Últimamente en los ecos sociales se sigue con gran inquietud el debate sobre en qué lugar deja a la mujer 'La Casita' de Bad Bunny. Ese lugar de exclusividad que se ha llenado de mujeres poderosas o no tan poderosas pero muy alineadas con los cánones (o dictaduras) de belleza.

Sin ánimo de minimizar la cosificación y sexualización de las mujeres, creo que el debate no está tanto en quién se sube o no a 'La Casita', o lo que es lo mismo, quién entra en los clubes privilegiados y cómo esto nos afecta a todos y a todas.

Existe una relación lineal entre poder en la toma de decisiones y capital, no es excluyente, algunas personalidades relevantes, políticos, religiosos, intelectuales e influencers no necesariamente tienen abultados patrimonios, pero sí un acceso preferente a recursos.

Pues si el acceso al poder está en gran medida condicionado por el acceso al capital, hablar de inversión por y para las mujeres en presente es también evaluar dónde está la posibilidad de las mujeres de influir en las decisiones que nos conducen al futuro. ¿Queremos seguir tomando las decisiones clave para nuestro futuro sin contar paritariamente con las mujeres?

La ineficiencia en la asignación de capital hacia mujeres emprendedoras sigue siendo una de las grandes oportunidades desaprovechadas de España e Iberoamérica. Según el último informe GEM, las mujeres representan aproximadamente un tercio de las personas emprendedoras en España.

Sin embargo, la tasa de actividad emprendedora temprana (TEA), que mide la creación y gestión de empresas de menos de 42 meses, apenas alcanza el 6,1% entre las mujeres, frente al 8% de los hombres. Son cifras modestas que reflejan una realidad incómoda: España no es todavía un país especialmente emprendedor.

Pero la verdadera anomalía aparece cuando observamos el emprendimiento tecnológico, precisamente el segmento que ha concentrado gran parte de la inversión privada en la última década y donde se están construyendo muchas de las soluciones que definirán la economía del futuro.

Las startups europeas han captado más de 420.000 millones de dólares en los últimos diez años. Sin embargo, apenas un 2% de ese capital ha llegado a startups fundadas exclusivamente por mujeres y alrededor de un 10% a startups con mujeres en el equipo fundador.

En Latinoamérica las estadísticas aún son más espeluznantes. La tasa de emprendimiento femenino (TEA) está de media en el 21% (más del triple que en España). Llegando incluso al 50% en países como República Dominicana, 33% en Ecuador, o 20% en el Puerto Rico de Bad Bunny. Me gustaría saber si estarían representadas ese 20% de emprendedoras en La Casita.

Aunque el emprendimiento femenino en LATAM es clave para el desarrollo socioeconómico de la región, la inversión en mujeres solo está en torno al 15% del capital de riesgo disponible. Aunque las mujeres son una parte enorme de la base emprendedora latinoamericana, en el acceso al capital siguen estando claramente infrarrepresentadas.

Hablábamos recientemente en el Women Economic Forum (WEF) Iberoamérica con varias entidades financieras globales y regionales de Latinoamérica, como el Santander y Grupo Gentera. Ninguno dudaba en afirmar que invertir en las mujeres era el mejor negocio. Lo intuyen y lo comprueban: el propio FMI reportaba menores tasas de riesgo y menores índices de morosidad en empresas de titularidad femenina. Incluso, el rendimiento y los resultados en balance de emprendimientos femeninos eran francamente superiores.

BCG + MassChallenge analizaron en 2018 startups aceleradas de su portafolio y encontraron que las empresas fundadas o cofundadas por mujeres recibían menos financiación, pero generaban más del doble de ingresos por dólar invertido que las fundadas por hombres. En cifras: las startups con mujeres fundadoras generaron 0,78 dólares de ingresos por cada dólar invertido, frente a 0,31 dólares en las fundadas por hombres.

Ya discutíamos en el WEF, ¿cómo podemos seguir confirmando la misma paradoja? Si todos los datos y experiencia empírica demuestran que es un gran (o el mejor) negocio invertir en emprendimientos femeninos, cómo seguimos dejando pasar estas oportunidades. No es cuestión de género, sino de racionalidad financiera. Principio básico de inversión: El capital tiende a fluir hacia las oportunidades con mejor retorno ajustado al riesgo.

Cuesta entender este fenómeno. Mi hipótesis es que la brecha viene tanto desde la oferta como desde la demanda.

Siguen existiendo sesgos como la homofilia. No a confundir con hemofilia, esa enfermedad tan borbónica. La homofilia es la tendencia humana a confiar, relacionarse, contratar, asociarse e invertir en personas que se parecen a nosotros o cuya trayectoria reconocemos como familiar.

Faltan más mujeres que tomen la decisión de invertir. European Women in VC estima que las mujeres representan únicamente entre el 5% y el 15% de los cheque writers (personas con capacidad efectiva de decidir inversiones).

Fallamos aún con la menor atracción de mujeres al mundo del emprendimiento tecnológico. Se suele creer que es una consecuencia directa de la escasez de mujeres en carreras STEM. Pero no es solo eso, dado que solo un 26% de los founders (hombres) de startups provienen de carreras científicas. Nos faltan más referentes de líderes empresariales mujeres, para que aspiremos a formar parte del club, y crear clubes más adecuados a las mujeres.

Para que nos lo imaginemos, el propio sistema de acceso a networking y contactos de valor está en gran parte masculinizado (mucho evento nocturno y campo de golf, no nos engañemos) y los propios códigos y lenguajes de convicción a inversores no son tan innatos para las mujeres. Nunca fuimos buenas en el 'fake it until you make it'.

Volviendo a los reggaetoneros, no discutimos que no son el mejor ejemplo de consideración de los roles femeninos, pero el gran problema es que desvían la atención a lo que realmente importa si queremos avanzar hacia una sociedad de futuro.

Dejar a un 50% del talento fuera nos perjudica a todos (plural neutro). No sólo porque estamos dejando pasar grandes oportunidades de rentabilidad, sino porque nos daña como sociedad. El emprendimiento femenino está más enfocado a resolver problemas sociales y medioambientales, y lideran el emprendimiento en prioritarios como salud, educación, inclusión financiera, cuidados y sostenibilidad.

El capital es poder, y necesitamos a más mujeres en la toma de decisión. Varios estudios encontraron que los países liderados por mujeres tuvieron, de media, menos muertes por covid-19 durante las primeras fases de la pandemia. ¿Casualidad?

La inversión con enfoque de género no pide al capital que sea menos exigente. Le pide que sea más inteligente.

*** Marta del Castillo es CEO de Social Nest Foundation.