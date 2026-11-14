Tras la Cumbre de Líderes, Antalya afronta el reto de facilitar inversiones que aceleren la descarbonización y protejan a empresas y comunidades frente a los impactos climáticos.

La COP31 entra en una nueva fase. La Cumbre de Líderes, celebrada los días 11 y 12 de noviembre, ha reforzado la conexión entre acción climática, seguridad energética y competitividad. Ahora, las negociaciones deben concretar cómo financiar la transformación y acompañar a los países y sectores con mayores dificultades.

Los respaldos políticos a la electrificación y a la transición para dejar atrás los combustibles fósiles marcan una dirección. Su alcance dependerá de las políticas, los recursos y los plazos que permitan llevarlos a la práctica.

Financiación climática: facilitar el acceso a la inversión

El diálogo ministerial sobre financiación del 13 de noviembre sitúa en primer plano una barrera decisiva: el coste del capital. Para muchos países vulnerables, el endeudamiento y los elevados intereses dificultan inversiones que permitirían reducir emisiones y protegerse frente a futuros desastres.

El desafío consiste en movilizar recursos suficientes y conseguir que lleguen en condiciones asequibles, con un equilibrio entre mitigación y adaptación. Financiar infraestructuras resilientes puede ayudar a romper un círculo en el que cada desastre agrava la deuda y reduce la capacidad de prevenir el siguiente.

En el ámbito empresarial, la OCDE subraya la importancia de contar con planes de transición creíbles para orientar la financiación. Esto incluye a las industrias con mayores dificultades para reducir emisiones, cuya transformación necesita inversiones sostenidas y avances verificables.

Electrificación y transición energética: del respaldo político a los planes nacionales

El compromiso 35x35 propone elevar el peso de la electricidad hasta el 35% del consumo final mundial de energía en 2035. Los apoyos recibidos deberán acompañarse de generación limpia, redes, almacenamiento y medidas que faciliten electrificar industrias, edificios y transporte.

La hoja de ruta presentada por Brasil para avanzar en la transición más allá de los combustibles fósiles aporta otro marco de trabajo. Su aplicación requerirá respuestas adaptadas a cada país y medidas de apoyo para trabajadores y comunidades. Estas iniciativas mantienen el impulso político, pero no equivalen a un nuevo acuerdo negociado por las partes.

Descarbonización y competitividad empresarial

El sector privado reclama condiciones para invertir. La Alliance of CEO Climate Leaders, que reúne a más de 125 compañías y organizaciones, pide políticas estables y predecibles.

Según la alianza, sus miembros redujeron aproximadamente un 34% sus emisiones agregadas de alcance 1 y 2 (operaciones y energía adquirida) entre 2019 y 2024; las emisiones de sus cadenas de valor continúan siendo un desafío.

La oportunidad económica también gana peso: la carta de la alianza recoge un crecimiento anual compuesto de los ingresos verdes cercano al 12% entre 2020 y 2024, aproximadamente el doble que el de los ingresos convencionales.

Desde Forética trabajamos en esta conexión entre acción climática y competitividad a través del Clúster de Cambio Climático. Su agenda de 2026 se centra en la financiación y la innovación para acelerar la descarbonización y la adaptación, ayudando a las empresas a identificar herramientas, superar barreras compartidas y desarrollar modelos de negocio más resilientes.

Adaptación y seguros: invertir para reducir las pérdidas

La cumbre sobre seguros sostenibles, convocada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la asociación aseguradora turca los días 13 y 14 de noviembre, aborda cómo el sector puede impulsar la resiliencia desde la gestión del riesgo, la cobertura y la inversión.

La cuestión tiene consecuencias concretas: qué activos pueden asegurarse, qué medidas reducen las pérdidas y cómo financiar la prevención. Para ciudades y empresas, incorporar los riesgos climáticos a infraestructuras, presupuestos y cadenas de suministro permite anticipar decisiones.

La siguiente fase de Antalya deberá concretar qué compromisos tendrán financiación, quién asumirá responsabilidades y cómo se comprobarán los avances. Para las empresas, el resultado será relevante si facilita invertir, reducir emisiones y proteger la continuidad del negocio. Esa será la medida de una transición capaz de generar valor económico y social.

*** Jaime de la Hoz es Project Manager del área ambiental de Forética.