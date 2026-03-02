Nos dijeron que podríamos llegar a todo, pero no a qué precio.

Cada año, con la llegada del 8M se nos llena la boca de igualdad, conciliación y liderazgo femenino. No cabe duda de que es una conversación necesaria, pero ¿quién habla de lo que esto supone? Lo cierto es que hay un trabajo que no aparece en las nóminas ni cotiza en la seguridad social, pero ocupa un espacio constante en la mente de millones de mujeres. Es el trabajo de anticipar, organizar, sostener y no fallar. Es burnout. Y en España tiene nombre femenino.

Escribo estas líneas desde una posición muy personal. Tengo 33 años, soy directora de marketing en una scale-up de tecnología, madre de una niña pequeña y estoy embarazada de mi segundo hijo. Como tantas otras mujeres, intento equilibrar responsabilidades profesionales, familiares y personales en una especie de malabarismo constante. Y en ese intento, he aprendido que el verdadero impacto no siempre es visible.

La llamada "carga mental" no aparece en organigramas ni descripciones de trabajo. Pero existe. Existe a las siete de la mañana, cuando todavía no has abierto el correo y ya estás calculando si da tiempo a pasar por el súper antes de recoger a tu hija.

Existe en mitad de una reunión importante, en forma de pensamiento intrusivo: mañana es carnaval en la escuela infantil, ¿va disfrazada?, ¿tiene que ir disfrazada?, ¿lo dijeron en el grupo de WhatsApp que silencié?

Existe cuando escribes un correo y recuerdas que tienes una multa de aparcamiento sin pagar, que se acaba el yogur, que la cita del pediatra era esta semana o la que viene, que prometiste llamar a tu madre.

Es el runrún de fondo que nunca se apaga. Una forma de trabajo invisible que muchas mujeres asumimos de manera automática, tanto en casa como en el trabajo.

Los datos confirman lo que muchas sentimos. Según el V Barómetro de FEDEPE sobre liderazgo femenino, el 87,4% de las mujeres reconoce que la sobrecarga laboral y familiar afecta negativamente a su salud física y el 88,7% a su salud mental.

No estamos hablando solo de conciliación, sino de un modelo que sigue apoyándose en la doble jornada y en expectativas sociales que no siempre evolucionan al mismo ritmo que nuestras carreras. Y eso tiene consecuencias concretas: cansancio crónico, sensación de no llegar nunca, culpa constante, dificultad para desconectar.

No son excepciones. Son experiencias compartidas que, cuando se acumulan, no solo deterioran el bienestar individual: también erosionan el rendimiento, la creatividad y la capacidad de liderar.

Durante años, la conversación sobre conciliación ha puesto el foco en la organización del tiempo. Y sí, flexibilizar horarios o facilitar el teletrabajo es importante. Pero ajustar la agenda no redistribuye la carga.

El verdadero cambio es más incómodo y profundo: cuestionar cómo se distribuyen las responsabilidades, cómo se diseñan las culturas corporativas y qué tipo de liderazgo decidimos promover.

Las empresas tienen un papel clave en este cambio. Crear entornos donde el bienestar no sea un discurso sino una práctica real implica apostar por medidas de conciliación que no penalicen la carrera profesional, fomentar una cultura basada en la confianza y promover liderazgos empáticos que entiendan las distintas etapas vitales de las personas. No es una cuestión de privilegios, sino de sostenibilidad organizativa.

Como sociedad, hemos avanzado mucho en el reconocimiento del talento femenino, pero aún queda trabajo por hacer para reconocer y valorar también las cargas invisibles que le acompañan. Quizá el verdadero progreso no pase solo por aumentar el número de mujeres en puestos de liderazgo, sino por construir estructuras que permitan liderar sin tener que asumir un peso extra.

Un 8M más tenemos la oportunidad de dejar de hablar únicamente de equilibrio y empezar a hablar de corresponsabilidad. Porque la igualdad real no consiste en que las mujeres lleguemos a todo, sino en que no tengamos que hacerlo solas.

***Cristina Pérez de Lope es directora de marketing en Alan España.