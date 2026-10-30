La COP17 de biodiversidad entra en su recta final en Ereván con algunas de las cuestiones más complejas todavía sobre la mesa. Tras una primera semana en la que se han adoptado decisiones sobre especies exóticas invasoras, género, educación y gestión del conocimiento, las negociaciones afrontan ahora su momento decisivo.

El desafío es claro: acelerar la implementación de los compromisos y movilizar los recursos necesarios para hacerlo.

Cuatro años después de la adopción del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, los avances son importantes, pero persisten brechas entre los compromisos asumidos y su puesta en práctica. Con 2030 cada vez más cerca, Ereván debe contribuir a identificar dónde es necesario acelerar y qué condiciones permitirán hacerlo posible.

La financiación

La financiación se ha convertido en uno de los grandes ejes de la COP17. La Presidencia de la cumbre estima que durante la conferencia se están movilizando más de 1.800 millones de dólares procedentes de gobiernos, organizaciones filantrópicas e inversores para apoyar la acción en biodiversidad.

En los últimos días se han sumado nuevas iniciativas. El Fondo de Biodiversidad de Kunming ha aprobado nueve proyectos de conservación por unos 4,5 millones de dólares en países en desarrollo. Por su parte, el Banco Asiático de Desarrollo ha presentado nuevos instrumentos para atraer inversión hacia la naturaleza, entre ellos un bono de biodiversidad de unos 50 millones de dólares.

Sin embargo, el desafío va mucho más allá de conseguir financiación adicional. También exige revisar hacia dónde estamos dirigiendo los recursos que ya existen.

Según el informe State of Finance for Nature 2026, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), por cada dólar invertido en soluciones basadas en la naturaleza, más de 30 se destinan a actividades perjudiciales para ella, de acuerdo con los flujos financieros analizados de 2023.

Esta contradicción sitúa en el centro de las negociaciones la necesidad de alinear los presupuestos públicos, la inversión privada y los incentivos económicos con los objetivos globales de biodiversidad.

Precisamente, la Meta 18 del Marco Mundial de Biodiversidad plantea identificar, eliminar progresivamente o reformar los incentivos perjudiciales para la naturaleza antes de 2030. Más de 130 empresas e instituciones financieras han respaldado un llamamiento para acelerar esta transformación.

La financiación internacional sigue siendo otro de los puntos de debate. En la recta final de Ereván, la Unión Europea defiende ampliar la base de países contribuyentes, una cuestión que continúa generando diferencias entre las partes.

Una cuestión económica

La participación de ministros de Finanzas junto a responsables de Medio Ambiente en el segmento de alto nivel refuerza una idea fundamental: la pérdida de biodiversidad no es solamente un problema ambiental, sino también económico.

Las decisiones que afectan al futuro de la naturaleza se toman también desde las finanzas, la agricultura, la gestión del agua o el desarrollo económico. Por ello, avanzar en los objetivos globales exige incorporar la biodiversidad a estas políticas y decisiones.

Esta realidad tiene implicaciones directas para el sector privado. La naturaleza está ganando peso en la evaluación de riesgos económicos y financieros y en las decisiones de inversión. Para las empresas, el reto es que la información sobre sus impactos, dependencias y riesgos relacionados con la biodiversidad no se limite a la medición y el reporte, sino que se incorpore a la estrategia y la toma de decisiones.

Desde Forética trabajamos precisamente para impulsar esta integración, acompañando a las empresas en la incorporación de la naturaleza a sus modelos de negocio. Porque avanzar hacia una economía más resiliente exige comprender que la protección de los ecosistemas también está vinculada a la competitividad y la creación de valor a largo plazo.

De compromisos a resultados

La COP17 llega así a sus últimos días con tres prioridades: rendición de cuentas, alineamiento y aceleración.

Rendición de cuentas para conocer los avances y las brechas pendientes; alineamiento para que las decisiones económicas y financieras respalden los objetivos de biodiversidad; y aceleración para cumplir las 23 metas acordadas para 2030.

El resultado final de Ereván será importante, pero la cumbre ya está dejando un mensaje difícil de ignorar: no basta con financiar más naturaleza si, al mismo tiempo, nuestros sistemas económicos continúan incentivando su pérdida.

El verdadero salto será conseguir que biodiversidad y economía dejen de avanzar por caminos separados. Porque cumplir los objetivos de 2030 dependerá tanto de movilizar nuevos recursos como de transformar las decisiones económicas y financieras que hoy determinan nuestra relación con la naturaleza.

*** Irene Alcocer es senior Manager de Forética.