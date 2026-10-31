No es una locura si digo que, de aquí a un año, las ciudades que hoy pisamos ya no serán las mismas; y, a partir de ahí, me temo, ya no habrá marcha atrás. Nos encontramos en la víspera del mayor salto cualitativo en la historia del transporte urbano desde que el motor de combustión reemplazó al carruaje de caballos: la irrupción definitiva del vehículo autónomo en nuestra vida cotidiana.

Eso que hasta ahora veíamos como una especulación de futuro o una escena de películas de ciencia ficción está a punto de convertirse en una realidad en España y de redefinir la arquitectura de nuestras metrópolis, tal y como ya ocurre en algunas ciudades de Estados Unidos, donde estos vehículos forman parte del día a día.

Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí sin darnos cuenta? E, incluso, ¿hacia dónde tenemos que mirar para entender el futuro?

Pongamos la vista atrás. Hace no más de 20 años, nuestras ciudades todavía estaban diseñadas en gran medida en torno al coche particular, que ocupaba buena parte del espacio público incluso cuando no se utilizaba, aparcado en la calle. Pero esto ha cambiado. Las ciudades han evolucionado hacia lo que los cursis llaman «ecosistemas más vivos, inteligentes y exigentes». Es decir, entornos urbanos en continuo movimiento, más dinámicos y con más opciones de movilidad. Y sí, en ese proceso de adaptación, la movilidad ha emergido como un verdadero indicador de equidad social.

Lo que antes parecía más “asumible”, soportar kilométricos atascos para ir a trabajar por las mañanas, ahora se reconoce como una forma silenciosa, pero demoledora, de desigualdad. Quienes más horas pasan atrapados en sus coches suelen ser quienes residen en las periferias o carecen de alternativas eficientes para llegar a sus centros de trabajo. Seamos claros: la congestión diaria de las carreteras deteriora la calidad de vida, resta productividad y fractura la cohesión social.

Es precisamente en este punto donde la revolución del coche autónomo adquiere todo su sentido social y ambiental. Integrado en un modelo de movilidad compartida y conectada, el vehículo autónomo puede convertirse en una herramienta para reducir las ineficiencias del tráfico y lograr que la movilidad sostenible deje de ser un privilegio. La transición hacia desplazamientos limpios y eficientes no puede ser un lujo reservado a unos pocos, sino que debe traducirse en opciones más accesibles, económicas e intuitivas para cualquier ciudadano. Lo que también los cursis llaman «democratizar la movilidad».

Como decía, esto está al caer. Pero no es fácil ponerlo en marcha de un día para otro. Requiere una adaptación de las compañías de movilidad, que han de empezar a hacer algo —nada sencillo—: automatizar sus flotas para optimizar cada trayecto. Si conseguimos integrar estos vehículos en sistemas de movilidad compartida, podremos reducir el número de coches necesarios para cubrir los desplazamientos diarios y liberar parte del suelo urbano que hoy ocupan los aparcamientos para devolvérselo a los peatones, a las zonas verdes y a la vida comunitaria.

El reto operacional es grande. Enorme. Pero nada que ver con el reto social al que nos enfrentamos. El éxito de este cambio de paradigma no dependerá únicamente del desarrollo tecnológico ni de los marcos regulatorios, sino también de un profundo cambio de chip en la propia sociedad. De que los ciudadanos estén dispuestos a subirse a un coche sin conductor y confíen en que pueden hacerlo con seguridad. Los que nacimos en los 80 (y después) seguramente tengamos menos reparos y seamos más lanzados a la hora de probar algo que se presenta como wow. Pero preguntadles a nuestros padres y abuelos. Eso va a costar más, ¿verdad?

Durante más de un siglo, hemos asociado la seguridad vial a la presencia física de una persona al volante. Romper con ese sesgo cultural y construir una confianza sólida en los algoritmos, los sensores de alta precisión y la inteligencia artificial es uno de los grandes retos de nuestro tiempo. La sociedad necesita comprobar y sentir que la tecnología sin conductor es segura y que puede llegar a reducir los riesgos asociados al factor humano, responsable de la inmensa mayoría de los accidentes de tráfico.

Según la DGT, el factor humano está presente en aproximadamente el 90 % de los siniestros viales. Es más, la Unión Europea se ha marcado el objetivo de reducir a cero las muertes en carretera para 2050. Un horizonte que exige repensar cómo nos movemos y qué papel puede desempeñar la tecnología en ese camino.

Quiero decir con esto que llegará un punto, más o menos cercano, en el que subirse a un coche autónomo se percibirá con la misma naturalidad con la que hoy subimos a un ascensor o a un tren de alta velocidad (cuando era tren y era de alta velocidad, claro). Pero costará, y es normal.

A pesar de todo, hemos de estar preparados para encarar este horizonte histórico con responsabilidad y la sensibilidad que exige. Acompañar a las ciudades en su convivencia con el vehículo autónomo es el paso natural de las compañías que nos dedicamos a ello y que defendemos entornos urbanos más sostenibles, más inclusivos y más humanos. Eso, y demostrar a los escépticos que pueden darle un voto de confianza.

***Javier García Vilumbrales, Director de Asuntos Corporativos de Cabify España