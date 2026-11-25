En el porche de una antigua iglesia de Bouaké, en el centro de Costa de Marfil, una mujer le hace la manicura a otra. Alrededor, varias compañeras esperan su turno, sentadas en círculo.

Fui testigo de esta escena el pasado mes de octubre, durante un viaje de formación con Manos Unidas, en el centro de acogida que la Asociación Saint Camille de Lellis tiene en la ciudad. Allí viven 135 mujeres. Algunas, antes de llegar, habían pasado años atadas a un árbol.

Chantal Amossou, responsable de la asociación en Bouaké, nos contó que muchas de las mujeres y jóvenes acogidas proceden de familias en situación de pobreza. Han sufrido humillaciones, agresiones y abandono debido a la incomprensión de sus problemas de salud mental.

En algunos casos, se les ha acusado de brujería o de traer desgracias. En otros, sus familias no han podido o no han querido hacerse cargo de ellas. Son situaciones distintas, pero para estas mujeres el resultado ha sido siempre el mismo: allí donde necesitaban atención, encontraron rechazo y abandono.

Quizás la pobreza pueda ayudarnos a entender por qué algunas familias no pueden cuidar de una persona con una enfermedad mental, pero nunca justificará que se la encadene.

Además, combatir el estigma exige algo más que desmentir una superstición: exige que haya un lugar al que acudir antes de que el abandono parezca la única salida. No se puede dejar toda la responsabilidad en manos de las familias y después dar por hecho que lo que ocurra dentro de ellas es un asunto privado.

En el centro de Bouaké, apoyado por Manos Unidas, un médico evalúa a las mujeres cuando llegan y les prescribe medicación cuando la necesitan.

Las hermanas de Saint Camille cuentan también con la ayuda de algunas mujeres que, después de haber sido acogidas, se han reincorporado a la vida fuera del centro. Otras pasan a un espacio de reinserción donde aprenden cocina o a elaborar jabón, oficios con los que pueden obtener ingresos. Algunas vuelven con sus familias. Lo importante es que el regreso no sea la única medida del éxito: también lo es ganar autonomía para decidir cómo y con quién vivir sus vidas.

Una mujer haciendo la manicura a otra en la antigua iglesia de Bouaké. María José Pérez Sánchez

Dentro de una antigua iglesia desacralizada, cada mujer tiene un pequeño espacio para sus pertenencias y un colchón o una alfombra donde dormir. Hay agua, luz y una sala de cuidados. Son recursos modestos, pero la atención que allí se presta no debería depender solo de la dedicación de quienes sostienen el centro.

Hace falta que los servicios de salud sean accesibles, que las familias encuentren apoyo y que haya alternativas para las mujeres que no pueden volver a casa. Al recordar la visita, vuelvo a la escena del porche.

Una manicura no sustituye una consulta médica ni devuelve los años perdidos. Sin embargo, en aquel gesto había algo que el encierro les había negado: alguien se sentaba a su lado y les dedicaba tiempo. Ninguna de aquellas mujeres perdió su dignidad cuando fue abandonada. Lo que perdió fue el derecho, en la práctica, a que los demás la trataran de acuerdo con ella. Y para que ese derecho se respete no debería hacer falta llegar a un refugio.

***María José Pérez es voluntaria en Manos Unidas.