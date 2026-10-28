Estrenada el 8 de octubre y muy bien recibida por la crítica, El Castillo, serie basada en el libro El Proxeneta (Editorial Alrevés, 2026) de Mabel Lozano, creo que debería ser de visionado obligatorio: nos obliga a mirar de frente una realidad normalizada durante décadas y que sigue entre nosotros.

Creada por Isabel Peña y Eduardo Villanueva y dirigida por Elena Martín Jimeno y Sandra Romero expone con una mirada femenina un problema que sufren un porcentaje elevadísimo de mujeres y niñas.

Su protagonista, Claudia, es una joven colombiana de 18 años que llega a España dejando a su hijo pequeño, con la esperanza de ganarse la vida. Lo que le espera es una red construida donde escapar es casi imposible.

La serie no reconstruye un caso al pie de la letra, pero adapta una obra de no ficción que recoge el testimonio de un exproxeneta condenado. Ese es su valor: la ficción nos acerca a una historia real que, sin ella, muchos preferiríamos no ver o seguiríamos sin conocer.

El proxeneta no es un criminal de película. Raúl Arévalo, que lo interpreta, cuenta que buscaron a un hombre al que podrías encontrar comiendo un bocadillo en un bar de carretera, sin cadenas de oro. Lo más inquietante es lo corriente que resulta.

En la serie, el escenario son los clubs de carretera. ¿Cuántas veces hemos pasado junto a uno, con sus neones insinuantes, sin darle más vueltas a lo que ocurre tras esas paredes?

Los creadores tardaron ocho años en sacar adelante la serie: a las plataformas los guiones les parecían secos y duros. Vemos series de asesinatos, violaciones o niños secuestrados, pero ésta, sobre explotación sexual, tardó años en llegar.

Y la pregunta incómoda es cuánto tardaron en ponerle nombre a esta atroz agresión, comercializar con mujeres. Hasta 2010 el Código Penal no tuvo un delito específico de trata de seres humanos; antes iba unido a la inmigración clandestina. El problema existía, pero la ley no sabía llamarlo por lo que era.

Y la ley integral sigue sin llegar. Se intentó aprobar en 2022, 2023 y 2024, y el Gobierno solo la aprobó en primera vuelta en marzo de 2024. El plazo para adaptar la nueva directiva europea venció el 15 de julio de 2026.

Los datos oficiales muestran sólo la punta del iceberg. Entre 2017 y 2021, Interior identificó 873 víctimas de trata con fines de explotación sexual y 2.227 de explotación sexual, sin contar las ocultas. Lo que no se cuenta no se combate.

La serie se ambienta a principios de los 2000, pero no es pasado: según Interior, en 2025 la Policía liberó a 1.869 víctimas de trata y explotación, sobre todo mujeres migrantes. Series como “El Castillo” ayudan a poner el tema en la conversación.

La cultura nos ilustra. Nos enseña lo que pasó entonces y nos hace conscientes de lo que sucede hoy a nuestro alrededor. Por eso creo que es más necesaria que nunca: sin ella, seguiríamos pasando de largo ante realidades que no queremos ver.

Si hasta 2010 no teníamos un delito propio para la trata, ¿cuántas otras realidades seguimos sin nombrar? La cultura nos ayuda a verlas; a las instituciones les toca contarlas, nombrarlas y protegerlas. ¿Estamos dispuestos a dejar de mirar hacia otro lado?

*** Ana Gómez de Castro es consultora estratégica en cultura, música e impacto social.