El voluntariado universitario crece un 19,5% y supera los 3.400 proyectos en España

Las universidades españolas impulsaron 3.443 proyectos de voluntariado durante el curso académico 2025-2026, un 19,5% más que el año anterior, cuando se contabilizaron 2.881 iniciativas. Así lo recoge el XIV Estudio sobre Voluntariado Universitario de la Fundación Mutua Madrileña, presentado el 13 de octubre, que también registra un incremento del 9% en el número de estudiantes participantes, hasta alcanzar los 23.648.

Del total de iniciativas desarrolladas, 723 fueron proyectos nuevos, el 21% del conjunto. Las actividades llegaron a 260.169 beneficiarios directos e indirectos, según el informe, elaborado a partir de las respuestas de 43 universidades y 121 organizaciones sin ánimo de lucro con sede en España.

La muestra representa aproximadamente el 47% de las 92 universidades contabilizadas por el Sistema Universitario Español en el último curso con datos consolidados.

El 63% de las universidades consultadas afirma que el número de proyectos aumentó respecto al curso anterior. En concreto, un 28% señala que el incremento fue significativo y un 35% que fue ligero. Otro 30% considera que la actividad permaneció estable, mientras que el 5% percibe un descenso.

La Universidad de Salamanca encabeza la clasificación por número de iniciativas, con 481 proyectos, seguida de la Universitat de Girona, con 393, y la Universidad Miguel Hernández de Elche, con 278.

En cuanto al número de participantes, la Universidade de Santiago de Compostela ocupa la primera posición, con 4.257 estudiantes, por delante de la Universidad CEU San Pablo, con 3.903, y la Universitat de Girona, con 2.462.

La infancia, en el centro

La infancia constituye el principal ámbito de actuación del voluntariado universitario. Está presente en el 84% de la actividad de voluntariado de las universidades, según el estudio. A continuación figuran los proyectos dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión social, que representan el 60%, y las iniciativas destinadas a personas mayores, con un 46%.

La cooperación al desarrollo ocupa el siguiente lugar, con presencia en el 37% de la actividad, seguida de los proyectos dirigidos a personas con diversidad funcional, que alcanzan el 35%. El medioambiente y el voluntariado asistencial a personas enfermas representan, cada uno, el 23% de las iniciativas.

También figuran los proyectos con personas migrantes (16%), los relacionados con el ámbito de la mujer (14%) y los destinados a personas sin hogar y animales, ambos con un 9%.

Imagen XIV Estudio Voluntariado Fundación Mutua Madrileña. Cedida

La colaboración con organizaciones sociales constituye una de las principales vías para desarrollar estos programas. El 77% de los proyectos ofrecidos por las universidades se realiza junto a ONG, frente al 23% que corresponde a iniciativas propias. Además, el 49% de las instituciones académicas participa en proyectos de voluntariado con otros centros universitarios.

La mayor parte de la actividad se desarrolla dentro del país. El 85% de los proyectos tiene lugar en España, mientras que el 15% restante se lleva a cabo en el extranjero.

En cuanto a su duración, las iniciativas de entre seis y doce meses son las más habituales y representan el 37% del total. Los proyectos de entre tres y seis meses suponen el 28%, los de menos de tres meses alcanzan el 26% y los que superan un año representan el 7%.

Voluntariado 'en femenino'

El perfil mayoritario del voluntariado universitario es femenino. Según las respuestas de las 121 ONG participantes, las mujeres representan el 75% de los estudiantes que colaboran en sus actividades, frente al 25% de hombres.

En cuanto a la formación académica, las Ciencias Sociales y Jurídicas constituyen la rama más vinculada a estas iniciativas, señalada por el 42% de las universidades. Las Ciencias y Ciencias de la Salud representan el 16%, y la Ingeniería y Arquitectura, el 7%. Un 33% de los centros no identifica una rama predominante.

La dedicación más habitual se sitúa entre dos y cuatro horas semanales, un intervalo en el que se encuentra el 54% de los estudiantes. Otro 27% dedica menos de dos horas, mientras que el 11% participa entre cuatro y ocho horas a la semana. El 6% supera las doce horas.

La actividad se concentra principalmente de lunes a viernes, periodo en el que participa el 74% de los voluntarios, y durante el curso académico, que reúne el 62% de la participación.

El interés personal por la causa de la organización es la principal motivación identificada por las ONG, mencionada por el 36% de las entidades consultadas. Un 26% señala que los estudiantes buscan adquirir experiencia o competencias para su futuro profesional, mientras que un 20% relaciona su participación con requisitos académicos, como la obtención de créditos o las prácticas curriculares.

La continuidad, un reto

Pese al aumento de participantes y proyectos, las organizaciones sociales identifican dificultades para mantener la implicación de los estudiantes a lo largo del tiempo. El 65% de las ONG describe a los voluntarios universitarios como comprometidos, pero con una continuidad limitada.

Un 16% considera que su participación es estable y otro 16% entiende que está principalmente orientada a adquirir experiencia curricular.

La disponibilidad de tiempo aparece como uno de los principales obstáculos, señalado por el 55% de las entidades. Otro 54% apunta a la necesidad de un mayor compromiso, mientras que un 20% menciona expectativas poco realistas sobre el voluntariado y un 19% reclama más acompañamiento y seguimiento por parte de las organizaciones.

El estudio también recoge diferencias en los recursos destinados a estas actividades. El 45% de las universidades dedica 25.000 euros anuales o menos al voluntariado, y un 9% afirma no realizar ninguna inversión específica. Además, el 46% considera insuficientes o muy insuficientes los recursos disponibles.

Entre las prioridades para reforzar estos programas, el 63% de las universidades señala la necesidad de aumentar el presupuesto y conseguir una mayor implicación del profesorado y del personal administrativo. Mejorar la difusión de las iniciativas figura también entre los objetivos, una medida mencionada por el 49% de los centros.

Por último, el 86% de las universidades afirma ofrecer formación a los estudiantes antes de su participación en actividades de voluntariado. En las ONG, el 69% declara formar siempre a sus voluntarios antes de que comiencen, mientras que otro 26% lo hace en algunos programas.