Cuando una ciudad renueva sus marquesinas, la atención suele centrarse en el aspecto que tendrán los nuevos soportes, pero antes convendría detenerse en otra cuestión: ¿cuánto servicio pueden seguir prestando las que ya están instaladas? Una estructura en buen estado, un banco que todavía se puede reparar o una bombilla que puede continuar iluminando tienen un valor que debería contar en esa decisión.

La economía circular empieza ahí, al preguntarnos por la duración de lo que ya tenemos y explorar cómo conservar su vida útil. En el espacio público, esa mirada afecta a objetos expuestos al uso intensivo, a los fenómenos meteorológicos y al paso del tiempo. Mantenerlos exige trabajo constante. También requiere que sean concebidos para poder intervenir sobre ellos, sustituir componentes y adaptarlos a otras necesidades en un futuro.

Quienes diseñamos y gestionamos mobiliario urbano tenemos una responsabilidad desde el primer paso. Elegir materiales duraderos y una construcción modular facilita las reparaciones futuras. Prever cómo se desmontará una pieza ayuda a recuperarla al final de su uso. El ecodiseño consiste en incorporar esas decisiones al proyecto inicial, cuando todavía podemos determinar buena parte de su comportamiento ambiental.

En JCDecaux defendemos que la labor de rehabilitación permite conservar la estructura y la mayor parte de los componentes del mobiliario, renovando los que sean necesarios. Ese proceso, unido al mantenimiento, puede prolongar la prestación de un servicio de calidad durante al menos treinta años. Así, aprovechamos durante más tiempo materiales que ya han sido extraídos, transformados y transportados.

El contrato de mobiliario urbano adjudicado a JCDecaux en Nottingham en 2024, por ejemplo, muestra cómo llevamos este criterio a una ciudad. Este proyecto a quince años contempla rehabilitar las 800 marquesinas ya existentes en la ciudad e incorporarles iluminación LED eficiente para mejorar su funcionamiento y darles continuidad.

Para extender esta práctica, creemos que la contratación pública y privada deben valorar la capacidad de conservar y actualizar. El precio inicial ofrece una información parcial sobre un bien que permanecerá años en la calle. Conviene conocer cuánto costará mantenerlo, qué piezas podrán sustituirse y cómo se responderá ante el desgaste. Esas preguntas permiten comparar propuestas por el servicio que prestarán a lo largo del tiempo.

La medición ayuda a hacer esa comparación. En 2024 lanzamos el Eco Design Index, una herramienta que evalúa el comportamiento ambiental del mobiliario y permite comparar fácilmente productos de una misma categoría. Su metodología está auditada por EY e incorpora dieciséis indicadores ambientales del método europeo de huella ambiental.

Disponer de esa información permite que una elección técnica sea más comprensible para quienes deben tomarla. La durabilidad o la facilidad de reparación pueden parecer cualidades abstractas hasta que se relacionan con el uso previsto de un equipo. Incorporarlas a la conversación comercial y a los criterios de compra ayuda a que las soluciones con mejor comportamiento ambiental encuentren una demanda que las valore.

También debemos reconocer el papel de quienes cuidan cada instalación. Inspeccionar una estructura, limpiar correctamente sus superficies o reparar a tiempo una avería contribuye a conservar este servicio público. Esa continuidad depende de equipos y procesos que rara vez protagonizan la presentación de un proyecto, aunque acompañan al mobiliario durante toda su vida. La sostenibilidad urbana necesita que ese trabajo esté previsto y sea valorado.

La publicidad exterior tiene una relación directa con este esfuerzo. Nuestro modelo permite financiar mobiliario y servicios urbanos mediante la inversión de las marcas, incluyendo su mantenimiento. Cuando ese modelo incorpora criterios de circularidad, la conversación con los anunciantes también se amplía. La calidad del espacio en el que aparece una campaña guarda relación con el cuidado de la infraestructura que la hace posible.

Cada proyecto de renovación ofrece también una oportunidad para acercar la economía circular a la ciudadanía. Dar visibilidad a las estructuras que se rehabilitan y a las mejoras que prolongan su vida útil ayuda a mostrar los beneficios de este modelo. Una marquesina que sigue protegiendo de la lluvia después de ser reparada también cuenta una historia de progreso, la de una ciudad que sabe cuidar lo que tiene.

*** Sebastien Soares es director de Operaciones de JCDecaux España.