La conversación social en torno a la tecnología está experimentando una transformación profunda. Durante años, el foco estuvo casi exclusivamente en la innovación, la potencia o el diseño de los dispositivos. Hoy, sin embargo, a estos atributos se suma con fuerza una nueva variable: la responsabilidad.

En un contexto marcado por la emergencia climática, la escasez de recursos y una mayor sensibilidad social, cada vez más personas no solo se preguntan qué tecnología adquirir, sino también qué impacto tiene esa decisión en el entorno y en la sociedad.

En este escenario, la tecnología reacondicionada ha dejado de ser una opción residual para consolidarse como una elección cada vez más consciente y razonada.

Los dispositivos reacondicionados son productos de segunda mano que han sido revisados, reparados y restaurados por técnicos especializados para garantizar su correcto funcionamiento.

En la mayoría de los casos, presentan un estado estético muy cercano al de un producto nuevo y ofrecen prestaciones plenamente funcionales. Esta práctica conecta con una idea sencilla pero relevante: reparar antes que desechar.

Al prolongar la vida útil de los dispositivos, se reduce la necesidad de fabricar nuevos productos, lo que a su vez contribuye a disminuir la extracción de materias primas, el consumo energético y las emisiones asociadas a los procesos industriales.

El impacto positivo del reacondicionado no se limita únicamente al ámbito medioambiental. También tiene una dimensión social y económica relevante.

Al ofrecer precios más accesibles, permite que más personas puedan acceder a tecnología de calidad sin renunciar a garantías ni a un correcto servicio posventa. De este modo, se democratiza el acceso a herramientas digitales que hoy resultan esenciales tanto en el ámbito personal como profesional.

Los datos confirman esta evolución en los hábitos de consumo. Según un estudio de IPSOS, el 29% de los españoles ha optado por regalar dispositivos reacondicionados durante la pasada Navidad, impulsados principalmente por la buena relación calidad-precio (57%) y, en segundo lugar, por motivaciones ecológicas (33%).

En el caso de MediaMarkt, durante el último año se han superado las 68.000 unidades de productos reacondicionados vendidos en España, lo que supone un crecimiento del 130% respecto a 2024. Solo en la campaña navideña se comercializaron más de 28.000 unidades, con especial protagonismo de smartphones y portátiles.

Este crecimiento refleja un cambio claro en la percepción del consumidor. La confianza aumenta cuando el reacondicionado se acompaña de garantías equiparables a las de un producto nuevo, información transparente sobre el estado del dispositivo y procesos rigurosos, como la revisión profesional o el borrado seguro de datos.

Por ello, el papel del retailer resulta determinante: es quien asume la responsabilidad de evaluar, poner a punto y devolver al mercado productos que aún tienen recorrido.

Desde la perspectiva del distribuidor, el reacondicionado no es solo una categoría más, sino una vía concreta para alargar la vida de los productos y facilitar al consumidor alternativas responsables. Ofrecer estos circuitos supone asumir un compromiso con la durabilidad y el uso eficiente de los recursos.

Nuestro sector tiene la capacidad y la responsabilidad de contribuir activamente a un modelo de consumo más circular, en el que la tecnología no se agota en su primer uso, sino que se integra en una cadena de valor más larga y sostenible.

Más allá del ámbito comercial, el impulso del reacondicionado se consolida como una herramienta concreta para avanzar hacia modelos de consumo más circulares, reducir el volumen de residuos electrónicos y fomentar un uso más consciente de la tecnología.

Una tendencia que conecta sostenibilidad ambiental, responsabilidad económica y una relación más equilibrada con los recursos de los que dependemos.

*** Anna Riera es Manager de Sostenibilidad en MediaMarkt.