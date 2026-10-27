Recibir un diagnóstico de cáncer cambia de golpe las prioridades. Hay que hablar de pruebas, tratamientos, cirugía, quimioterapia o radioterapia y, en muchos casos, de empezar cuanto antes. Pero para las pacientes en edad reproductiva aparece, además, una duda que puede resultar difícil de plantear en ese momento: ¿quiero ser madre en un futuro? ¿Quiero conocer las opciones disponibles para mantener abiertas mis posibilidades de tener un hijo en el futuro antes de iniciar el tratamiento?

La decisión no siempre puede esperar. El diagnóstico acaba de llegar y todavía quedan muchas preguntas por responder cuando aparece una más, vinculada a un futuro que hasta ese momento quizá parecía lejano: ¿cuánto tiempo tengo para decidir?

Algunos tratamientos oncológicos pueden dañar la reserva ovárica y comprometer de forma temporal o permanente la capacidad reproductiva. Por ello, las principales sociedades científicas recomiendan abordar la fertilidad desde el momento del diagnóstico y, siempre las circunstancias médicas lo permitan, antes de iniciar el tratamiento.

En el caso del cáncer de mama, esta información resulta especialmente relevante para las mujeres jóvenes, ya que determinados tratamientos pueden afectar a su capacidad reproductiva. Aunque la prioridad es tratar la enfermedad, conocer las opciones de preservación desde el principio permite tomar decisiones sobre el futuro reproductivo con mayor información.

La cuestión, por tanto, no es solo si existen opciones para mantener abiertas las posibilidades de tener hijos en el futuro, sino si hay tiempo para valorarlas antes de iniciar un tratamiento oncológico que no puede esperar.

¿Cuánto tiempo tengo?

Para una mujer que todavía quiere ser madre, o que quiere tener más hijos en el futuro, la congelación de óvulos puede convertirse en una decisión que debe tomarse en cuestión de días o pocas semanas.

Ante un diagnóstico oncológico, es importante valorar las opciones de "preservación de la fertilidad" de manera conjunta entre el equipo de oncología y los especialistas en reproducción.

El objetivo es valorar el riesgo que tendrá el tratamiento previsto sobre la función ovárica y, si la paciente desea vitrificar sus óvulos, identificar qué alternativas pueden realizarse antes de comenzar.

Cuando una mujer recibe un diagnóstico de cáncer, su prioridad es afrontar la enfermedad. Es comprensible que en ese momento no se plantee qué ocurrirá con su fertilidad. Precisamente por eso es importante que los profesionales abordemos esta cuestión a tiempo. No se trata de añadir una preocupación más, sino de ofrecerle información para que pueda decidir.

La vitrificación de óvulos es una de las principales opciones disponibles. El procedimiento consiste en estimular los ovarios para obtener óvulos que posteriormente son extraídos y congelados mediante una técnica de congelación ultrarrápida.

La particularidad en las pacientes oncológicas es que este proceso debe adaptarse a un contexto en el que el tiempo tiene un valor especial. Actualmente, determinados protocolos de estimulación pueden iniciarse sin necesidad de esperar a un momento concreto del ciclo menstrual, lo que permite reducir los tiempos.

La extracción de los óvulos se realiza después de varios días de estimulación y, en determinados casos, es posible completar el ciclo de vitrificación en un plazo aproximado de dos semanas.

En determinadas pacientes con cáncer de mama, incluidos algunos tumores sensibles a las hormonas, pueden utilizarse protocolos de estimulación adaptados a su situación clínica, siempre bajo supervisión especializada y en coordinación con oncología. Además, la vitrificación de óvulos no es la única alternativa: en casos seleccionados también puede valorarse la criopreservación de tejido ovárico.

No existe, sin embargo, un plazo universal. El tiempo necesario depende de cada paciente, de su respuesta a la estimulación y, sobre todo, del tipo de cáncer y del tratamiento que deba comenzar.

El calendario oncológico

La urgencia no significa que las opciones para mantener abiertas las posibilidades reproductivas deban anteponerse al tratamiento contra el cáncer. La prioridad siempre es tratar la enfermedad.

Por eso, cualquier alternativa debe valorarse y coordinarse con el equipo de Oncología, para determinar si es adecuada y si puede llevarse a cabo de forma segura, sin comprometer el inicio del tratamiento oncológico.

Precisamente por eso, el momento de la derivación es fundamental. Cuanto antes se plantee la cuestión, más posibilidades habrá de estudiar las alternativas disponibles sin añadir retrasos innecesarios al tratamiento.

Cada diagnóstico es diferente y no todas las pacientes tienen las mismas opciones ni disponen del mismo tiempo. Por eso es fundamental que oncólogos y especialistas en reproducción trabajemos de forma coordinada. Porque el objetivo es valorar si es posible preservar la fertilidad sin comprometer el tratamiento del cáncer, que siempre debe ser la prioridad.

Además, tener la menstruación después de un tratamiento oncológico no significa necesariamente que la fertilidad se haya conservado. La función menstrual y la capacidad reproductiva no son exactamente lo mismo. Algunas mujeres pueden recuperar sus ciclos después de la quimioterapia y, sin embargo, presentar una reserva ovárica reducida.

Vitrificar no garantiza

Vitrificar óvulos permite conservar una posibilidad reproductiva para el futuro, pero no garantiza un embarazo. Las probabilidades posteriores dependen, entre otros factores, de la edad de la paciente en el momento de la vitrificación, del número de óvulos obtenidos y de su calidad, así como de otros factores reproductivos.

Por eso, la decisión debe ser individualizada. Antes de comenzar el proceso, el especialista puede valorar la reserva ovárica mediante herramientas como la hormona antimülleriana (AMH) y el recuento de folículos antrales (RFA), además de tener en cuenta la edad y las características del tratamiento oncológico previsto.

También es importante explicar que preservar la fertilidad no implica tener que utilizar esos óvulos en el futuro. Se trata de ofrecer una posibilidad reproductiva adicional, sin condicionar las decisiones personales que cada mujer pueda tomar después de superar la enfermedad.

Existe un futuro

Superar el cáncer significa, para muchas pacientes, volver a construir una vida después de la enfermedad. En ese futuro pueden estar los proyectos que quedaron aparcados durante el tratamiento: recuperar rutinas, viajar, trabajar, formar una pareja o tener hijos.

En definitiva, la criopreservación ovocitaria intenta que la decisión sobre la maternidad no quede determinada únicamente por el tratamiento recibido. No se trata de decirle a una paciente que tendrá hijos, se trata de intentar que, si algún día quiere ser madre, conserve una posibilidad de decidirlo. Porque el cáncer puede obligar a cambiar los planes, pero no debería decir por sí solo cuáles quedan fuera de ellos.

*** Doctor Abraham Zavala, director científico de Tambre, director médico de Tambre Alicante. Tambre es la Clínica de fertilidad oficial de la Selección Femenina, la Selección Femenina de Fútbol Sala, así como las árbitras y árbitras asistentes del CTA de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).