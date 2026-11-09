Cuando las compañías hablamos de sostenibilidad empresarial siempre deberíamos cuestionarnos qué huella dejamos en los territorios donde desarrollamos nuestra actividad. No figura siempre en los indicadores ambientales, pero dice mucho sobre nuestra contribución económica y social.

Una empresa no solo consume recursos o genera emisiones. También crea empleo, fomenta el talento, trabaja con proveedores, compra materias primas, desarrolla conocimiento y establece relaciones que pueden fortalecer el tejido productivo y social de un territorio. Por eso la sostenibilidad no puede entenderse como un mero ejercicio de cumplimiento normativo o reporte corporativo.

La verdadera transformación exige aprender a gestionar la sostenibilidad de manera consciente, con un modelo en el que los criterios sociales, ambientales y de gobernanza no se abordan por separado, sino que se integran en el núcleo del negocio para guiar la toma de decisiones con ética, transparencia y propósito. Esa dimensión debería formar parte de nuestra conversación sobre sostenibilidad.

En el sector de las bebidas, esta conexión es especialmente evidente. Detrás de cada producto existe una cadena de valor que comienza mucho antes de llegar al consumidor. Agricultores, productores, distribuidores y hosteleros forman parte de un mismo ecosistema económico.

El sector de los vinos y espirituosos es un buen ejemplo de este compromiso. Su actividad está estrechamente vinculada al territorio, al campo y a una cultura productiva que durante generaciones ha contribuido a mantener actividad económica y empleo en zonas rurales. Proteger ese ecosistema es también una forma de sostenibilidad.

Según la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), los municipios de menos de 2.000 habitantes que cuentan con viñedo tienen, de media, un 52,8% más de población que otros de características similares sin viñedo.

No significa que el viñedo sea, por sí solo, la explicación de esas diferencias. Pero sí muestra hasta qué punto una actividad económica vinculada al territorio puede formar parte de su capacidad para mantener población, empleo y actividad.

Hablar de territorio significa hablar de proximidad. De recurrir siempre que sea posible a proveedores locales, generar empleo allí donde se produce, mantener vivo el conocimiento y favorecer que el valor económico creado por una actividad permanezca cerca de sus orígenes.

Esta mirada resulta especialmente importante cuando las empresas buscamos ser más competitivas y eficientes. La digitalización y la innovación son necesarias, pero también lo es preguntarse cómo ese progreso puede repercutir en quienes forman parte de nuestra cadena de valor y en los territorios donde estamos presentes.

La hostelería representa uno de esos ecosistemas. En España reúne más de 300.000 establecimientos, genera 1,85 millones de empleos y aporta el 6,7% del PIB en términos de valor añadido. Cada bar, cada restaurante y cada establecimiento genera actividad.

Detrás de ellos hay empleo, familias, proveedores y momentos compartidos. Contribuir a su competitividad y facilitar herramientas para afrontar sus retos significa cuidar una parte de nuestra economía local.

Las empresas también debemos responsabilizarnos de cómo llegan nuestros productos al consumidor. En el caso de los vinos y espirituosos, promover un consumo responsable, moderado y consciente debe formar parte de esa responsabilidad. Disfrute, gastronomía y socialización pueden convivir con una relación equilibrada con el producto.

Ser sostenible significa plantearse qué somos capaces de aportar. Porque ninguna compañía crece en el vacío. Crece junto a agricultores, proveedores, trabajadores, clientes y comunidades. Y quizá la mejor manera de saber si estamos construyendo un modelo sostenible sea preguntarnos qué habrá quedado allí donde estuvimos presentes.

Si la respuesta incluye empleo, oportunidades, actividad y un consumo más responsable, estaremos construyendo un verdadero legado de futuro, una huella positiva que merezca la pena conservar para las próximas generaciones.

*** Javier Pijoan es CEO de Zamora Company..