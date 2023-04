Hablar de creatividad en un escenario de guerra como el de Ucrania, donde se cuentan hoy más de ocho millones de desplazados y más de 18.000 víctimas civiles, puede parecer, a primera vista, algo irrelevante. Sin embargo, la experiencia de la guerra ha venido a demostrar la capacidad y la fuerza de los profesionales de la creatividad publicitaria de Ucrania para aportar soluciones concretas, reinventarse y buscar nuevas fórmulas de trabajo para ayudar a la población y al propio sector.

De esta búsqueda creativa para apoyar la recuperación del sector, y por extensión, la recuperación económica del país, nace el proyecto Creativealliance.es. Se trata de una plataforma sin ánimo de lucro que hemos puesto en marcha la agencia ucraniana Arriba! y nuestra agencia, Officer & Gentleman. Una iniciativa para ofrecer más oportunidades de trabajo a las empresas y particulares de la industria publicitaria ucraniana, conectándolos con las marcas y agencias de publicidad españolas.

En Officer & Gentleman tenemos una larga relación, desde antes de la guerra, con la agencia ucraniana ubicada en Járkov Arriba!, liderada por su fundador y director creativo Max Burtsev y la directora de cuentas Olha Burtseva. En las primeras semanas de la guerra, la agencia al completo tuvo que abandonar la ciudad para refugiarse en un pequeño pueblo del oeste de Ucrania. Toda su actividad profesional paró y perdieron todos sus clientes. Pero en aquella situación, como nos contaba Olha, pronto se dieron cuenta de que su expertise creativo podría ser útil para los ucranianos y para el país.

En mi opinión, no hay causa social, política o medioambiental que nosotros, los publicitarios, no tratemos de solucionar a través de la creatividad. Nada nos es ajeno. Nuestros amigos de Arriba! nos han enseñado, desde la realidad más dura, que además la creatividad se crece ante los desafíos, en su caso, un desafío literalmente vital.

Olha nos contaba en una reciente visita a Madrid, que en los momentos de su exilio forzado, en el que la agencia convivía día y noche y pasaba la mayor parte del día buscando información por cualquier canal disponible, recuerda nítidamente un profundo deseo de todo el equipo de hacer algo, de pensar, crear, escribir, diseñar, de ser útil.

Así, la agencia empezó a realizar pequeños y grandes proyectos, poco a poco, transformando la rabia en algo productivo. Crearon campañas de gráfica “Stop selling Russian” y las mandaron a los medios europeos, y lanzaron el proyecto “Creadores frente a destructores”, para que los profesionales ucranianos ofrecieran sus servicios.

Cuando pudieron volver a Járkov, Max y Olha crearon también el proyecto de ayuda humanitaria, Volonterska, transformando en centro de distribución la sede de su escuela de marketing y comunicación, Baggage School of Marketing and Communication, la primera del país, fundada por Max Burtsev en 2009.

Con su actitud y fortaleza irreductible, Arriba! ha sido capaz de trabajar en el peor escenario posible para convertirse en una fuerza de apoyo totalmente necesaria para una comunidad. Pero su tarea continúa y nos pasa el relevo a nosotros, al sector publicitario español. Hay mucho que podemos hacer desde España para apoyar a los profesionales y empresas de nuestro campo y a la recuperación de la economía ucraniana.

La guerra ha provocado la pérdida de millones de puestos de trabajo en todos los sectores. Y lógicamente, entre ellos hay miles de personas que trabajan en la industria creativa en agencias de publicidad, productoras y estudios de diseño. Una de las fórmulas posibles para paliar esta situación es que estos profesionales consigan contratos, encargos, colaboraciones por parte del sector publicitario y anunciantes de fuera de sus fronteras.

Gracias a nuestra antigua relación, Officer & Gentelman y Arriba! hemos podido colaborar en varios proyectos desde marzo de 2022: desde encargos para marcas como Sony Pictures y Million Roses hasta trabajar en el lanzamiento en EMEA de la exitosa serie de HBO Max "The Last of Us". Esta experiencia tan positiva nos ha inspirado a trabajar juntos para que otras agencias del mercado español hicieran lo mismo, es decir, a que tuvieran en cuenta como posibles proveedores y pudieran contratar a profesionales y empresas de la industria creativa ucraniana a la hora de buscar colaboradores.

Por eso Arriba! y Officer & Gentleman, junto con nuestro socio digital Click Code, lanzamos en marzo de 2023 Creativealliance, un proyecto sin ánimo de lucro para ayudar a los creativos que aún trabajan en Ucrania a ampliar sus redes y conectar con agencias y clientes en España.

Como decía, Arriba! se trata de una plataforma digital que contiene un directorio de agencias de publicidad, productoras, estudios de diseño y creativos autónomos ucranianos (con ejemplos de su trabajo, información de contacto y otros datos relevantes) indexados por sus especialidades (estrategia, diseño, social media, PR, producción, creatividad, e-commerce, etc.). El objetivo es dar a conocer a los increíbles talentos de Ucrania y, al mismo tiempo, facilitar a las agencias y marcas el descubrimiento del socio perfecto para su próximo encargo o proyecto.

El número de empresas y particulares ucranianos que pueden utilizar la plataforma es ilimitado y el objetivo es que participe el mayor número posible. El sitio está disponible en inglés y en español, para ayudar a aliviar la complicada barrera lingüística para ambas partes, y atraer el interés de otros mercados internacionales.

Fomentar la colaboración es la razón de ser de www.creativealliance.es. Por eso le decimos a la publicidad española: si necesitáis grandes creativos, freelances, o productoras echadle un ojo a Ucrania, hay gente dispuesta a trabajar duro y a ofrecer ideas impresionantes.

***Por Javier Íñiguez de Onzoño, cofundador y director creativo ejecutivo de Officer & Gentleman.

Sigue los temas que te interesan