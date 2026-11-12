La cumbre de Antalya sitúa el foco en cómo transformar los compromisos climáticos en inversiones y soluciones empresariales. Forética participa en esta agenda con propuestas sobre circularidad y sistemas alimentarios sostenibles.

Una industria que sustituye combustibles fósiles, una ciudad que adapta sus edificios al calor o una empresa que convierte residuos en recursos. La utilidad de una cumbre climática se demuestra cuando sus debates se traducen en decisiones concretas. Esa es la prueba que afronta la COP31, que se celebra en Antalya, Turquía, del 9 al 20 de noviembre.

Sus primeras jornadas han situado la alimentación, el agua, la salud, la energía y la circularidad en el centro de la conversación. El desafío es acelerar una transformación que sigue avanzando a un ritmo insuficiente y conectar la respuesta al cambio climático con la competitividad y la resiliencia de la economía.

Electrificación y seguridad energética: el objetivo para 2035

Una de las principales apuestas de la COP31 es el objetivo '35-by-35': que la electricidad represente el 35% del consumo final mundial de energía en 2035. Alcanzarlo implica sustituir combustibles fósiles en el transporte, los edificios y la industria, acompañando ese cambio con generación limpia, eficiencia, almacenamiento y redes.

Para las empresas, esta transformación conecta con los costes y la seguridad del suministro. Reducir la exposición a la volatilidad de los combustibles fósiles puede mejorar su competitividad, pero requiere financiación, infraestructuras y capacidad para adaptar los procesos productivos.

La agenda incorpora también la geotermia y los corredores de mercancías de bajas emisiones, que combinan electrificación, ferrocarril, combustibles alternativos y digitalización.

Economía circular: la contribución de Forética en la COP31

La circularidad permite actuar sobre las emisiones y la dependencia de recursos mediante la prevención de residuos, la reutilización y la recuperación de materiales. La reducción del metano refuerza, además, la importancia de gestionar adecuadamente los residuos orgánicos.

En este contexto, Forética organiza y modera un encuentro en el Pabellón de España con WBCSD, Iberostar, Naturgy y Humana People to People. La sesión conecta los marcos globales de circularidad con aplicaciones en turismo, reutilización textil y producción de biometano.

El Global Circularity Protocol for Business aporta una referencia común para avanzar en esta transformación. El encuentro permite también compartir el trabajo del Grupo de Acción en Economía Circular de Forética, orientado a impulsar la colaboración empresarial y trasladar estos principios a los modelos de negocio.

Alimentación, agua y salud: una respuesta conectada

Los primeros debates de Antalya han subrayado la necesidad de abordar conjuntamente alimentación, agua y clima. La iniciativa Turquoise Nexus propone integrar esta relación en los planes nacionales y facilitar proyectos financiables. En paralelo, la agenda sanitaria plantea instalaciones resilientes, suministros seguros y sistemas de alerta temprana.

Forética contribuye también al grupo de trabajo sobre seguridad alimentaria impulsado por la Unión de Cámaras y Bolsas de Comercio de Turquía, aportando la experiencia de su iniciativa de Sistemas Alimentarios Sostenibles. El objetivo es trasladar al debate internacional las barreras y oportunidades de las empresas para transformar sus cadenas de valor.

Ciudades resilientes y edificios eficientes

Las ciudades son otro gran espacio de aplicación. El Antalya Compact for Energy Efficient Buildings plantea reducir al menos un 25% la intensidad energética operativa del parque mundial de edificios para 2035, respecto a 2020, mediante rehabilitación, electrificación eficiente y gestión de la demanda.

La adaptación urbana requiere también integrar agua, movilidad, prevención de riesgos y soluciones basadas en la naturaleza. Estas actuaciones muestran por qué las agendas de clima y biodiversidad deben avanzar de forma coordinada.

Financiación climática: de los planes a los resultados

Todas estas prioridades dependen de su ejecución. El Climate Implementation Bridge busca convertir los objetivos nacionales en proyectos capaces de atraer inversión, una tarea que exige capacidad técnica, marcos previsibles y colaboración público-privada.

Desde Forética seguimos estas conversaciones a través del Clúster de Cambio Climático, cuyo trabajo en 2026 se centra especialmente en la financiación y la innovación para acelerar la descarbonización y fortalecer la resiliencia empresarial.

La COP31 todavía debe demostrar qué resultados producirán sus iniciativas, muchas de carácter voluntario. Su éxito se medirá en financiación movilizada, proyectos ejecutados y emisiones reducidas. Para las empresas, esa es la oportunidad: convertir la acción climática en decisiones que refuercen su competitividad.

*** Jaime de la Hoz es Project Manager del área ambiental de Forética.