Hay proyectos que emocionan desde el primer momento, que tocan el alma y ante los que solo cabe una respuesta: implicarse. Eso es lo que ha pasado con Sustainable Fashion Way (SFW), un proyecto en el que estoy profundamente implicada, junto con otras muchas personas, y que se acaba de presentar ante medios y profesionales en Madrid.

No es una plataforma más. Sustainable Fashion Way es un ecosistema para transformar la moda, construido sobre cuatro ejes principales (conexión, conocimiento, colaboración e impacto) y una ambición tan sencilla como enorme: unir talento, industria, conocimiento y capital para una moda con futuro.

Líderes que inspiran

Detrás de este ecosistema hay personas y líderes que inspiran. Samantha Pilo inició este proyecto hace años, rodeada de personas que creyeron en él, con la conexión, la coherencia y el impacto como brújula.

Dora Casal, a la que siempre sitúo en mi equipo, lleva la sostenibilidad en el ADN y ha sido la sangre fresca que ha tomado el testigo de esta aventura junto al equipo que permanece desde el comienzo.

Y Cristina Delgado es otra impulsora clave de este sueño. Delgado ha acogido SFW dentro del Retail Masters Summit que lidera, y ese respaldo le da a la ola un escenario todavía mayor. Con ellas, para todos los que las hemos seguido, implicarse no es una opción: es una consecuencia de un liderazgo consciente.

Un proyecto que viene para quedarse

Cristina Delgado, presidenta de Women in Retail (WiR); Samantha Pilo, fundadora de SFW; Dora Casal, Senior Advisor de SFW y CEO de Roberto Verino, pusieron voz y rostro a la presentación oficial del ecosistema ante los medios el viernes 23.

"Queremos que SFW se convierta en un ecosistema real que genere debate, valor y cooperación entre todos los agentes que forman parte de él", explicó Pilo. Casal lo dijo aún más claro: "SFW es un proyecto que viene para quedarse y 2026 es solo el primero de muchos años y muchos foros en los que se debatan los asuntos que preocupan al sector".

La industria, en primera línea de la transición

Uno de los momentos de la jornada llegó de la mano de la conversación entre Dora Casal y Ángel Asensio, presidente de la Confederación ModaEspaña y de la Cámara de Comercio de Madrid, sobre el papel de la industria en la transición hacia una moda más sostenible.

"El sector necesita proyectos como este para poder avanzar. Hay muchos debates que debemos abordar en global, con todo el ecosistema, y estoy seguro de que SFW conseguirá hacerlo", señaló Asensio. Palabras como las suyas confirman que esta ola ya no es una promesa: es una necesidad compartida.

Del propósito al negocio

La mesa "El futuro de la moda sostenible: del propósito al negocio" reunió a Ana López-Casero, presidenta ejecutiva de ARTE (Asociación Retail Textil España); Sonia García, directora de Empresas Adheridas de Re-Viste; Carmen Torres, secretaria general de la Confederación ModaEspaña; y Sergio González, director de marketing estratégico de AENOR.

López-Casero afirmó que todas las marcas de ARTE son conscientes del momento que vive el sector y están profundamente alineadas con el propósito de SFW. García explicó cómo los SCRAP (sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor), al igual que Re-Viste, ayudan a conocer la problemática del sector y a apoyar a todos sus agentes.

Torres anunció que la Confederación ModaEspaña participará con un stand que aglutinará a muchas otras marcas que apoyan la iniciativa. Por su parte, González avanzó una noticia que seguirá dando que hablar: AENOR desarrolla un certificado específico para este sector, que se presentará próximamente.

Sumarse a la ola: SFW The Experience

La moda con futuro no se decreta, se construye entre todos. Y hace falta más que una ola, casi un tsunami, al que se sume todo el mundo para dejar este planeta algo mejor de lo que nos encontramos.

La primera ola tiene cita el 16 de noviembre de 2026 en el Hotel RIU Plaza España de Madrid, donde tendrá la primera edición de SFW The Experience, bajo el paraguas del Retail Masters Summit que lidera Cristina Delgado. Un encuentro que quiere dar a conocer un ecosistema que conecta creatividad, capital, conocimiento, innovación e industria.

*** Alicia Orriols es periodista.