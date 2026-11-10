Un crédito de carbono equivale, en términos sencillos, a una tonelada de CO₂ que ha sido reducida, evitada o absorbida de la atmósfera mediante un proyecto verificable. Detrás de esa definición aparentemente técnica hay una idea poderosa: medir el impacto ambiental para poder gestionarlo mejor.

Durante años, este tipo de instrumentos se han percibido con cierta distancia, como si pertenecieran únicamente al lenguaje de los mercados, la regulación o los departamentos de sostenibilidad. Sin embargo, su sentido último es mucho más comprensible: compensar aquello que todavía no hemos sido capaces de reducir.

En el caso de los proyectos de absorción, la lógica es especialmente visible. Hablamos de iniciativas capaces de retirar dióxido de carbono de la atmósfera a través de formaciones vegetales. Dicho de otra forma, hablamos de bosques, suelos, biodiversidad y territorios que recuperan capacidad de vida.

Esa conexión con lo tangible es importante. La sostenibilidad no puede quedarse en un informe, en una memoria anual o en una declaración de intenciones. Necesita expresarse en resultados visibles, verificables y duraderos. Necesita pasar del compromiso abstracto al impacto real.

Las empresas están empezando a entenderlo. Medir, reducir y compensar emisiones ya no es solo una cuestión reputacional, sino una parte creciente de la responsabilidad corporativa. También es una cuestión de competitividad, porque el mercado, los consumidores y los inversores exigen cada vez más rigor.

En esa transición, la calidad será decisiva. No todos los proyectos generan el mismo valor ni todos los impactos tienen la misma solidez. La confianza dependerá de la certificación, de la trazabilidad, de la permanencia y de la capacidad de demostrar que detrás de cada unidad existe un beneficio ambiental real.

Un crédito de carbono no puede ser solo una unidad contable. Debe hablar de un bosque que crece, de un suelo que se recupera, de una biodiversidad que vuelve y de comunidades rurales que encuentran nuevas oportunidades vinculadas a la protección de su entorno.

Por eso, la reforestación no puede limitarse a plantar árboles. Restaurar un territorio exige conocerlo, estudiar sus condiciones, entender su clima, su suelo, su biodiversidad y su capacidad de regeneración. Solo así pueden construirse ecosistemas resilientes y sostenibles en el tiempo.

La acción climática necesita soluciones capaces de unir ciencia, inversión, gestión y permanencia. No basta con actuar una vez. Hay que acompañar los proyectos, medir su evolución y asegurar que el impacto prometido se sostiene más allá del corto plazo.

Ese enfoque permite entender el carbono como parte de una conversación mucho más amplia. No se trata solo de emisiones, sino de territorio, agua, suelo, biodiversidad, prevención de incendios, empleo rural y nuevas formas de generar valor allí donde la degradación ambiental ha dejado heridas visibles.

Ahí es donde esta reflexión conecta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La acción climática, la protección de los ecosistemas terrestres, la producción responsable, la innovación y el desarrollo de las comunidades no son metas separadas. Son piezas de una misma arquitectura de futuro.

La Agenda 2030 nos recuerda que el desarrollo sostenible no consiste únicamente en reducir daños, sino también en regenerar lo que hemos deteriorado. Y pocas imágenes explican mejor esa idea que un territorio degradado que vuelve a convertirse en un espacio vivo, fértil y útil para la sociedad.

El mercado de carbono crecerá si es capaz de generar confianza. Y la confianza no se construye con promesas, sino con certificación, transparencia, permanencia y resultados medibles. Esa será la diferencia entre una herramienta seria para la transición y un simple argumento de comunicación.

No hablamos de especulación, sino de anticipación. El carbono absorbido, certificado y trazable tendrá un papel creciente en la economía climática. La cuestión es si sabremos convertirlo en una herramienta útil para acelerar la transición, proteger el territorio y construir un futuro más sostenible.

*** Mariano Schoendorff es CEO de Forest Makers by Sierra Nevada S.A.