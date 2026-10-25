Cada mañana, miles de trabajadores afrontan el reto de llegar a su puesto de trabajo entre atascos, transporte público saturado o conexiones insuficientes. Para quienes trabajan en las periferias, polígonos industriales o tienen horarios poco compatibles con la oferta disponible, desplazarse puede suponer un alto coste.

Dos horas para llegar al trabajo y otras dos para volver. Si el desplazamiento consume tanto tiempo, ¿qué espacio queda para descansar, cuidar de la familia o tener vida propia?

En la plataforma logística PLAZA, en Zaragoza, algunos trabajadores han declarado en algunos medios cómo se enfrentan diariamente a la dificultad de desplazarse en transporte público, mientras el polígono registra unos 25.000 vehículos particulares al día.

La paradoja es evidente: miles de coches llegan cada día al mismo destino, pero no todos encuentran una forma viable de hacerlo.

Este ejemplo refleja una realidad que se repite en otros muchos polígonos industriales, periferias y centros con trabajo por turnos en nuestro país. Una oferta de empleo puede ser atractiva por el salario, el proyecto o las posibilidades de desarrollo, pero hay una pregunta que también condiciona la decisión de aceptarla: ¿cómo voy a llegar cada día?

El tiempo de desplazamiento, el combustible o la necesidad de disponer de un vehículo reducen el valor real de esa oferta. Y cuando las conexiones son insuficientes, la movilidad puede cerrar la puerta a personas que reúnen todas las condiciones para ocupar el puesto.

Las empresas invierten en bienestar, conciliación y retención de talento, y entre todo esto, llegar al trabajo merece también un lugar en la gestión empresarial.

La Ley de Movilidad Sostenible ofrece una oportunidad para abordar esta realidad desde una perspectiva más amplia. El próximo 5 de diciembre vence el plazo general para que los centros de trabajo afectados dispongan de un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST).

El reto no es solo reducir emisiones o cumplir con una obligación normativa, sino mejorar los desplazamientos de la plantilla y trabajar en favor de la retención del talento. Porque un documento puede cumplir con la norma, pero generar un cambio real exige medidas concretas.

Según el Arval Mobility Observatory 2026, actualmente el 88 % de las empresas analizadas ya dispone o prevé disponer de un plan de movilidad, una señal de que los desplazamientos están ganando peso en la gestión empresarial.

La primera pregunta que deberían hacerse muchas de las empresas es si conocen realmente desde dónde se desplazan los empleados, en qué horarios suelen hacerlo, el coste que tiene para ellos y qué alternativas tienen. A partir de aquí, el segundo paso es ofrecer alternativas adaptadas a cada centro: transporte público, lanzaderas, movilidad activa, flexibilidad horaria o coche compartido.

La tercera decisión que deberían llevar a cabo las empresas es medir. Una política de movilidad no debería terminar cuando se pone en marcha. Hay que saber cuántas personas utilizan las alternativas disponibles, cuánto pueden ahorrar, qué emisiones se evitan o cómo mejora el acceso al centro de trabajo. Lo que no se mide difícilmente puede gestionarse o mejorarse.

En este último diagnóstico conviene mirar también los asientos disponibles en los coches que ya realizan esos trayectos. Un trabajador puede vivir cerca de otro, entrar a la misma hora y dirigirse al mismo polígono, aunque pertenezcan a empresas distintas. Esa coincidencia existe; lo difícil es convertirla en una opción sencilla y fiable para ambos.

La tecnología puede facilitar que personas con recorridos y horarios compatibles compartan coche para ir al trabajo, y que hacerlo sea tan fácil como pedir un vehículo desde el móvil. Por ejemplo, en WAIIS, conectar automáticamente trayectos compatibles y organizar desplazamientos recurrentes permite aprovechar esas coincidencias sin tener que buscar y coordinar un viaje desde cero cada mañana.

Para el conductor, compartir gastos; para el pasajero, disponer de una alternativa para llegar; para la empresa, contar con datos para evaluar su uso y sus resultados.

Convertir la información en decisiones concretas es un trabajo que hoy en día puede llevarse a cabo en poco tiempo y que nos permite introducir un cambio de hábitos en la empresa más sostenible y que mejora la calidad de vida de las personas.

Pero para ello hace falta confianza, facilidad de uso y apoyo de las empresas. También colaboración: una asociación empresarial puede conectar necesidades y recorridos de todo un polígono, ampliando las opciones de quienes trabajan en él.

Mejorar el transporte público sigue siendo imprescindible. Aprovechar mejor los vehículos que ya circulan puede complementar esa mejora y facilitar desplazamientos que hoy resultan difíciles. Ambas vías merecen formar parte de una estrategia común de movilidad en las empresas.

El PMST es por lo tanto una oportunidad para repensar la relación entre movilidad, talento, bienestar y sostenibilidad. El éxito de este plan se verá en cuántas personas ganan realmente una alternativa útil, cuánto tiempo y dinero ahorran y cuántos desplazamientos individuales se evitan. Porque la competitividad de un centro de trabajo empieza antes de llegar a su puerta.

***Paulo Gómez, CEO y cofundador de Waiis