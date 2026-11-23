Una manada de elefantes cruza el Serengeti hacia el sol que se pone, y el tiempo parece pararse. Es una de las imágenes más bonitas que han visto mis ojos, y la guardo de un viaje cuyo primer aniversario se cumple este mes.

Tanzania es una de las cunas de la humanidad: hace unos dos millones de años, alguien talló allí una piedra, en la garganta de Olduvai. Hasta allí llegué con Homeward Bound, un programa de liderazgo para mujeres con perfil STEEM y de educación, en su décima edición, donde casi 50 mujeres de todo el mundo compartimos 15 días viajando por Tanzania. Fue la experiencia más enriquecedora de mi vida.

Hasta que no viajas a un lugar, no eres consciente de todo lo que existe en esa comunidad. Solemos ver África como un territorio de fauna extraordinaria, pero en Tanzania viví una forma más auténtica de estar en el mundo, más conectada con la naturaleza de lo que solemos hacer.

Los masáis, pueblo seminómada de pastores del norte de Tanzania y el sur de Kenia, viven con la tierra y no toman más de lo que necesitan. Allí nos contaron cómo el cambio climático ha golpeado a sus comunidades. La vulnerabilidad de ese paisaje es real, no un titular lejano. Mezclan lo ancestral con lo moderno, y se quedan con lo mejor de cad uno.

En el Seregenti me fascinó cómo conviven lo doméstico y lo salvaje, integrándose y respetándose sin que ninguno domine al otro. Vimos leones, elefantes y leopardos, pero también atardeceres y soledad. A veces hay que pararse para ver con perspectiva lo maravilloso que es lo que nos rodea.

Esa pausa nos devuelve una idea sencilla: vivimos en un planeta hermoso que es nuestra casa. Tenemos que cuidarlo, y tenemos la responsabilidad de impulsar a las nuevas generaciones para que lo cuiden también, con la misma honestidad con la que aprendimos allí.

En la comunidad masái que visitamos conocimos a mujeres del Pastoral Women’s Council, organización fundada en 1997 por diez mujeres masáis en el norte de Tanzania. Nos contaron que, de niñas, recorrían kilómetros a pie para ir a la escuela.

Hoy impulsan bancos comunitarios, foros de derechos y liderazgo, proyectos ganaderos y formación, para que las mujeres logren independencia económica, educación y voz propia sin perder su cultura. Viven adaptándose a lo que hay y dejando el individualismo a un lado para que lo colectivo aporte algo.

En el libro que me traje de allí, su directora ejecutiva y cofundadora, Maanda Ngoitiko, escribió: "Al caminar a nuestro lado, ayudáis a abrir puertas a la educación, la dignidad y la oportunidad".

En estos tiempos convulsos, Tanzania me demostró la importancia de la comunidad y del respeto. Somos vulnerables, y lo más bonito es tejer red. Por eso son tan necesarios los proyectos que impulsan a mujeres.

Según el Gender Snapshot 2026 de ONU Mujeres, una de cada tres instituciones creadas para avanzar en igualdad ha visto erosionado su poder en solo dos años. No hablamos de estancamiento, sino de retroceso.

En este viaje aprendimos que el liderazgo viene de dentro. Podemos tener estudios, libertad y capacidad de decidir, pero eso no siempre se traduce en empoderamiento interno. Por ello, la comunidad ayuda a comprender, a compartir y constatar, que juntas, llegamos más lejos.

Tanzania me enseñó que cuidar el planeta y cuidar a las mujeres que lideran son dos formas de la misma responsabilidad. ¿Seremos capaces de parar a tiempo, de mirar con perspectiva lo que está en juego y de tejer la red que necesitamos?

Con especial mención a las mujeres con las que compartí este viaje: Beatriz Casares, Diana Robledo-Ruiz, Doraica Aponte, Elena Ceballos, Mercedes Martín y Priscila Picado.

*** Ana Gómez de Castro es consultora en comunicación, cultura e impacto social.