Quienes trabajamos en sostenibilidad y cambio climático conocemos bien el ritual de las COP. Llegamos con expectativas altas, seguimos cada borrador como si una palabra pudiera mover el rumbo del planeta y, al final, aprendemos a medir los avances en centímetros.

Buscamos el vaso medio lleno porque sabemos que rendirse no es una opción profesional, empresarial ni humana y que cada paso, cuenta. Por eso, esta columna no pretende añadir otro inventario de acuerdos y desacuerdos a las muchas que se publicarán estos días.

Después de 31 conferencias, la solución está bastante clara y la pregunta verdaderamente incómoda es ¿por qué seguimos sin ser capaces de acordarla y aplicarla a la velocidad necesaria?

Antalya ha vuelto a poner delante de nosotros esa contradicción. La COP31, la más larga hasta el momento, terminó sin consenso sobre sus dos grandes decisiones políticas.

El último borrador ni siquiera mencionaba expresamente los combustibles fósiles, precisamente cuando el proceso reconoce que el calentamiento máximo superará temporalmente los 1,5 °C.

La Unión Europea, junto a varios países vulnerables, rechazó un texto que consideraba un retroceso respecto a Dubái. Un acuerdo no gana valor por el simple hecho de existir. En ocasiones, reservar la integridad de lo ya pactado exige tener el coraje de no revestir de éxito un resultado insuficiente.

La ausencia de Estados Unidos, tras su salida del Acuerdo de París, al contrario de lo que podríamos haber previsto, no facilitó el consenso. Otros grandes emisores y productores de combustibles fósiles ocuparon ese espacio de resistencia.

Es difícil aceptar que, frente a un incendio que ya avanza hacia nosotros, sigamos discutiendo si debemos apartar el combustible del camino. Más aún cuando la alternativa ofrece oportunidades económicas reales.

Hablamos de energía más asequible y segura, autonomía estratégica, menor exposición a importaciones, industrialización, innovación, empleo, cadenas de valor más resilientes y empresas mejor preparadas para competir.

La COP31 deja así la imagen de dos relojes funcionando a velocidades incompatibles. El reloj climático acelera; el político continúa buscando consenso.

Cada décima adicional de calentamiento agrava los impactos sobre el agua, la salud, las ciudades, los sistemas alimentarios, las infraestructuras y la productividad. Mientras, las decisiones globales siguen atrapadas entre el corto plazo electoral, las dependencias fósiles y una discusión sobre quién financia la transformación.

Eso no significa que Antalya haya sido un espacio vacío. Se adoptaron decisiones negociadoras, incluida una sobre transición justa, y la Agenda de Acción avanzó en agricultura, sistemas alimentarios, ciudades e infraestructuras resilientes.

Países que representan alrededor de la mitad de la economía mundial mostraron avances en electrificación, y más de 90 apoyaron el compromiso asociado.

El objetivo que se planteaba era elevar la electricidad desde aproximadamente el 23% actual hasta el 35% del consumo final mundial en 2035. Aunque no quedó respaldado por un pacto político global, señala con claridad hacia dónde se dirige la economía real.

Electrificar, sin embargo, solo funciona climáticamente cuando la electricidad es cada vez más limpia. Necesitamos desplegar renovables, redes, almacenamiento y flexibilidad; transformar la movilidad, los edificios y el calor industrial.

También rehabilitar ciudades; proteger los ecosistemas; reducir residuos y avanzar hacia sistemas alimentarios circulares y resilientes. Además, necesitamos financiación para que los países vulnerables puedan adaptarse.

La propuesta de triplicar la financiación de adaptación para 2035 quedó sin una cifra absoluta, sin una base consensuada y sin una trayectoria anual, mientras las necesidades estimadas de los países en desarrollo alcanzan unos 305.000 millones de dólares al año hasta 2035.

La UpM y MedECC presentan un informe sobre el cambio medioambiental en la COP31. Europa Press

El debate sobre la captura y el almacenamiento de carbono ofrece otra lección. Estas tecnologías tendrán un papel clave en emisiones industriales difíciles de eliminar, pero requieren una jerarquía clara.

Hay que evitar y reducir primero; ganar eficiencia y circularidad; electrificar y sustituir tecnologías y, finalmente, reservar la captura para las emisiones verdaderamente residuales. Alterar ese orden puede convertir una solución necesaria en una coartada para prolongar activos incompatibles con la transición.

La pregunta relevante queda entonces fuera de las salas de negociación: ¿qué hacemos desde el sector empresarial cuando las señales políticas son tan débiles? Mantener el rumbo y acelerar donde ya existe capacidad de actuación.

Los riesgos físicos no esperan a la siguiente COP. Tampoco lo hacen la regulación europea, la innovación tecnológica, las expectativas de inversores y clientes o la competencia por acceder a energía limpia, agua, materias primas y financiación.

Los planes climáticos más sólidos serán aquellos capaces de convertirse en CAPEX, decisiones de compra, transformación de procesos, resiliencia territorial y nuevas propuestas de valor. También los que sigan desempeñando el importante papel colectivo que las empresas han desarrollado en las últimas COP.

Deben seguir presentando proyectos que demuestran que la transición es posible, conectando sectores que habitualmente no trabajan juntos y movilizando plataformas capaces de convertir compromisos en demanda e inversión.

En Antalya, el paquete empresarial de electrificación reunió actuaciones en redes, almacenamiento, transporte, edificios e industria.

Ese espacio de encuentro importa: acelera curvas de aprendizaje, ayuda a compartir riesgos y permite construir señales de mercado incluso cuando las señales políticas se debilitan.

Después de 31 COP, quizá el aprendizaje más incómodo sea que ya no podemos esperar a que todos los relojes se sincronicen. Necesitamos mejores acuerdos y una gobernanza multilateral capaz de avanzar para generar entornos seguros.

Además, necesitamos compañías, inversores, ciudades y gobiernos que actúen con la información que ya tienen. Por eso, este no quería ser una columna de opinión sobre una COP.

Quería ser una conversación sobre futuro, transformación y capacidad de sobrevivir y competir en escenarios cada vez menos favorables. Ese futuro se está decidiendo ahora, con acuerdo o sin él.

***Ana Herrero es directora de Transformación Sostenible de Forética.