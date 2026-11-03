CIRMAT 2026: todo lo que debes saber sobre la III edición de este foro multidisciplinar que se celebra en Madrid

Vuelve un año más la tercera edición de CIRMAT en Madrid. El próximo 19 de noviembre, el Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid acogerá este encuentro multidisciplinar, que este año se celebrará bajo el lema Retos para una economía circular competitiva en la era de la IA.

Tras una primera edición celebrada en Madrid en 2022 y una segunda convocatoria que trasladó el encuentro a Tenerife en 2024, el congreso regresa a la capital para reunir a investigadores, empresas, administraciones públicas y estudiantes.

La organización del CIRMAT 2026 correrá a cargo de la Universidad Carlos III de Madrid y ENCLAVE de EL ESPAÑOL. El encuentro tendrá lugar en el auditorio de la universidad, situado en el número 1 de la Ronda de Toledo.

CIRMAT 2026

CIRMAT es el acrónimo de 'Circular Materias', un congreso dedicado a compartir experiencias profesionales, analizar los avances de la economía circular y buscar soluciones para los nuevos retos de la sostenibilidad.

Esta tercera edición estudiará cómo los materiales circulares, la eficiencia energética, las tecnologías sostenibles y la transformación industrial pueden reforzar la competitividad europea. La IA y las herramientas digitales también ocuparán una parte importante del programa por su capacidad para aumentar la productividad y reducir la dependencia de recursos externos.

Los investigadores y profesionales de empresas podrán presentar contribuciones científicas o técnicas en formato póster. Además, el congreso acogerá la Reunión Internacional de Asesores de Sostenibilidad de la Enterprise Europe Network y un encuentro de networking para conectar a investigadores, compañías y entidades financiadoras.

Otro de los principales momentos de la jornada será la presentación oficial de la Red Española de Investigación en Economía Circular, una iniciativa creada para reforzar la colaboración científica y facilitar la transferencia de conocimiento.

La jornada comenzará con una apertura institucional a cargo de Mariano Martínez Cepa, presidente y patrono de la Fundación para la Economía Circular, y Alberto García-Peñas, presidente de CIRMAT.

A lo largo de la mañana se celebrarán intervenciones y mesas redondas sobre la Agenda 2030, la transición energética, el biometano, la gestión del agua y las materias primas críticas. También se analizará el papel de la inteligencia artificial en la transición ecológica europea antes de cerrar el encuentro con la entrega de premios.