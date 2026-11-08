Durante años hemos hablado de sostenibilidad como si fuera, sobre todo, una cuestión ambiental. Energía, movilidad, residuos, eficiencia o digitalización han ocupado buena parte del debate. Sin embargo, una ciudad no puede considerarse sostenible si una parte de sus ciudadanos queda fuera.

La accesibilidad universal no es un elemento técnico que se añade al final de un proyecto. No es solo una rampa, un ascensor o una plaza reservada. Es la condición que permite a cualquier persona vivir con autonomía, participar en la comunidad y ejercer sus derechos.

Por eso la accesibilidad conecta directamente con la Agenda 2030. Está en el ODS 4, cuando hablamos de educación de calidad; en el ODS 10, cuando queremos reducir desigualdades; y en el ODS 11, cuando aspiramos a ciudades y comunidades sostenibles.

También interpela al ODS 9, porque la innovación, las infraestructuras y la digitalización no pueden dejar a nadie atrás. Y al ODS 17, porque ninguna transformación seria se consigue sin alianzas entre administraciones, empresas, entidades sociales, centros educativos y ciudadanía.

Hablamos mucho de escuela inclusiva, y es necesario. Pero la inclusión no consiste únicamente en compartir aula ni en garantizar la presencia del alumnado con discapacidad en un centro ordinario. Implica poder participar, aprender, comunicarse, desplazarse y formar parte de la vida educativa.

Esto exige recursos, apoyos, profesionales especializados, formación docente y políticas públicas coherentes. También exige una mirada compartida. La accesibilidad no puede preocupar solo a las personas con discapacidad, a sus familias o a quienes las acompañan. Debe formar parte de la cultura educativa.

La pregunta, entonces, es sencilla e incómoda: ¿estamos educando lo suficiente en accesibilidad universal? No podemos pedir a la sociedad que elimine barreras si antes no enseñamos, desde la escuela, a identificarlas, comprenderlas y cuestionarlas en la vida cotidiana.

Cuando un alumno observa su municipio y detecta que una acera impide el paso, que un comercio no es accesible o que una información no se entiende, deja de estudiar una idea abstracta. Comprende que muchas barreras no están en las personas, sino en el entorno.

Esa experiencia transforma la mirada. Ayuda a entender que una decisión urbanística, comunicativa, digital u organizativa puede incluir o excluir. Y demuestra que la inclusión no consiste en hacer un favor a nadie, sino en garantizar derechos y diseñar entornos para la diversidad real.

Esta mirada también interpela a empresas y organizaciones. Un producto, una tienda, una web, una oficina o un servicio de atención al cliente pueden abrir oportunidades o levantar barreras. La accesibilidad no es solo cumplimiento: también es calidad, innovación, confianza y capacidad de llegar mejor a más personas.

Desde esta convicción nace Liga de Accesibilidad®, una iniciativa educativa y social que lleva la accesibilidad universal al aula y, sobre todo, lleva el aula a la calle. Su metodología es sencilla: aprendo, hago y consigo. Aprender, observar el entorno y generar impacto.

El mapeo de barreras no es el objetivo principal; es la herramienta. El verdadero valor es educativo: que el alumnado aprenda a mirar su municipio con criterio inclusivo. No para sustituir auditorías profesionales, sino para comprender que el espacio que habitamos nunca es neutro.

En un momento en que muchas ciudades hablan de innovación, datos e inteligencia urbana, conviene recordar una idea básica: una ciudad inteligente no lo es si no puede ser vivida por todos. Y una escuela no es inclusiva si no ayuda a comprender qué barreras impiden la participación.

No habrá ciudades sostenibles si antes no educamos en accesibilidad, diversidad y derechos. La Agenda 2030 no puede quedarse en una declaración de principios: debe bajar al aula, al barrio, a la empresa y a la experiencia cotidiana. La accesibilidad universal también se aprende.

*** Pep Esteba, impulsor de Liga de Accesibilidad®.