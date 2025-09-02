Desde su lanzamiento en 2016, el informe Approaching the Future se ha consolidado como un referente en la identificación de tendencias clave en reputación, sostenibilidad, marca y ética empresarial.

A lo largo de estos diez años, su metodología ha evolucionado significativamente, incorporando una mayor diversidad de fuentes, enfoques cuantitativos y cualitativos más robustos y una visión cada vez más global.

Un aspecto destacado ha sido la creciente participación de perfiles de alta dirección, lo que ha enriquecido la calidad de los datos y del análisis.

Este desarrollo se alinea con tendencias metodológicas de estudios como el Edelman Trust Barometer —que desde hace más de dos décadas analiza la confianza en las instituciones, a partir de grandes encuestas globales— o el Global Risk Report del World Economic Forum —que ha reforzado en sus últimas ediciones la integración entre percepción empresarial y análisis estructural de riesgos—.

Alcance amplio

En sus inicios, el estudio contaba con una muestra limitada, centrada en profesionales españoles del ámbito de la gestión de intangibles.

Desde la edición de 2019, Approaching the Future dio un paso decisivo al incluir una muestra representativa de Latinoamérica —que alcanzó un 26% ese año— y que ha ido creciendo hasta superar el 60% en 2025.

Este enfoque regional ha permitido visibilizar las particularidades de los retos y prioridades en distintos contextos geográficos, como lo evidenció el análisis específico de la región latinoamericana en la edición de 2022.

Más fuentes

La evolución del informe también se refleja en la riqueza de sus fuentes. Si bien en sus primeras ediciones se basaba en informes de referencia y fuentes secundarias, en años posteriores incorporó encuestas a profesionales y entrevistas a expertos internacionales.

Desde 2021, se incluyen preguntas específicas sobre las acciones y retos que enfrentan las organizaciones respecto a cada tendencia, lo que ha proporcionado una perspectiva más operativa y aplicable a la realidad empresarial.

De lo lineal a lo sistémico

A lo largo de su recorrido, Approaching the Future ha avanzado desde ofrecer una lectura lineal de las tendencias a proponer una comprensión dinámica, interconectada y sistémica.

Esta evolución no solo refleja la madurez de la herramienta metodológica, sino también la creciente complejidad de los entornos en los que operan las organizaciones.

En un contexto caracterizado por la interdependencia entre riesgos globales, el informe se posiciona como una brújula esencial para navegar los desafíos del presente y anticipar los del futuro.

Su valor reside en conectar las prioridades de las organizaciones con las expectativas sociales, regulatorias y tecnológicas que redefinen continuamente el rol empresarial en la sociedad.

Ejes de trabajo

Approaching the Future, como su propio nombre indica, tiene una vocación de anticipación y previsión de futuro.

En estos diez años, el estudio ha conseguido consolidar temas que, hace una década, eran periféricos, y hoy se sitúan en el centro de la agenda empresarial.

En este sentido, Approaching the Future actúa como un radar que recoge las señales emergentes del presente para identificar los grandes desafíos estratégicos y las prioridades que marcarán los próximos años.

De esta forma, el análisis de los gaps entre los ámbitos de acción donde las empresas dedican recursos e inversión y los desafíos planteados permite presentar una prospectiva a futuro con cuatro temas que urgen ser atendidos por parte de las compañías en los próximos años.

Cuantificar el impacto de los intangibles en el negocio es el gran eje de trabajo a futuro, en clave de reto, pero también de oportunidad.

Las empresas que aspiran a liderar por reputación deben demostrar cómo los intangibles contribuyen al cumplimiento de sus objetivos financieros y al fortalecimiento de su licencia social para operar.

Las organizaciones que aspiran a mantenerse competitivas y relevantes también deben construir modelos de gestión que integren indicadores clave (KPI) para cada uno de los intangibles específicos para cada área y cada departamento; a la vez que demuestran cuál es su contribución y creación de valor equilibrado en el largo plazo.

La última gran línea que urge ser atendida por el tejido empresarial tiene que ver con la atracción de talento especializado.

En un entorno cada vez más complejo, la empresa debe integrar nuevas miradas, nuevas competencias y hacer evolucionar su rol desde los tradicionales departamentos estancos hacia visiones más integradoras y estratégicas.

***Isabel López Triana es socia fundadora y directora general CANVAS Estrategias Sostenibles, y Ángel Alloza, CEO de Corporate Excellence.