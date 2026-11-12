Durante décadas, la sostenibilidad turística se ha medido con el lenguaje de reducir: consumir menos, emitir menos y generar menos. Este lenguaje ha sido necesario, pero hoy es insuficiente. Reducir daño no es lo mismo que devolver valor. Si el turismo aspira a tener futuro como sector debe atreverse a empezar a regenerar.

En PortAventura World llevamos años aproximándonos a la regeneración, y la hemos convertido, por fin, en el corazón de nuestra estrategia de sostenibilidad 2026-2028, 'Join the Ride, Change the World'. Uno de los pilares se llama, precisamente, 'Ride to Regenerate' y refleja un claro cambio de mirada. El reto ya no consiste solo en gastar menos recursos, sino en operar de manera que el territorio salga reforzado de nuestra actividad.

Buena muestra de esta mirada es PortAventura Solar, la mayor planta fotovoltaica de autoconsumo en un resort vacacional de España, con más de 15.000 paneles. Más allá de ser un activo clave en la reducción de la huella de carbono, el proyecto se ha desarrollado con una estrategia muy exigente de integración paisajística, pensada para reducir su huella visual y cuidar el entorno que lo acoge.

Por eso, durante las obras protegimos los dos yacimientos, uno íbero y otro romano, que afloraron en la zona, y hemos instalado una pantalla vegetal con árboles autóctonos trasplantados que difumina la planta desde el exterior.

Hemos respetado y rehabilitado, además, los muros de piedra seca que dibujan las terrazas del terreno, un sistema constructivo muy antiguo y tan propio del mundo rural catalán. Y hemos reconstruido una barraca de piedra seca, de gran valor etnológico y claro exponente de las cabañas de payés, que durante generaciones se levantaron con esta misma técnica.

En este mismo espacio hemos instalado 10 colmenas para contribuir a la protección de las abejas, promover la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, y controlar las especies invasoras.

Pero regenerar no es solo una cuestión ambiental. Un turismo que regenera también reconstruye el tejido humano y económico de su entorno y crea valor. En nuestro caso, el 91% del empleo que generamos se concentra en la provincia de Tarragona, el 57% de la facturación a proveedores es a colaboradores catalanes y hemos pasado de abrir 181 días al año en 1995 a 307 en 2024, repartiendo la actividad más allá de los meses de verano.

La Fundación PortAventura, que este año cumple 15 años, ha acompañado a más de 118.000 niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Regenerar es también devolver oportunidades a quienes más lo necesitan y, sobre todo, la ilusión.

Crecer y cuidar no debería ser una elección. Y, sin embargo, ninguna empresa lo ha resuelto todavía, tampoco nosotros, pero estoy convencida de que el sector turístico tiene una responsabilidad y una capacidad enormes. El reto de que sean millones de personas moviéndose, alojándose, consumiendo y emocionándose cada año debe ser visto como una palanca de regeneración. Está en nuestras manos decidir usar esta escala para bien.

La empresa turística exitosa del futuro será la que más valor devuelva al entorno, territorio y ecosistema, y a las personas que lo hacen posible. Pasar de reducir a regenerar es cambiar la pregunta, ¿cuánto podemos aportar para dejarlo mejor de como lo encontramos? Ese sí es el viaje que queremos hacer.

*** Vanessa Rodríguez es jefa de sostenibilidad de PortAventura World.