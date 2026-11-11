Durante años, las organizaciones han medido su compromiso con la sostenibilidad a través de indicadores medioambientales, sociales o de buen gobierno. Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial ha abierto una nueva dimensión de responsabilidad que muchas compañías todavía no han incorporado a su agenda estratégica: la gobernanza de los algoritmos.

La pregunta ya no es quién utiliza IA, sino cómo la utiliza, con qué criterios y bajo qué mecanismos de supervisión. Desde mi experiencia acompañando procesos de transformación digital en empresas e instituciones, he comprobado que la diferencia entre generar valor o generar riesgo no está en la herramienta, sino en la capacidad de la organización para gobernarla.

Antes de invertir en nuevas plataformas, licencias o desarrollos tecnológicos, las empresas deberían responder a cuestiones mucho más básicas: ¿qué procesos quieren transformar?, ¿qué datos utilizarán?, ¿quién supervisará las decisiones automatizadas?, ¿cómo se gestionarán los riesgos legales, reputacionales o éticos?

Muchas organizaciones han comenzado la carrera por adoptar IA sin una hoja de ruta clara. El resultado suele ser una acumulación de herramientas inconexas, usos improvisados y expectativas desalineadas. La madurez no consiste en incorporar más tecnología, sino en construir un modelo progresivo de adopción.

Primero aprender a utilizar las herramientas disponibles de forma eficiente, después adaptarlas a los procesos internos y, finalmente, desarrollar soluciones propias alineadas con la estrategia corporativa. Saltarse etapas suele traducirse en más complejidad que valor.

Esta falta de estructura está provocando un fenómeno cada vez más habitual en las empresas: el síndrome del botsitter. Muchos profesionales descubren que la promesa inicial de ahorro de tiempo no siempre se cumple. Lejos de delegar completamente el trabajo, se ven obligados a supervisar constantemente los resultados generados por la inteligencia artificial, corregir errores, aportar contexto adicional y verificar información.

El trabajador deja de ser creador para convertirse en vigilante permanente de la máquina. Cuando una organización no define procesos, estándares de calidad ni casos de uso concretos, la IA puede acabar generando más dependencia que autonomía.

En algunos proyectos hemos observado que la diferencia entre recuperar seis horas semanales o perderlas reside precisamente en disponer de metodologías, protocolos y conocimiento compartido que permitan a la tecnología operar con mayor independencia y consistencia.

A ello se suma una realidad menos visible pero cada vez más relevante: la paradoja de la productividad. Cuanto más eficientes son las herramientas, más tareas generamos. Es una manifestación moderna del conocido efecto Jevons, según el cual una mejora tecnológica no reduce necesariamente el consumo de recursos, sino que multiplica su utilización.

La facilidad para producir informes, contenidos, análisis o propuestas incrementa exponencialmente el volumen de trabajo y la necesidad de validación humana. Aparece entonces la fatiga cognitiva por IA: profesionales sometidos a flujos de información constantes, revisiones interminables y una creciente ansiedad por la eficiencia.

La velocidad deja de ser una ventaja cuando obliga a vivir en un estado permanente de supervisión. Por eso, las organizaciones más avanzadas están comprendiendo que la gobernanza no es una cuestión burocrática, sino una herramienta para proteger la productividad real y el bienestar de las personas.

La sostenibilidad tecnológica del futuro dependerá de la capacidad de equilibrar innovación y criterio humano. Las empresas que lideren esta nueva etapa no serán necesariamente las que inviertan más en inteligencia artificial, sino aquellas que construyan marcos sólidos de decisión, transparencia y control.

Crear comités de IA, definir protocolos de uso, formar a los equipos, auditar riesgos, proteger los datos y establecer mecanismos de supervisión continua serán prácticas tan habituales como hoy lo son los planes de cumplimiento normativo o los informes ESG.

En un mercado saturado de automatización, la confianza será el activo más valioso. Y la confianza, como siempre, seguirá siendo una responsabilidad exclusivamente humana.

Además, la gobernanza de la inteligencia artificial no puede recaer únicamente en la buena voluntad de las empresas. Del mismo modo que hoy exigimos certificaciones de calidad, sostenibilidad o cumplimiento normativo, pronto será habitual evaluar las capacidades de IA de proveedores, colaboradores y nuevos profesionales.

La formación continua dejará de ser una ventaja competitiva para convertirse en un requisito básico de empleabilidad. En este escenario, las políticas públicas europeas y españolas, el Reglamento Europeo de IA y marcos de referencia como B Corp jugarán un papel determinante, incorporando progresivamente criterios relacionados con la transparencia algorítmica, la gestión ética de los datos, la supervisión humana y el impacto social de la tecnología.

La competitividad de las organizaciones dependerá cada vez más de su capacidad para demostrar no solo que utilizan IA, sino que la utilizan de forma responsable, auditada y alineada con el interés colectivo.

*** Arnau Sanz es CEO de Karmina y socio de Utopiq.