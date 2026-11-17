Participar estos días en la COP31 permite apreciar la dimensión del debate climático. Cerca de 200 países y más de 90 000 personas se han reunido en Antalya, Turquía, mientras los efectos del cambio climático se hacen más visibles y aumenta la presión para convertir los compromisos en resultados concretos. La crisis obliga a cambiar, pero también puede acelerar soluciones y construir sociedades mejor preparadas.

Durante mucho tiempo, la acción climática se ha centrado en reducir emisiones. Hoy sabemos que, siendo indispensable, ya no es suficiente: debemos adaptar ciudades, empresas, infraestructuras y sistemas productivos a unos efectos que ya se están produciendo. Esta transición debe considerar sus consecuencias económicas y sociales y acompañar a los sectores y colectivos más afectados.

La COP31 se presenta como una cumbre orientada a la implementación. Su copresidencia, ejercida por Turquía y Australia, propone trabajar los acuerdos desde el inicio. La adaptación, la transición energética y las energías limpias están sobre la mesa, junto con la financiación. La cuestión ya no es solo qué objetivos alcanzar, sino cómo hacerlo y con qué recursos.

La financiación sigue siendo el gran escollo. Los países en desarrollo reclaman más recursos y un acceso más sencillo y rápido. Incluso triplicando la financiación internacional para la adaptación, más del 70 % de las necesidades seguiría sin cubrirse. No basta con anunciar cifras: los fondos deben llegar a proyectos concretos, con la urgencia necesaria y sin dejar atrás a los territorios más vulnerables.

También debemos demostrar que sostenibilidad, rentabilidad y competitividad pueden avanzar juntas. Adaptar infraestructuras, modernizar explotaciones agrarias o mejorar la eficiencia energética e hídrica puede generar retornos, evitar pérdidas y proteger la capacidad productiva. La transición no es únicamente un coste: ofrece oportunidades para innovar y abrir mercados. La financiación climática crecerá de forma sostenida cuando las inversiones acrediten su viabilidad económica, además de sus beneficios ambientales y sociales.

El sector financiero puede contribuir aportando recursos, identificando proyectos viables y acompañando a las empresas en sus inversiones, con financiación pública y privada cuando sea necesario. El avance se medirá por su capacidad para fortalecer el tejido productivo y reducir los riesgos climáticos. Entre 3.300 y 3.600 millones de personas viven en contextos altamente vulnerables: la transición debe responder a sus necesidades y a las de la economía real.

La agricultura resume las dificultades y oportunidades de este proceso. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los sistemas agroalimentarios generaron 16 500 millones de toneladas de emisiones en 2023, alrededor del 32% del total mundial. Son también especialmente vulnerables al calor, la escasez de agua y los fenómenos extremos, pero tienen capacidad para formar parte de la solución.

Los agricultores deben tener voz desde el principio en las políticas climáticas. Su conocimiento del territorio y de las dificultades de adaptación es imprescindible para diseñar medidas aplicables. Además, necesitan acceso al conocimiento, la tecnología y la financiación. No habrá una transición justa si se les exige cambiar sin contar con ellos ni facilitarles los medios necesarios.

Para Cajamar, por su vinculación histórica con el sector agroalimentario, las pequeñas empresas y el territorio, este debate resulta especialmente cercano. Nuestro enfoque ha sido impulsar la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento. Debemos seguir facilitando herramientas que mejoren la eficiencia hídrica, los suelos y los modelos productivos, contando con la experiencia de los agricultores para ofrecer soluciones adaptadas a cada explotación y territorio.

Mi impresión desde Antalya es que entramos en una fase determinante: conocemos mejor los riesgos y tenemos más tecnología e instrumentos financieros, pero avanzamos con lentitud y de forma desigual. Ninguna COP resolverá por sí sola la crisis. El éxito de esta se medirá por su capacidad para movilizar recursos y acelerar soluciones que lleguen a empresas, agricultores, ciudades y territorios. Es allí donde los compromisos se convierten en transformación.

*** Sergio Rodríguez Pérez es director de sostenibilidad de Grupo Cooperativo Cajamar.