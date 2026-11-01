Hace ya tiempo, más de una década, el ODS 11 nos marcó una dirección clara para avanzar en la construcción de ciudades más habitables, inclusivas y sostenibles. Sin embargo, en movilidad urbana, esa hoja de ruta no se ha traducido plenamente en la práctica. Persisten brechas visibles entre la ambición estratégica y la experiencia cotidiana.

Basta detenerse un segundo y preguntarse: ¿cuál es la opción más sostenible para llegar cada día al trabajo?, ¿cómo conectamos nuestro barrio?, ¿cuánto estamos dispuestos a esperar? En esas decisiones diarias, lejos de grandes discursos, se define realmente el modelo de ciudad.

Responder a estas preguntas exige mirar menos al ideal y más a la movilidad real. A lo que sucede cuando el tiempo manda y las alternativas no siempre compiten en igualdad de condiciones. En ese contraste, los datos del estudio "Telpark Impacta: Radiografía de la movilidad urbana en España" ayudan a aterrizar el diagnóstico.

La primera lección es conocida, pero conviene nombrarla sin prejuicios: el coche mantiene un papel estructural. 7 de cada 10 lo utilizan como medio habitual. Más que una preferencia, responde a la necesidad de controlar el trayecto en un contexto urbano marcado por agendas ajustadas y exigentes.

Esa búsqueda de control explica por qué la elección del modo de transporte se decide por criterios inmediatos como la comodidad (71%) y rapidez (61%). El impacto ambiental, aunque presente en el discurso público, tienen menos peso en la decisión diaria.

Sin embargo, sería simplista concluir que no existe voluntad de cambio. El mismo estudio muestra que un 47% estaría dispuesto a modificar hábitos si existiera una alternativa más sostenible viable. La voluntad existe, lo que falta es que la alternativa se perciba competitiva y confiable.

Esta tensión entre objetivos y vida cotidiana ha elevado la movilidad a un asunto político de primer nivel. Tanto es así que casi tres de cada cuatro ciudadanos reconocen que las políticas de movilidad influyen en su voto. Esto nos lleva a que la movilidad ya no se percibe únicamente como un servicio, sino como una pieza clave en la convivencia urbana.

Por ello, cuando una decisión tiene impacto político, su eficacia depende tanto del diseño técnico como de la confianza que genere. Si las reglas se perciben confusas o desproporcionadas, la conversación se polariza y se frena el cambio.

Las Zonas de Bajas Emisiones ilustran bien esta situación. La mayoría conoce su existencia, pero la comprensión es desigual. Los datos así lo reflejan. Más de la mitad de los encuestados considera confusa la información. Y, en movilidad, la confusión no es neutra pues esta se traduce en dudas, rechazo y comportamientos evasivos.

El debate público suele leer estos datos como un pulso entre restricciones y libertad. Sin embargo, el problema es más operativo y es necesario centrarlo en que sin opciones que funcionen, la regulación se percibe como castigo. Y sin pedagogía consistente, incluso una medida bien orientada se vuelve incomprensible.

A esta ecuación se suma una paradoja que deberíamos afrontar con honestidad. El tráfico afecta al bienestar, casi un 40% lo declara, pero el 62% no ha cambiado hábitos por motivos ambientales. Para muchos puede considerarse cinismo, pero nada más lejos de la realidad, es la prueba de que los sistemas cambian cuando se facilitan.

Por eso, más allá de infraestructuras o tecnología, la agenda del ODS 11 exige una gestión orientada a reducir fricciones. En algunos ámbitos, la digitalización ya apunta el camino, pues más del 44% usa apps para aparcar, y podemos extraer una lectura clara de ello: cuando algo ahorra tiempo y simplifica, se adopta.

En definitiva, la movilidad sostenible será mayoritaria cuando sea sencilla, predecible y comprensible. Y, en un contexto donde influye en el voto, eso implica diseñar políticas que se expliquen bien, se implementen mejor y se acompañen de alternativas reales que traduzcan las estrategias a una experiencia urbana positiva para los ciudadanos y sostenida en el tiempo. Solo así la hoja de ruta se convierte en realidad.

*** Ignacio Merry del Val, director de Operaciones de Off Street de telpark.