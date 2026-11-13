En 2024, la recogida separada de residuos textiles en los hogares españoles se disparó un 80% respecto al año anterior, pasando de 69.000 a casi 125.000 toneladas. El dato, recién publicado por el Instituto Nacional de Estadística, rompe definitivamente con una década de estancamiento en la que el país apenas lograba recoger entre 30.000 y 40.000 toneladas al año.

Detrás de este acelerón no hay una única causa, sino la confluencia de varios catalizadores. Por un lado, la legislación, que con la Ley de Residuos de 2022 obligaba a los ayuntamientos a tener operativa la recogida separada antes del 31 de diciembre de 2024, lo que en consecuencia ha provocado un incremento de contenedores específicos en la vía pública.

Por otro, una industria que ha empezado a mover ficha incorporando puntos de recogida en comercios de moda, adelantándose a la normativa europea que les exigirá, como ya pasó con los envases, el cartón o el vidrio, a crear Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (Scraps) para hacerse cargo del fin de vida de lo que ponen en el mercado.

Sobrevolando todo este engranaje, una ciudadanía cada vez más consciente de que, con la economía circular, un residuo textil bien gestionado puede convertirse en un nuevo recurso.

Aun así, el titular esconde una doble lectura que obliga a rebajar la euforia. En primer lugar, la magnitud real del problema: en España se generan más de 922.000 toneladas de residuos textiles al año. Esto significa que ese récord de recogida apenas representa el 14% del total; cerca de nueve de cada diez prendas siguen acabando en el contenedor gris, mezcladas con la basura convencional y condenadas irremediablemente al vertedero o a la incineración. Queda, por tanto, un mundo por recorrer por lo que respecta a la concienciación.

Pero el verdadero drama viene por la vía económica y operativa: si la recogida separada sigue creciendo a este ritmo sin que la ley obligue aún a los productores a financiarla, el sistema corre un riesgo real de colapso. Hasta ahora, el grueso de la recogida, clasificación y preparación para la reutilización lo están soportando los gestores tradicionales y entidades sociales como Moda re- o Humana. El problema es que las cuentas hace tiempo que dejaron de salir.

Años atrás, la gestión del residuo textil se autofinanciaba gracias a la reventa de segunda mano: la ropa llegaba en buen estado y su comercialización cubría los costes de recogida y triaje, e incluso daba beneficios para invertir en proyectos sociales y de cooperación. Hoy ese modelo se ha roto.

Por un lado, el auge del ultra fast fashion ha desplomado la calidad de las prendas y ha llenado los armarios de mezclas de fibras imposibles de reciclar. Por otro, la ropa que todavía conserva valor ya no llega a los contenedores, sino que son los propios consumidores quienes la venden directamente a través de plataformas generalistas como Vinted o Wallapop, o en los canales de reventa de las propias marcas.

El resultado es que a los gestores les llega cada vez más volumen, pero de peor calidad. Y es que aunque la estadística del INE hable de un 79% de textil recuperado, la realidad en las plantas de clasificación es que apenas entre un 55% y un 60% se reutiliza y, en su inmensa mayoría, no en España, sino en otros países que no exigen tanta calidad en la ropa de segunda mano y, por lo tanto, la compran a un menor coste y sin garantía de que se reutilice en su totalidad.

Otro 30% acaba triturado para trapos o aislantes y entre un 10% y un 15% es totalmente inservible. Solo un 1% sirve para hacer hilo que se convierta en nuevas prendas. Con todo, recibir más ropa ahora mismo está asfixiando financieramente a los operadores y complicando cada vez más que se haga una correcta gestión de ella.

Por eso, la solución de la gestión del residuo textil no pasa sólo por poner más contenedores, sino por aprobar cuanto antes el Real Decreto de Responsabilidad Ampliada del Productor que debe regular todo este sistema.

El documento ya está sobre la mesa del Ejecutivo español a la espera de que reciba luz verde el próximo 24 de noviembre, en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales, y se publique en el BOE para que pueda empezar a operar en 2027.

De hecho, hace unos días Re-Viste, el Scrap impulsado por los grandes operadores del negocio de la moda en España, ya hizo públicas sus tarifas orientativas (de unos 140 euros por tonelada puesta en el mercado) para que las empresas puedan presupuestarlo de cara al próximo ejercicio.

Si el decreto sale adelante, la gestión del residuo textil en España podrá aspirar a convertirse en una verdadera industria circular. Pero si queda encallado, el éxito ciudadano de reciclar más ropa puede acabar provocando la quiebra financiera de quienes hoy la recogen y una operativa muy difícil de recuperar.

*** Sònia Flotats es directora de Move! Moda en Movimiento.