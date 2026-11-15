Antonio Sánchez Káiser es ingeniero y empezó a desarrollar tecnología por una razón muy concreta: su hija Vega es ciega y él quería que pudiera disfrutar de los eventos musicales igual que los demás. De esa búsqueda de un padre nació BeMyVega.

Su historia nos recuerda algo que solemos olvidar: cuando pensamos en accesibilidad en un concierto, aparece siempre la misma imagen, una rampa, una plataforma, una entrada PMR (persona movilidad reducida). Pero hay muchas más personas, con necesidades muy diferentes, que también quieren cantar, bailar y emocionarse.

En los últimos años he trabajado a fondo con Fundación ONCE en la accesibilidad de conciertos y festivales. Aprendí algo sencillo: la entrada PMR es imprescindible, pero resuelve una única necesidad. Accesibilidad no es un tipo de entrada; es una forma de pensar el evento.

Quien llega a un concierto no tiene las mismas necesidades que quien está a su lado. Atenderlas una a una es difícil, pero podemos agruparlas en cuatro grandes bloques: movilidad, auditiva, visual y cognitiva. Es un buen punto de partida para diseñar respuestas reales.

Todo empieza antes de comprar. ¿Dónde está el acceso accesible? ¿Habrá intérprete, subtítulos, un espacio tranquilo? Una persona con discapacidad necesita esa información antes de decidir, no al llegar. Comunicar con claridad y por canales accesibles es el primer gesto de respeto.

Después llega la compra. Hoy la oferta suele reducirse a la entrada PMR. Debería poder indicarse al comprar qué apoyo se necesita (auditivo, visual o cognitivo) para que el evento se prepare. Que nadie tenga que adivinar ni justificarse para disfrutar de un concierto.

Durante el concierto ya existen herramientas. Navilens, con códigos que se leen con el móvil, orienta a personas con discapacidad visual. BeMyVega, que nació por Vega, da acceso a los contenidos en tiempo real a personas con discapacidad auditiva, visual o cognitiva. Otras tecnologías, como las mochilas vibratorias, permiten a personas con discapacidad auditiva sentir la música en el cuerpo.

La prueba piloto de la gira de Fito y Fitipaldis, realizada junto a Fundación ONCE, incorporó Navilens y BeMyVega y canales de atención accesibles. Diseñar una gira accesible es posible, sólo hay que poner foco.

Pero ninguna tecnología funciona sin personas. El equipo de acceso que sabe cómo atender, el de seguridad que no improvisa, el compañero que cede un hueco: ahí se decide si alguien se siente bienvenido o tolerado. El factor humano es la última capa de accesibilidad.

El informe Diversity, Equity and Inclusion Lighthouses 2025, del Foro Económico Mundial, selecciona iniciativas por su impacto cuantificable y sostenido, y destaca que funcionan las que fijan objetivos medibles, hacen seguimiento continuado y evalúan resultados.

Preguntarnos cuántas personas con discapacidad asisten, qué apoyos solicitan, qué barreras encuentran y cómo valoran su experiencia en cada concierto es el primer paso para mejorar. Sin datos, la accesibilidad se queda en buenas intenciones; con ellos, se convierte en compromiso.

Según el Pacto Mundial de la ONU, una de cada seis personas en el mundo sufre discriminación, y las personas con discapacidad se ven especialmente afectadas. Reducir esa desigualdad también pasa por la cultura y el ocio.

Para ello es necesario crear alianzas estratégicas con valor y con sentido: artistas, promotoras, recintos, fundaciones, tecnólogos y, sobre todo, personas con discapacidad. Cuando se comparten conocimiento, recursos y buenas prácticas, cada iniciativa multiplica su impacto.

A quienes asistimos como público también nos toca. La empatía es ceder el espacio, preguntar antes de asumir y entender que el concierto es de todos. ¿Estamos preparados para que cualquier persona pueda vivir la música en igualdad de condiciones?

Antonio empezó pensando en su hija. Quizá sea el mejor punto de partida para la industria: preguntarnos quién se queda fuera de la canción que nos emociona. Ojalá nadie, ni Vega ni ninguna otra persona, tenga que preguntarse nunca si esa música también es suya.

*** Ana Gómez de Castro es consultora en comunicación, cultura e impacto social.