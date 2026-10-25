Detrás de cada proyecto social o medioambiental hay una idea capaz de transformar realidades. Una iniciativa que nace de identificar una necesidad, de conocer de cerca un problema y, sobre todo, de la convicción de que es posible hacer las cosas de otra manera.

En España contamos con un tejido de organizaciones y profesionales que demuestran cada día que la innovación y el compromiso social pueden abrir nuevas oportunidades para las personas y contribuir a la protección de nuestro entorno.

Pero para que ese potencial se traduzca en cambios duraderos, las buenas ideas necesitan algo más que recursos económicos. Necesitan tiempo para desarrollarse, conocimiento para afrontar nuevos retos y aliados que confíen en su capacidad de generar un impacto positivo.

Porque impulsar una iniciativa es importante, pero conseguir que crezca, se consolide y multiplique sus resultados es lo que verdaderamente permite avanzar hacia una transformación sostenible.

Durante años, la financiación ha ocupado un lugar central en la conversación sobre el papel de la filantropía. Y aunque los recursos económicos siguen siendo imprescindibles, disponer de ellos no garantiza, por sí solo, que una buena iniciativa consiga consolidarse o que sus resultados perduren.

El verdadero desafío no consiste únicamente en identificar proyectos prometedores, sino en crear las condiciones para que puedan desarrollar todo su potencial y apunten al problema real, no únicamente al síntoma.

Esto exige evolucionar hacia una forma de colaboración que otorgue tanta importancia a las personas y organizaciones que impulsan las soluciones como a las propias soluciones.

Las entidades sociales y medioambientales conocen de primera mano las realidades sobre las que trabajan. Conviven con sus dificultades, identifican necesidades que muchas veces pasan desapercibidas y desarrollan respuestas adaptadas a cada contexto.

Con frecuencia deben dedicar una parte importante de sus esfuerzos a asegurar su continuidad, justificar cada recurso o adaptarse a convocatorias que no siempre responden a los tiempos que requieren sus proyectos.

En este escenario, resulta necesario avanzar hacia una filantropía basada en la confianza. Una forma de entender el compromiso social que reconozca el conocimiento de quienes trabajan sobre el terreno y favorezca relaciones de colaboración más equilibradas.

Confiar no significa renunciar a la exigencia ni a la rendición de cuentas, sino comprender que ambas deben estar al servicio del aprendizaje y la mejora, y no convertirse en un obstáculo para la acción.

También implica asumir que acompañar es mucho más que financiar. El acceso a conocimiento especializado, la posibilidad de contrastar decisiones estratégicas, fortalecer capacidades internas o conectar con otros agentes puede resultar determinante para una organización que busca ampliar su alcance.

En ocasiones, el mayor valor no reside en aportar una solución externa, sino en ayudar a que quienes ya están construyéndola dispongan de mejores herramientas para avanzar.

Necesitamos revisar qué entendemos por éxito cuando hablamos de impacto social. El número de personas atendidas, las actividades desarrolladas o los fondos movilizados aportan información relevante, pero no siempre reflejan la profundidad de los cambios alcanzados.

Mejorar las oportunidades de un joven en situación de vulnerabilidad o contribuir a la recuperación de un ecosistema requiere observar procesos que difícilmente pueden resumirse en un indicador inmediato.

Medir el impacto debería ayudarnos a comprender qué funciona, qué debe mejorar y qué aprendizajes pueden trasladarse a otras iniciativas. Para ello, es necesario combinar el rigor con una visión realista de los plazos y de las particularidades de cada intervención. No todos los avances se producen al mismo ritmo, ni todas las transformaciones pueden evaluarse con los mismos criterios.

Este cambio de perspectiva también exige responsabilidad por parte de quienes impulsamos y apoyamos iniciativas sociales. Supone escuchar antes de intervenir, construir relaciones duraderas y aceptar que los mejores resultados surgen muchas veces de procesos compartidos, donde existe margen para adaptarse, aprender e incluso equivocarse.

En un contexto en el que los desafíos sociales y medioambientales están profundamente interconectados, ninguna organización puede aspirar a resolverlos de manera aislada.

Necesitamos alianzas capaces de sumar recursos, conocimiento y experiencia, pero también una mirada que trascienda los resultados inmediatos y sitúe la sostenibilidad de las soluciones en el centro de nuestras decisiones.

Quizá sea el momento de dejar de preguntarnos exclusivamente cuánto invertimos en generar un cambio y empezar a preguntarnos qué estamos haciendo para que ese cambio perdure.

Porque el verdadero valor de la filantropía no debería medirse solo por los proyectos que consigue poner en marcha, sino por aquellos que, con el tiempo, logran seguir transformando realidades.

En Fundación Occident llevamos casi 30 años apoyando proyectos con esta filosofía, dirigiéndonos directamente a personas y entidades, acompañándolas en conseguir un impacto real que apunte a la solución de los problemas, y no únicamente a los síntomas.

*** Laura Halpern es presidenta de Fundación Occident.