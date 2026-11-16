Extremadura generó el año pasado 31.328 gigavatios hora y consumió 4.983. El 86% de lo que produce sale de la región. Aporta el 11,5% de la electricidad española y gasta el 1,9%. Lo hace, además, sin emitir CO₂: la mitad de esa energía es renovable y la otra mitad es nuclear.

Ese excedente, unos 26 teravatios hora, vale en el mercado mayorista alrededor de 1.700 millones de euros al año. Es un buen negocio para quien genera y un negocio modesto para el territorio.

Una cuenta sencilla. Tres gigavatios de centros de datos funcionando al 85% consumirían casi exactamente ese excedente. La misma energía, convertida en cómputo y facturada por hora de GPU a los precios que hoy se contratan, generaría en torno a 54.000 millones de euros al año. Treinta veces más.

La cifra depende de hipótesis discutibles sobre el precio del cómputo. Los equipos no se fabrican aquí, pero se instalan y producen aquí, y el valor añadido de una máquina se contabiliza donde trabaja, no donde se fabricó. Aun reducida a la cuarta parte, la distancia sigue siendo de un orden de magnitud.

Esa es la decisión de fondo: exportar kilovatios o exportar tokens.

El espejo catalán

España ya ha tomado esa decisión una vez, en Móra la Nova. Allí se proyecta la candidatura española a una de las gigafactorías europeas de inteligencia artificial. La sociedad que la impulsa tiene a Telefónica, ACS y Banco Santander con un 15,67% cada uno, y al Estado con un 48%. Arrancará con entre 30 y 50 megavatios y llegará a 125 a partir de 2029.

No comparto el entusiasmo. El proyecto se asienta en El Molló, un sector del Incasòl, la empresa pública de suelo de la Generalitat, que su propia promoción describe como parcialmente urbanizado. A Extremadura se le niegan posiciones de consumo en la planificación eléctrica con el argumento de que no tiene suelo industrial desarrollado.

A los promotores privados, desarrollarlo nos lleva cinco años como mínimo. En Móra la Nova la Administración pone el suelo y casi la mitad del capital, y nadie pregunta por los metros edificables.

Menos aún comparto el reparto. El Estado compromete unos 720 millones de euros y comparte la sociedad con tres grandes cotizadas. No hubo licitación pública para elegir a esos socios. El resto del sector no tuvo ocasión de concurrir.

La escala completa la comparación. Móra la Nova son 125 megavatios. Lo que cabe en el excedente extremeño son 3.000 megavatios de capital enteramente privado, veinticuatro veces más, sin un euro del contribuyente.

Hay una segunda diferencia, regulatoria. El borrador de real decreto que ha circulado en el sector reserva un régimen propio a las gigafactorías europeas: sesenta meses, en lugar de treinta y seis, para vincularse a nueva generación renovable, eficiencia exigible por escalones y una correlación horaria referida a la media del sistema.

Los centros de datos del sector público estatal con condición de operador crítico quedan directamente fuera. Cuando el Estado es accionista, la norma general se considera demasiado exigente para él.

Lo que pide la norma

El real decreto todavía es un proyecto. El Consejo de Estado debe dictaminar en torno al 18 de noviembre y el Gobierno quiere aprobarlo antes de las elecciones del día 29. En su última versión conocida se aplica a los centros de más de 10 megavatios y les exige dos cosas que ningún competidor europeo pide juntas.

La primera es la adicionalidad. El 80% del consumo debe cubrirse con autoconsumo o con contratos a plazo con plantas renovables situadas en España y puestas en servicio en una ventana de treinta y seis meses alrededor del propio centro. La segunda es la correlación horaria. El 80% de lo consumido en cada hora debe estar respaldado por renovables generadas en esa misma hora.

Un centro de datos consume lo mismo a las tres de la tarde que a las tres de la madrugada. Cumplir de noche obliga a sobredimensionar plantas y baterías muy por encima de lo que el sistema necesita. Quien no llegue pagará recargos de hasta el 500% sobre peajes y cargos, y puede perder el permiso de acceso. Los proyectos con permiso y sin conectar tendrán seis meses para acreditar los requisitos. Si no lo hacen, el permiso caduca.

La propia CNMC lo ha escrito en su informe. No le parece eficiente exigir generación adicional ni correlación estricta en las horas en que ya existen excedentes renovables, vertidos o precios negativos.

Aplicada a Extremadura, la norma roza el absurdo. Una región que exporta el 86% de una electricidad sin emisiones tendría que construir nueva generación para poder consumir la suya. La nuclear de Almaraz, que produce de noche lo que el sol no da, no computa.

Lo que hacen los demás

Irlanda es el país europeo que más ha sufrido la presión de los centros de datos sobre su red. Su regulador exige desde diciembre de 2025 que cubran el 80% de su demanda con renovables nuevas. Lo mide en balance anual y concede seis años para alcanzarlo. Alemania impone cobertura renovable y eficiencia, sin adicionalidad ni correlación horaria. Portugal se limita a pedir información.

Un informe encargado por la patronal calcula que el diseño español llevaría el coste eléctrico de un centro de datos a 133 euros por megavatio hora en 2030, más del doble del precio de mercado. Es una estimación de parte. La dirección del efecto, en cambio, no la discute ni el regulador.

Los campus de un gigavatio se están decidiendo ahora. Quien invierte 60.000 millones por gigavatio compara jurisdicciones en una hoja de cálculo, y España tenía dos ventajas en esa hoja: energía limpia abundante y red disponible. El real decreto convierte la primera en una obligación de construir más y la segunda en un permiso revocable.

Una propuesta

Regular los centros de datos es razonable. Exigirles eficiencia, transparencia y flexibilidad ante una emergencia del sistema también lo es. Bastarían tres cambios para que la norma ordenara el sector sin expulsarlo.

El primero, medir la cobertura renovable en balance anual y con un calendario, como ha hecho Irlanda. El segundo, eximir de adicionalidad y de correlación las horas y los nudos con excedente, como sugiere la CNMC. El tercero, aplicar a todos el régimen que el borrador reserva a la gigafactoría: lo que es asumible para un proyecto con capital público debería serlo para los demás.

Extremadura lleva medio siglo enviando electricidad al resto de España y recibiendo a cambio muy poco de lo que esa electricidad hace posible. Tiene ahora la oportunidad de transformar en casa lo que produce. Sería difícil de explicar que la perdiera por una norma que el propio regulador considera ineficiente y de la que el Estado ha exceptuado su propio proyecto.

*** Santiago R. Agundez es especialista en infraestructura tecnológica de IA y propietario de Guayepo Holding.