La 17ª Conferencia de las Partes sobre biodiversidad, que se celebrará en Ereván, Armenia, del 19 al 30 de octubre de 2026, llega en un momento decisivo. Cuatro años después de la aprobación del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal (GBF), la prioridad no es formular ambiciones, sino comprobar si los compromisos se traducen en avances medibles para detener y revertir la pérdida de biodiversidad en 2030.

Su lema, 'Actuar por la naturaleza', resume el desafío: pasar del reconocimiento a la implementación. La Unión Europea propone acelerar la acción integrando la biodiversidad transversalmente en sus políticas y sectores, sobre una base científica.

Este desafío afecta directamente al sector privado. Durante años, muchas empresas han incorporado referencias a la naturaleza en sus políticas e informes de sostenibilidad, pero reconocer el problema no equivale a gestionarlo.

El Primer Barómetro Global de Acción por la Naturaleza de EY, basado en 435 empresas, muestra que el 93% menciona la naturaleza en sus divulgaciones, mientras que solo el 26% alcanza un nivel de alineamiento con marcos de gestión como el TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures). La distancia entre discurso y acción persiste.

La COP17 debe contribuir a cerrar esa brecha. La conferencia evaluará el progreso hacia los 23 objetivos del GBF y abordará la financiación, el seguimiento y reporting, la protección y restauración de ecosistemas, la movilización del sector privado, el papel de los pueblos indígenas y la integración de las agendas de biodiversidad, clima y desarrollo sostenible.

Para las empresas, el mensaje es claro: la biodiversidad no es periférica y debe considerarse en las decisiones sobre inversión, aprovisionamiento, operaciones, riesgos y transformación del modelo de negocio.

La naturaleza sostiene actividades esenciales en todos los sectores: la agricultura depende de suelos fértiles, agua y polinizadores; la industria, de materias primas y recursos hídricos; y la alimentación, la energía, la construcción o el turismo necesitan ecosistemas funcionales y cadenas de suministro resilientes. Cuando estos sistemas se deterioran, surgen escasez, interrupciones operativas, volatilidad de precios, costes y pérdida de capacidad productiva.

Por eso, la biodiversidad no puede tratarse solo como una cuestión ambiental, regulatoria o reputacional. Debe incorporarse a la gestión mediante el análisis de impactos y dependencias, la identificación de riesgos y oportunidades y la definición de objetivos y métricas. La prioridad es determinar de qué servicios ecosistémicos depende la empresa, qué presión ejerce sobre ellos y cómo puede contribuir a conservarlos y restaurarlos.

Esta integración puede generar impacto tangible en tres dimensiones. Primero, en los resultados económicos, mediante la innovación, la eficiencia en el uso de recursos y soluciones vinculadas a la naturaleza, que en la agricultura pueden suponer una mayor productividad, menor dependencia de fertilizantes, reducción de costes y menor exposición a la volatilidad de materias primas.

Segundo, en la gestión de riesgos y la resiliencia, reduciendo la exposición a la escasez de agua, la degradación del suelo o la fragilidad de las cadenas de suministro. Y tercero, en el entorno, disminuyendo externalidades negativas y generando beneficios verificables para los ecosistemas y las comunidades.

El cambio exige gobernanza. La naturaleza debe dejar de ser responsabilidad exclusiva de los equipos de sostenibilidad y alcanzar los comités de dirección y consejos de administración. Compras, finanzas, operaciones, riesgos e innovación deberán compartir objetivos y responsabilidades para pasar de iniciativas aisladas a una transformación coherente y escalable.

En materia de clima las organizaciones comenzaron por medir y reportar emisiones, fijaron objetivos de reducción, gestionaron riesgos y oportunidades e incorporaron la resiliencia y la generación de impacto a su estrategia. La biodiversidad parece seguir una trayectoria similar.

Tras medir dependencias e impactos, las empresas deberán establecer objetivos, integrar riesgos y oportunidades y demostrar cómo contribuyen a conservar y restaurar el capital natural, al tiempo que generan valor para el negocio y la sociedad.

La COP17 puede convertirse en un punto de inflexión semejante al que vivió la agenda climática cuando el carbono entró en la planificación empresarial. Su éxito se medirá por las decisiones adoptadas en Ereván y por su capacidad para movilizar inversión y acelerar cambios en la economía.

Preservar la biodiversidad significa proteger las bases del desarrollo. Las compañías que comprendan esta interdependencia estarán mejor preparadas para gestionar riesgos, innovar, competir y crecer.

*** Elena Fernández es socia del área de Sostenibilidad de EY España y Juan Azcárate es manager del área de Sostenibilidad de EY España.