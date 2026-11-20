Imaginemos por un momento una sociedad en la que todos los niños y niñas tuvieran las mismas oportunidades para aprender, descubrir sus capacidades y construir su futuro. Una sociedad en la que las circunstancias económicas de una familia no marcaran las posibilidades de sus hijos.

Ese es, en esencia, uno de los grandes compromisos de la Agenda 2030. Y también uno de nuestros mayores desafíos pendientes. Porque, aunque hemos avanzado, la pobreza infantil continúa siendo una de las expresiones más preocupantes de la desigualdad en España.

Según el XVI Informe El Estado de la Pobreza 2026, de EAPN-ES, el 33,8 % de los niños, niñas y adolescentes vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una cifra que debería interpelarnos como sociedad y que esconde realidades mucho más complejas que la falta de ingresos.

La pobreza también significa crecer con menos recursos educativos, menos estabilidad y menos posibilidades de desarrollar las propias capacidades. Son desigualdades que comienzan mucho antes de que un niño pueda tomar decisiones sobre su vida y que pueden condicionar toda su trayectoria.

En este contexto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 4 y 10 adquieren una dimensión especialmente relevante. Poner fin a la pobreza, garantizar una educación de calidad y reducir las desigualdades no son tres aspiraciones independientes. Son partes de un mismo compromiso.

La educación constituye una de las herramientas más poderosas para romper el círculo de la pobreza. Sin embargo, garantizar la escolarización no significa garantizar la igualdad de oportunidades. Compartir un aula no implica necesariamente disponer de las mismas condiciones para aprender y avanzar.

En España, el abandono educativo temprano alcanzaba el 13 % en 2024. Detrás de este porcentaje hay circunstancias diversas, pero también una realidad que no podemos ignorar: las dificultades económicas, familiares y emocionales pueden convertirse en barreras para continuar estudiando.

No hablamos de falta de capacidad. Hablamos, demasiadas veces, de falta de oportunidades. Por eso, avanzar en el ODS 4 exige una educación que no solo transmita conocimientos, sino que también ofrezca acompañamiento, confianza y herramientas para superar las desigualdades de partida.

En Fundación Balia llevamos 25 años trabajando con niños, niñas, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad. Un cuarto de siglo en el que hemos tenido el privilegio de acompañar cientos de historias de crecimiento, esfuerzo y superación que hoy nos permiten mirar al futuro con esperanza.

Entre quienes han pasado por nuestros programas encontramos hoy abogadas, ingenieros, profesionales del marketing, directores de cine, docentes, especialistas en administración de empresas y jóvenes que se preparan para ser diseñadores. Trayectorias muy diferentes que nos recuerdan que el talento siempre estuvo ahí.

Sus logros les pertenecen. Son fruto de su esfuerzo, sus decisiones y los apoyos encontrados en el camino. Y no todos los éxitos se miden en títulos o profesiones: también lo son ganar autonomía, recuperar la confianza o descubrir una vocación.

Nuestra experiencia nos ha demostrado que acompañar también es educar. Que una persona que escucha, un espacio seguro o un referente que transmite confianza pueden abrir nuevas posibilidades. Y que actuar a tiempo puede evitar que las dificultades se conviertan en exclusión.

Pero transformar esta realidad no puede depender únicamente del esfuerzo individual ni de la intervención de las entidades sociales. Los ODS nos recuerdan que el progreso requiere una responsabilidad compartida entre administraciones públicas, centros educativos, empresas, organizaciones sociales y ciudadanía.

Necesitamos convertir esos compromisos en oportunidades concretas, sostenidas en el tiempo y accesibles para toda la infancia. Porque el verdadero avance hacia los ODS 1, 4 y 10 no se medirá solo en indicadores, sino en conseguir que el origen de un niño o una niña no determine su futuro.

A menudo preguntamos a los niños y niñas qué quieren ser de mayores. Los animamos a imaginar un futuro lleno de posibilidades. Pero quizá deberíamos hacernos antes otra pregunta: ¿estamos construyendo una sociedad en la que todos tengan oportunidades reales para hacerlo posible?

Después de 25 años acompañando a la infancia, tenemos una certeza: el talento está repartido por todas partes. Las oportunidades, todavía no. Y cambiar eso es responsabilidad de todos.

*** Beatriz Sigüenza es directora general de Fundación Balia.