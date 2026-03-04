¿Puede una industria que compite por el mejor talento permitirse tomar decisiones estratégicas sin contar con la mitad de ese talento? La pregunta, lejos de ser retórica, apunta al corazón mismo de la competitividad y de la sostenibilidad futura del sector. En un momento en el que cada ventaja cuenta, ignorar esta realidad no es solo un error sino también un riesgo.

Durante generaciones, el hogar se entendió como un espacio con roles claramente definidos. Hoy esa realidad ha cambiado profundamente. Las responsabilidades son compartidas y las dinámicas en los hogares se han vuelto muy diversas. La industria del electrodoméstico, tan ligada a la vida en los hogares, no puede permanecer ajena a esta transformación y debe reflejarla también en sus órganos de decisión.

El liderazgo industrial ha sido históricamente masculino. No por falta de talento femenino, sino porque los modelos de carrera, los sistemas de promoción y los referentes disponibles no siempre han permitido que ese talento floreciera.

Durante demasiado tiempo confundimos neutralidad con igualdad, creyendo que la ausencia de discriminación explícita equivalía a justicia. Hoy en cambio sabemos que la igualdad real exige mirar más allá de lo evidente.

El reto ya no es solo que más mujeres entren en la industria, sino que puedan construir carreras largas, visibles y con impacto. En muchas organizaciones, la presencia femenina ha crecido en ciertos niveles, pero el ascenso hacia posiciones estratégicas sigue siendo desigual.

El verdadero punto crítico no está en la entrada, sino en la progresión de ese talento femenino. Y para desbloquearlo no basta solamente con incorporar más mujeres a la plantilla: hay que revisar cómo evaluamos el desempeño, cómo identificamos el potencial y qué entendemos por liderazgo.

Durante años, la disponibilidad absoluta o las trayectorias lineales se han interpretado como sinónimo de compromiso. Ese modelo, aunque no lo pretenda, levanta barreras invisibles que no afectan a todos por igual.

En Beko Europe hemos asumido el compromiso hasta 2030 de avanzar hacia una mayor representación femenina, especialmente en posiciones de responsabilidad y en áreas técnicas. Hemos fijado objetivos medibles y nos hacemos responsables de cumplirlos.

Sin embargo, sabemos que las cifras, por sí solas, no transforman una cultura. La verdadera evolución exige constancia, autocrítica y la valentía de revisar nuestras propias dinámicas internas.

Este no es solamente un asunto reputacional y una responsabilidad social, sino también una cuestión de estrategia. La industria europea afronta una década decisiva marcada por la digitalización, la transición energética y la necesidad de atraer talento altamente cualificado.

En este contexto, limitar el acceso al poder de decisión supone desaprovechar capacidades en un momento en el que cada ventaja competitiva cuenta.

En un sector que diseña productos para millones de hogares diversos, integrar perspectivas distintas en los espacios de decisión enriquece el análisis y amplía la comprensión del mercado, convirtiéndose en una ventaja competitiva. Cuando los equipos son más diversos, cambian las preguntas, se amplía la mirada y se multiplican las soluciones posibles. La diversidad, bien gestionada, no es un eslogan sino un motor de innovación y de resiliencia.

A ello se suma una dimensión generacional que no podemos ignorar. Las nuevas generaciones no solo buscan un empleo sino coherencia, equidad y oportunidades reales de crecimiento. Las empresas que no sean capaces de ofrecer entornos donde el talento pueda desarrollarse sin barreras implícitas quedarán rezagadas en la batalla por atraer y retener perfiles clave.

El 8 de marzo no debería limitarse a una conmemoración simbólica. Puede ser también un momento de balance y de exigencia interna: qué decisiones han cambiado, qué procesos se han revisado y qué avances son medibles. Incrementar la presencia de mujeres en los espacios donde se define la estrategia no solo contribuye a corregir una brecha histórica, sino que mejora la calidad de la gobernanza y fortalece la capacidad de adaptación del sector.

La cuestión, en el fondo, no es si el cambio es necesario. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a impulsarlo con coherencia, ambición y continuidad. El futuro de la industria dependerá de nuestra capacidad para aprovechar todo el talento disponible y para construir espacios de decisión que reflejen la diversidad de la sociedad a la que servimos.

***Anna Carbonell es responsable de Recursos Humanos de Beko Europe en España y Portugal.