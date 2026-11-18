La inteligencia artificial puede ayudar a gestionar redes eléctricas, reducir consumos industriales y anticipar riesgos climáticos. Pero esa capacidad tiene una huella propia: necesita electricidad, agua, materiales e infraestructuras.

La COP31 ha situado esa doble realidad en el centro de su segunda semana con el lanzamiento, el lunes 16, de un compromiso internacional para que el desarrollo de la IA incorpore criterios ambientales desde su diseño hasta su utilización.

El debate conecta con una de las cuestiones que atraviesan la conferencia de Antalya: cómo acelerar la transformación tecnológica e industrial sin agravar la presión sobre los recursos ni ampliar las diferencias entre países. Las iniciativas presentadas han concretado algunas vías para hacerlo.

Su ejecución dependerá de las inversiones, las infraestructuras y el acceso a la financiación.

La huella que acompaña a la innovación

La presidencia de la COP31 y la Unión Internacional de Telecomunicaciones presentaron el Antalya Artificial Intelligence Pledge como un compromiso voluntario para gobiernos, empresas y organizaciones. El documento trasladó la atención al conjunto del ciclo de vida de la IA, incluidas las decisiones sobre su adquisición, funcionamiento y suministro energético.

Entre las medidas propuestas figuran el uso de electricidad de bajas emisiones en los centros de datos, la mejora de la eficiencia energética e hídrica, la reutilización de equipos y la gestión de residuos electrónicos. También se planteó medir y divulgar los impactos ambientales de estos sistemas. Los avances tendrán un seguimiento anual en las COP hasta 2030.

La dificultad de conocer esa huella ya había quedado reflejada en el primer Barómetro de IA Responsable del Observatorio de Forética, publicado en junio. Entre las 56 empresas y organizaciones participantes, mayoritariamente socios de la entidad, el 57% no medía ningún aspecto del impacto ambiental de la IA que utilizaba.

El dato, referido a esa muestra, ilustra la distancia que todavía puede existir entre adoptar la tecnología y conocer sus efectos.

Junto a la medición, Antalya ha impulsado el despliegue de soluciones. La iniciativa de tecnologías limpias basadas en IA se diseñó para conectar proyectos piloto con socios industriales e inversores, especialmente en energía e industria. El objetivo es facilitar que las aplicaciones con potencial climático puedan extenderse más allá de la experimentación.

La transformación industrial necesita electricidad limpia

El crecimiento de las infraestructuras digitales comparte una necesidad con la descarbonización de fábricas, edificios y transporte: disponer de electricidad limpia y de redes capaces de suministrarla. Esa conexión ha dado continuidad al impulso de la electrificación durante la primera semana de la cumbre.

Un total de 180 empresas, con ingresos conjuntos cercanos a 1,7 billones de dólares, respaldaron su aceleración. El compromiso 35x35 fijó como objetivo elevar la participación de la electricidad en el consumo final mundial de energía desde aproximadamente el 23% actual hasta el 35% en 2035. Alcanzarlo requiere ampliar la generación limpia, las redes y el almacenamiento.

La vertiente industrial de esa transformación quedó recogida en el Antalya Green Industrialisation Compact, presentado para movilizar inversión y desarrollar mercados para productos como el acero y el cemento de menores emisiones. El paquete incluyó apoyo a los países menos adelantados para acceder a tecnología y financiación.

La búsqueda de un suministro estable también explica el interés por la geotermia. La Unión Europea se había sumado durante la primera semana al compromiso de multiplicar por doce su aportación mundial de electricidad y calor para 2050 respecto a 2025.

Su capacidad de generación continua ofrece una opción para atender la demanda industrial y digital, con un despliegue sujeto a criterios ambientales y sociales.

La financiación conecta los anuncios con la negociación

Llevar esas propuestas a la práctica exige proyectos preparados para recibir inversión. A esa necesidad responden instrumentos como BRIDGE, orientado a convertir prioridades climáticas nacionales en proyectos financiables, y SURFF, centrado en la resiliencia urbana. Ambos forman parte de la agenda de implementación impulsada por la presidencia.

El seguimiento deberá precisar cuánto dinero se desembolsa, en qué plazos y bajo qué condiciones. La proporción de subvenciones y préstamos resulta especialmente relevante para los países vulnerables, que necesitan financiar su adaptación sin aumentar la presión de la deuda.

Ese debate ha llegado a una nueva fase con el primer borrador de la decisión final, publicado el lunes 16. La presidencia advirtió de que el documento todavía no refleja consenso e incluye propuestas que otras delegaciones rechazan.

Los ministros deberán acercar posiciones sobre financiación, adaptación, transición justa y combustibles fósiles. Mientras tanto, los compromisos tecnológicos y empresariales mantienen su carácter voluntario. Los anuncios ya se han producido; sigue pendiente acordar qué respaldo político y financiero recibirán en el resultado final de Antalya.

*** Jaime de la Hoz es Project Manager del área ambiental de Forética.