después de comenzar nuestro camino en España, seguimos creyendo que las soluciones a los grandes problemas de nuestro tiempo nacen de personas que se atreven a imaginar algo diferente, a cambiar lo que importa.

Y quizá el primer paso para construir ese futuro sea recuperar una pregunta que, formulada desde la escucha, puede cambiarlo todo:

¿A ti qué te importa?

A nosotros nos importa. Y queremos escucharte.

***Camila García Torighelli es directora de Comunicación de Ashoka España y Portugal.