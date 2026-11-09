Fundación Telefónica concentra el 88% de sus becas tecnológicas en biotecnología, inteligencia artificial y tecnologías cuánticas

Biotecnología, inteligencia artificial y tecnologías cuánticas concentran el 88% de las 50 becas de máster concedidas por Fundación Telefónica en la primera edición de su programa de formación tecnológica avanzada.

La iniciativa, puesta en marcha en marzo de 2026, ha adjudicado ayudas de hasta 80.000 euros para especializarse en disciplinas vinculadas al desarrollo científico y tecnológico. El 74% de las personas seleccionadas estudiará fuera de España, principalmente en Reino Unido, donde se encuentra el 32% de los destinos.

La convocatoria ha recibido más de 1.000 solicitudes y ha seleccionado a 50 personas para cursar estudios en instituciones académicas de siete países.

Entre los centros elegidos figuran algunas de las universidades más reconocidas de Europa, como Imperial College London, la Universidad de Cambridge y la Universidad Técnica de Múnich. La primera acogerá a siete beneficiarios, mientras que las otras dos recibirán a cuatro cada una.

También aparecen entre los destinos académicos ETH Zúrich, University College London, las universidades de Oxford y Heidelberg y, en España, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid. El reparto incluye instituciones de distintos países y especialidades, con una presencia destacada de centros europeos.

Reino Unido encabeza la distribución geográfica, con 16 becas, el 32% del total. España ocupa el segundo puesto, con 13 ayudas (26%), mientras que Suiza y Alemania cuentan con seis beneficiarios cada una (12%). Completan el listado Estados Unidos, con cuatro becas (8%); Países Bajos, con tres (6%), y Bélgica, con dos (4%).

Listado de las 50 becas adjudicadas por destino. Fundación Telefónica

En conjunto, 37 personas realizarán sus estudios fuera de España, frente a las 13 que permanecerán en instituciones nacionales. Europa concentra 46 de las 50 adjudicaciones, lo que representa el 92% del total. Las cuatro restantes corresponden a universidades estadounidenses.

El programa establece que quienes cursen sus estudios en el extranjero deberán regresar a España al finalizar su formación para aplicar los conocimientos adquiridos. Entre las posibilidades contempladas figuran la incorporación a empresas, universidades, centros tecnológicos o proyectos emprendedores de alto impacto.

Con este compromiso, Fundación Telefónica pretende favorecer la transferencia de talento especializado al tejido científico y empresarial español y contribuir a su capacidad de desarrollo tecnológico.

La biotecnología lidera

Por especialidades, la biotecnología y la ingeniería biomédica ocupan el primer puesto, con 16 becas, equivalentes al 32% de las concedidas.

La inteligencia artificial, el aprendizaje automático (machine learning) y la ciencia de datos reúnen otras 15 ayudas (30%). Las tecnologías cuánticas y la física aplicada completan los tres grandes ámbitos de formación, con 13 becas (26%).

Las seis adjudicaciones restantes se distribuyen entre otras disciplinas. La nanotecnología, los semiconductores y los materiales avanzados reciben dos ayudas (4%). Robótica y automatización, infraestructuras digitales, cloud, edge e internet de las cosas (IoT), redes avanzadas y telecomunicaciones y ciberseguridad cuentan con una beca cada una.

Listado de especialización de las becas adjudicadas. Fundación Telefónica

El reparto final presenta diferencias respecto a las preferencias expresadas por los candidatos. De las más de 1.000 solicitudes recibidas, más del 44% correspondió a inteligencia artificial, machine learning y ciencia de datos, que fue el ámbito con mayor demanda.

La biotecnología y la ingeniería biomédica concentraron más del 17% de las candidaturas, mientras que la ciberseguridad representó el 10%.

Las tecnologías cuánticas y la física aplicada reunieron el 7,8% de las solicitudes y la robótica y la automatización, el 6,8%. De este modo, aunque la inteligencia artificial fue la especialización más solicitada, la biotecnología y la ingeniería biomédica terminaron encabezando las ayudas adjudicadas.

La presencia femenina

La representación de las mujeres constituye otro de los indicadores de esta primera convocatoria. De las 50 becas concedidas, el 30% ha recaído en mujeres, un resultado que la fundación vincula con su objetivo de aumentar la presencia femenina en las disciplinas científicas y tecnológicas.

Los datos europeos reflejan las dificultades que todavía existen para alcanzar una mayor participación de mujeres en estas áreas. Según el Education and Training Monitor 2025 de la Comisión Europea, en 2023 las estudiantes representaban el 28,6% del alumnado universitario español en titulaciones STEM.

Las diferencias entre especialidades son significativas. Mientras que las ciencias naturales y las matemáticas se aproximan a la paridad, las mujeres representan el 27,1% del alumnado de ingeniería y el 15,9% del de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Listado por distribución por país de destino. Fundación Telefónica

La iniciativa pretende facilitar el acceso a formación especializada y favorecer la incorporación de mujeres a sectores tecnológicos con una demanda creciente de profesionales cualificados. También plantea impulsar perfiles femeninos que puedan ocupar puestos de responsabilidad y contribuir a generar referentes para futuras vocaciones científicas.

Esta primera edición forma parte de un programa que contempla la concesión de 150 becas tecnológicas hasta 2028, con una inversión global de cuatro millones de euros. La convocatoria inicial se abrió en marzo de 2026 y, durante el proceso de selección, 80 candidaturas llegaron a la fase final de entrevistas ante un jurado integrado por representantes del ámbito académico, organismos relacionados con la innovación y empresas del sector tecnológico, entre ellas Telefónica.

Con las 50 primeras ayudas ya adjudicadas, Fundación Telefónica sitúa la formación avanzada en disciplinas estratégicas y la captación de talento especializado entre las líneas de actuación de su programa. La iniciativa busca reforzar las capacidades tecnológicas en España mediante la formación internacional y el posterior retorno de los profesionales beneficiarios.