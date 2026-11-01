Brasil acaba de elegir a su presidente. Lula da Silva ha sido reelegido con cerca del 52% de los votos, frente al 48% obtenido por Flávio Bolsonaro. Las cifras muestran un país profundamente dividido. Pero hay una pregunta que me parece más importante. ¿Qué está ocurriendo en nuestra sociedad para que la confrontación política sea cada vez más intensa mientras nuestra capacidad para convivir parece debilitarse? Las urnas no crean esa fractura, la expresan.

Brasil es un país de enormes posibilidades, pero también de profundas contradicciones. Somos una de las diez mayores economías del mundo, contamos con una extraordinaria riqueza natural y disponemos de recursos suficientes para garantizar unas condiciones de vida dignas a nuestra población.

Sin embargo, seguimos arrastrando desigualdades que condicionan la vida de millones de personas y que, lejos de resolverse, se reproducen de generación en generación.

Y es que Brasil ofrece hoy una imagen especialmente visible de un problema que va mucho más allá del propio Brasil. Soy brasileño y vivo en São Paulo, pero he pasado muchos años en distintos países de África, Asia, América Latina y también en países ricos de lo que hoy llamamos Norte Global.

A mis 85 años, es difícil no contemplar con cierta perspectiva cómo han cambiado las familias, las ciudades, el trabajo y nuestra relación con la tecnología. Nací antes de la televisión, cuando el mundo estaba ocupado en su propia destrucción. No se trata de añorar el pasado, sino de observar la profundidad de los cambios que estamos viviendo.

Durante décadas hemos identificado progreso con crecimiento económico. En São Paulo, el tiempo medio perdido diariamente en el transporte alcanza las tres horas y puede superar las cinco para quienes viven en las periferias. Al mismo tiempo seguimos incorporando coches a unas calles en las que la velocidad media ronda los 20 kilómetros por hora. Más coches, más PIB. ¿Más bienestar?

Nacemos con aproximadamente 33.000 días por delante. Ese es nuestro capital más precioso, el tiempo. Para quien apenas tiene lo suficiente para vivir, aumentar sus ingresos supone comer mejor, mejorar su vivienda, cuidar a sus hijos. El dinero importa, y muchísimo, pero una vez alcanzadas unas condiciones materiales dignas, una vida rica depende también de la familia, los amigos, la cultura, el sentimiento de pertenencia o de hacer algo que consideramos útil.

La desigualdad entra aquí de lleno. No es solo una cuestión de cuánto dinero tiene cada uno. Determina dónde vivimos, cuánto tardamos en llegar al trabajo, a qué escuela van nuestros hijos, qué servicios tenemos cerca y con quién nos relacionamos. En una ciudad como São Paulo hemos creado mundos económicos, sociales y culturales diferentes que prácticamente pueden vivir de espaldas unos a otros.

Los más pobres ya no son simplemente pobres. Están informados y saben que podrían tener mejores escuelas, una atención sanitaria digna y barrios más seguros. Ven otras formas de vida a diario, y esa distancia entre lo que existe y lo que saben que podría existir genera frustración, y la frustración encuentra fácilmente una salida en discursos construidos sobre el miedo, la confrontación o la búsqueda de enemigos.

Pero el deterioro de nuestra vida en común no se explica únicamente por la desigualdad. Cuando era niño en São Paulo, recuerdo a mi madre quedándose ronca de llamarnos para que dejáramos la calle y fuéramos a comer. La calle era nuestra. Explorábamos, jugábamos, discutíamos. Hoy una parte enorme de esa experiencia infantil se desarrolla delante de una pantalla.

¿Nostalgia? En parte, seguramente. Pero no es esa la cuestión. Las familias también han cambiado y, en muchos aspectos, para mejor. Las mujeres han conquistado espacios que durante generaciones les fueron negados. La tecnología nos permite comunicarnos, aprender y trabajar de formas inimaginables hace unas décadas.

Lo importante es preguntarnos qué tipo de relaciones sociales estamos construyendo con esos cambios. También el trabajo era un espacio de convivencia. Las grandes concentraciones laborales de la sociedad industrial generaban conflictos, pero creaban vínculos, solidaridad y organización colectiva. Hoy millones de personas trabajan solas frente a un ordenador o dependen de plataformas y algoritmos.

Y algo parecido hemos hecho con las ciudades. Las hemos pensado mucho más para que circulen los coches que para que se encuentren las personas. La forma en que organizamos una ciudad puede facilitar el encuentro o dificultarlo.

La revolución digital contiene esa misma contradicción. Internet nos dio una capacidad extraordinaria para compartir conocimiento y relacionarnos y, sin embargo, buena parte de esa infraestructura ha terminado organizada alrededor de un negocio muy sencillo: capturar nuestra atención.

Pero la tecnología también puede trabajar en la dirección contraria; lo hemos visto en barrios de São Paulo, donde plataformas colaborativas conectan vecinos, pequeños comercios, actividades culturales y oportunidades de empleo cercanas. Reducir un desplazamiento de varias horas no es únicamente mejorar la movilidad. Es recuperar tiempo.

Esta reflexión está también presente en el trabajo de ASETT, de cuyo Consejo Asesor Internacional formo parte. La economía social ofrece experiencias que intentan conectar mejor la actividad económica con las necesidades de las personas y de los territorios. Cooperativas, empresas de economía social e iniciativas comunitarias no resuelven por sí solas estos problemas, pero muestran otras formas de organizar la producción, el trabajo y los servicios.

El próximo 12 de noviembre, en Donostia-San Sebastián, ASETT celebrará la jornada 'Cooperar en tiempos de polarización', con motivo de los 50 años del legado de José María Arizmendiarrieta. Una ocasión para reflexionar sobre algo que hoy resulta especialmente necesario: cómo construir espacios de cooperación en sociedades cada vez más fragmentadas. Porque cooperar no significa pensar todos igual. Significa reconocer que tenemos problemas comunes y que necesitamos encontrar soluciones compartidas.

Brasil acaba de elegir a su presidente. La reelección de Lula da Silva abre una nueva etapa y, con ella, una oportunidad para seguir avanzando hacia una sociedad más justa e inclusiva. Pero las elecciones, por importantes que sean, no resuelven por sí solas los problemas estructurales de nuestras sociedades. La desigualdad, la fragmentación social y la pérdida de espacios de convivencia siguen ahí.

El desafío es aprovechar esta nueva etapa para fortalecer los vínculos sociales, recuperar la capacidad de cooperación y construir una economía que esté al servicio de las personas. Tenemos los recursos, el conocimiento y las tecnologías para hacerlo.

En Cidade Tiradentes, en la periferia de São Paulo, una persona puede levantarse a las cinco de la mañana para llegar a las ocho a su trabajo en Pinheiros y regresar a casa a las nueve de la noche.

Dentro de unas horas volverá a sonar el despertador. ¿Cuánto espacio queda ahí para la vida en común?

*** Ladislau Dowbor es economista y profesor de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, antiguo profesional de Naciones Unidas y miembro del Consejo Asesor Internacional de ASETT.