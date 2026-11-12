La primera semana de noviembre los mercados recordaron que la inteligencia artificial también cotiza. El Nasdaq cedió cerca de un 6% y volvió la pregunta de siempre: ¿burbuja o revolución? Es una mala pregunta. La buena es contable: cuánto hay que facturar cada año para pagar lo que se está construyendo.

Conviene saber antes quién es quién. Aswath Damodaran, profesor de valoración en la Universidad de Nueva York, propone dejar de tratar la IA como una sola apuesta y distinguir cuatro grupos. Los proveedores venden chips, equipos eléctricos, energía y suelo. Los constructores levantan y operan los centros de datos: son los grandes de la nube y, junto a ellos, los neoclouds, operadores especializados en alquilar cómputo como CoreWeave.

Las empresas de producto, con los laboratorios de modelos a la cabeza, alquilan esa capacidad para vender inteligencia. Los clientes la compran. El orden de cobro importa: el proveedor ingresa primero, el constructor paga antes de ingresar y la empresa de producto es la última en ganar dinero.

Empecemos por lo que gastan los constructores. Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta han comprometido para 2026 entre 720.000 y 745.000 millones de dólares de inversión. UBS eleva la cuenta del conjunto de los grandes operadores de nube a 4,1 billones de dólares entre 2026 y 2028. S&P calcula que los seis mayores tendrán flujo de caja libre negativo este año y el próximo. Empresas que eran máquinas de generar caja la consumen ahora por anticipado.

Un centro de datos se paga como cualquier infraestructura: con una cuota anual que devuelve la inversión y remunera el capital. Con un coste de capital del 10%, servidores que duran cinco años y edificios que duran veinte, cada dólar invertido exige unos 25 céntimos de alquiler de cómputo al año.

Quien alquila ese cómputo para vender inteligencia artificial no puede dedicarle mucho más de la mitad de sus ingresos. La regla sale sola: cada billón de dólares de inversión necesita cerca de medio billón de negocio final cada año, durante toda la vida del activo.

El propio Damodaran estima el negocio actual de productos y servicios de IA en unos 250.000 millones de dólares anuales. Los 4,1 billones de UBS exigirían unos dos billones. Ocho veces más.

No es imposible. OpenAI y Anthropic han pasado de 30.000 a 105.000 millones de ritmo anualizado en unos ocho meses. Un panel de expertos encuestado este verano les asignaba 150.000 millones para 2030, y esa cota está ya a la vista. Quien ha apostado contra la curva ha perdido hasta ahora. La cuestión de fondo es contra qué se cobra la IA. Si se cobra contra el presupuesto de software de las empresas, hay techo. Si se cobra contra el coste del trabajo cualificado, el techo se aleja mucho.

Mientras los analistas discuten, la restricción real ha dejado de ser el chip. Es el megavatio. Según el Financial Times, Anthropic ha pagado 3.400 millones de dólares por hacerse con pedidos de generadores de gas de Caterpillar que suman 1,7 gigavatios, encargados por otra empresa que no pudo financiarlos.

Son dos mil dólares por kilovatio. No compró máquinas: compró un puesto en la cola. La surcoreana Doosan embarcó en octubre su primera turbina de 380 megavatios con destino a un proyecto de SpaceX. La cartera de pedidos de turbinas de gas llega ya a comienzos de la próxima década.

Vista desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la paradoja es incómoda. La tecnología que promete acelerar la ciencia se está electrificando con gas, y no por convicción, sino por plazo. Una turbina se instala antes de lo que se tramita una conexión a la red. El objetivo de industria e infraestructura avanza a costa del de energía limpia y del de clima.

Ahí está la oportunidad de los territorios con energía renovable, agua y suelo. No se trata de competir en precio, sino en plazo. El megavatio limpio que tarda años en conectarse no existe para esta industria. El que se conecta a tiempo vale más que una turbina.

La inteligencia artificial no es una burbuja ni un milagro. Es una obra civil y eléctrica de una escala desconocida, que alguien tendrá que pagar con ingresos y alimentar con energía. La primera factura se discute en Wall Street.

La segunda se decide en las subestaciones eléctricas, y convendría que algunas de ellas estuvieran también en España, donde tenemos capacidad instalada de generación eléctrica ociosa y una red de transporte con una carga media en torno al 20% de su capacidad térmica. Solo se trata de poner el consumo donde hay que ponerlo. Los electrones saben dónde van, los políticos nuestros no.

*** Santiago R. Agundez es propietario de GUAYEPO HOLDING.