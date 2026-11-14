Solemos imaginar el deseo como un asunto privado. Algo ocurre entre dos individuos, aparece una mirada, una señal química, cierto movimiento y comienza esa ceremonia que cada especie ha resuelto a su manera.

Las moscas también cortejan. Y Drosophila erecta acaba de enseñarnos que, al menos para ella, encontrar pareja depende bastante de dónde sucede el encuentro y de quién anda por allí.

Philipp Brand, Katharine Keller y otros investigadores, dirigidos por Vanessa Ruta en la Universidad Rockefeller, publicaron el 4 de noviembre en Nature un trabajo que examina precisamente esa relación. Descubrieron que en esta especie los olores asociados a la comida actúan como una puerta que permite iniciar y mantener la excitación sexual de los machos.

El experimento me resulta cinematográfico. Los científicos colocaron cinco machos y cinco hembras en una arena con una pequeña zona impregnada con compuestos volátiles de alimentos fermentados.

Las moscas acudían allí, se agrupaban y comenzaban a interactuar. Más del 90% de las cópulas ocurría sobre aquella zona olorosa; sin esas señales ambientales, D. erecta prácticamente no se apareaba.

La comida, sin embargo, hacía bastante más que reunir candidatos. Incluso cuando los investigadores colocaban los animales en espacios pequeños, donde machos y hembras estaban inevitablemente cerca, el cortejo seguía necesitando el estímulo olfativo.

Algo dentro del cerebro debía cambiar.

Los olores favorecían que el macho explorase su entorno, se acercara a otros individuos y persiguiera posibles parejas. Ese movimiento producía a su vez más actividad visual en el grupo.

Y aquí comienza la parte elegante del experimento: cuantas más moscas se desplazaban, más cuerpos cruzaban el campo visual de cada macho; esa agitación reforzaba su excitación y aumentaba el cortejo.

El ambiente empujaba al individuo, el individuo modificaba al grupo y el grupo devolvía una señal nueva. Se formaba así un circuito de retroalimentación donde nadie dirigía la escena, aunque todos contribuían a construirla.

Los investigadores incluso reprodujeron artificialmente aquellas imágenes de moscas moviéndose. Cuando un macho veía una escena con mayor velocidad de desplazamiento y, además, percibía el olor de la comida, su comportamiento sexual alcanzaba los niveles superiores.

La comparación con Drosophila melanogaster, nuestra vieja estrella de laboratorio, añade otra pieza. En ella, los estímulos alimentarios pueden favorecer la excitación, mas no resultan imprescindibles para que el macho corteje con intensidad.

La diferencia parece estar en cómo las señales olfativas modulan circuitos neuronales conservados relacionados con la motivación sexual. D. erecta ha elevado el umbral: necesita que el entorno confirme que aquel momento y aquel lugar ofrecen una buena oportunidad reproductiva.

Tiene cierta lógica evolutiva, he de decir. Esta especie depende de frutos de Pandanus disponibles durante periodos limitados; reunir comida, individuos y reproducción en un mismo escenario puede resultar una estrategia bastante eficaz.

Ergo, el cortejo deja de ser únicamente una conversación entre dos animales. El grupo participa sin proponérselo.

Aquí aparece la parte que nos concierne, aunque conviene mantener los pies en el suelo. Estos experimentos se hicieron con una especie concreta de mosca y no permiten trasladar sus circuitos neuronales a la sexualidad humana.

Tampoco demuestran que nosotros nos enamoremos porque quienes nos rodean estén más animados. Sería estupendo para algunos bares poder anunciar semejante respaldo científico, pero tendrán que seguir confiando en la música y la iluminación. Otra cosa sería lo de las redes sociales.

El hallazgo sí permite pensar en algo menos frívolo. Tendemos a imaginar muchas conductas como decisiones estrictamente individuales cuando, en otros animales, sabemos que el contexto puede modificar profundamente aquello que cada organismo percibe y hace.

La vida colectiva crea señales que antes no existían. Cada individuo altera el escenario de los demás, y esa escena renovada vuelve después sobre quienes la produjeron.

Quizá por eso una plaza llena, una pista de baile o una cena con amigos nunca son simplemente una suma de personas. Hay movimientos, miradas, sonidos y ritmos que nacen únicamente cuando estamos juntos.

El estudio de Nature no demuestra que necesitemos un ambiente para enamorarnos. En Drosophila erecta, sin embargo, el deseo difícilmente comienza sin él.

Y los humanos, que presumimos de decidir tantas cosas en soledad, podemos quedarnos con una pregunta: ¿cuántas de nuestras decisiones empiezan realmente dentro de nosotros y cuántas necesitan primero que alguien, alrededor, empiece a moverse?